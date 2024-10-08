Помер у клініці для душевнохворих: Джека-Різника викрито 136 років потому завдяки ДНК

Черговий дослідник переконаний, що йому вдалося дізнатися, ким був насправді найзнаменитіший серійний вбивця в історії.

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Особистість Джека-Різника залишалася загадкою понад 130 років, але один автор вважає, що він викрив серійного вбивцю і навіть створив його фоторобот. Аарон Космінський був одним із підозрюваних, але до суду справа не дійшла. Про це пише Daily Star.

Дослідник Джека-Різника, британець Рассел Едвардс використав передову технологію реконструкції обличчя, щоб створити чорно-біле CGI-зображення ймовірної зовнішності вбивці, який діяв у Лондоні наприкінці ХІХ століття.

За словами експерта, який майже три десятиліття розслідував справу Джека-Різника, тепер він знає, який вигляд має найвідоміший серійний вбивця у світі.

Прорив Едвардса стався після того, як він використав ДНК-докази з шалі жертви, щоб "довести", що Джеком-Різником насправді був Аарон Космінський, який був ключовим підозрюваним у вбивствах у Вайтчепелі.

Аарон Космінський, ймовірний портрет Джека-різника Фото: Wikipedia

У своїй другій книзі у цій справі Едвардс стверджує, що йому не тільки вдалося остаточно встановити особу Різника, а й розкрити мотиви скоєних ним звірячих убивств. Також він з'ясував, як вбивця уникнув правосуддя.

У період із серпня до листопада 1888 року вбивця, прозваний Джеком-Різником, по-звірячому вбив щонайменше п'ятьох жінок у Вайтчепелі, на сході Лондона, що спричинило паніку і жах.

Він витягував внутрішні органи жертв, тож журналісти того часу припускали, що у вбивці є медична освіта.

Поліція розслідувала 11 жорстоких убивств жінок, здебільшого повій, у період із квітня 1888 року до лютого 1891 року, відомих як убивства у Вайтчепелі.

Визнано, що вбивства з третього по сьоме, відомі як "канонічні вбивства", були скоєні Різником. Він убив Мері Енн Ніколс, Енні Чепмен, Елізабет Страйд, Кетрін Еддоус і Мері Джейн Келлі протягом дев'яти тижнів. Він усім жертвам перерізав горло, а також завдав важких посмертних травм у районі статевих органів. У трьох жертв убивця видалив частину внутрішніх органів.

Номер газети з описом злочинів Джека-різника Фото: Wikipedia

Едвардс досліджував шовкову шаль четвертої жертви Різника, Кетрін Еддоус, тіло якої виявили на тротуарі на площі Мітр 30 вересня 1888 року. Дослідник натрапив на ймовірну шаль Кетрін на аукціоні в Бері-Сент-Едмундсі, графство Саффолк 2007 року.

Заінтригований, але сповнений сумнівів, він купив шаль і виявив, що вона напрочуд добре збереглася: на тканині все ще були помітні плями крові і навіть сперми.

Пізніше з'ясувалося, що коли її тіло перевозили в морг, виконувач обов'язків сержанта поліції Амос Сімпсон забрав шаль як подарунок для своєї дружини Джейн. Вона шаль не носила, але "подарунок" зберігався в сім'ї довгі роки, поки її не виставив на аукціон двоюрідний племінник сержанта Сімпсона, Девід Мелвілл-Гейєс.

Рассел Едвардс зазначив у своєму дослідженні, що шаль здавалася надто дорогою для злиденної повії Кетрін, але він з'ясував, що її було вироблено в Російській Імперії, звідки до Лондона прибув Аарон Космінські, один із підозрюваних у справі Різника.

І він припустив, що шаль насправді належала вбивці і провів низку ДНК-тестів. Неймовірно, але результати аналізу на наявність плям крові дали позитивний результат і збіглися з ДНК одного з нащадків сестри Космінські.

За словами Едвардса, це дає остаточний доказ особи Джека-Різника — справу, яка залишалася нерозкритою з 1888 року.

Хто такий Аарон Космінський

Космінський народився 11 вересня 1865 року, тобто на момент убивств йому було близько 23 років. Він виріс у Клодаві, недалеко від Варшави, був молодшим із семи дітей місцевого кравця. Його батько помер, коли йому було лише вісім. Його мати знову вийшла заміж і записи свідчать про те, що він, можливо, зазнавав сексуального насильства з боку вітчима. У 1882 році, за шість років до вбивств, сім'я емігрувала в лондонський Іст-Енд, рятуючись від антисемітських погромів.

Під час розслідування вбивства доктор Роберт Андерсон, голова Лондонського управління кримінальних розслідувань, назвав Космінського головним підозрюваним.

Раніше конфіденційні поліцейські звіти, опубліковані 1894 року як Меморандум Макнахтена, зазначали, що, на думку детективів, він мав "велику ненависть до жінок, особливо до повій, і мав сильні нахили до вбивства". Пізніше Космінського звинувачували у спробі зарізати свою сестру, його визнали психічнохворим і 1891 року відправили на примусове лікування, а решту життя він провів у психіатричних клініках. Він помер 1919 року від гангрени.

Оскільки немає жодної підтвердженої фотографії Аарона, Едвардс звернувся до сім'ї чоловіка з проханням надати йому старі портрети, щоб використати їх у високотехнологічній комп'ютерній програмі, яка має реконструювати його обличчя на основі рис його родича.

Відтоді Едвардс копнув глибше, переконаний, що справжньою причиною, через яку Джек-Різник уникнув арешту, були зв'язки його брата з масонами. Він також прагне розкрити зловісні причини, що стоять за цими сумнозвісними злочинами.

Едвардс вважає, що старший брат Аарона, Айзек, досяг успіху після переїзду в Лондон і був членом масонської групи, створеної для єврейських іммігрантів, які влаштувалися на британських берегах. І саме він, вважає Едвардс, допоміг приховати злочини брата, щоб відвести удар від єврейської громади.

Ілюстрація, що зображує Джека Різника Фото: wikipedia

Нагадаємо, персона Джека-Різника незмінно викликає ажіотаж у дослідників гучних убивств у Вайтчепелі. Раніше ще висувалося припущення про те, що Джек міг бути частим відвідувачем психіатричної клініки і страждав на епілепсію.