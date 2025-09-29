Разрушая мифы: настоящая история легендарного Скотленд-Ярда, которая вас удивит (фото)

За почти 200 лет существования полиция британской столицы пережила череду взлетов, скандалов, прогресса и изменений. Сегодня в день основания легендарного Скотленд-Ярда, Фокус расскажет малоизвестные и неожиданные факты об этой неотъемлемой локации Лондона, которая произвела огромное впечатление не только на Британию, но и на весь мир.

Related video

Откуда такое название?

Основная версия заключается в том, что название Scotland Yard (дословно с английского — "Шотландский дом") имеет отношение к истории с 10 века, когда английский король Эдгар Миролюбивый подарил шотландскому королю Кеннету II участок земли возле Вестминстерского дворца. Именно здесь властитель Шотландии должен был проводить ежегодную встречу с английским монархом в знак уважения к главе Англии, за исключением войн между странами.

Впоследствии политическое значение Скотленд-Ярда исчезло, а после основания в 1829 году полиции Лондона (по проекту закона тогдашнего министра внутренних дел сэра Роберта Пила) чиновники искали подходящее здание для работы. Именно тогда этот дворец приглянулся как первое место существования легендарного учреждения, где копы проработают до 1890 года.

Первая штаб-квартира Скотленд-Ярда с 1892 по 1890 годы Фото: Из открытых источников

От начала до дела Джека Потрошителя

С момента основания, Скотленд-Ярд пытался противодействовать нашествию различных преступлений, количество которых росло из-за наплыва граждан в города на фоне "паровой" и машинных революций. Многократное увеличение населения стало одной из причин появления правоохранителей, которые пришли на смену обычным охранникам и смотрителям различных локаций.

В то же время сама служба оставалась довольно слабо оплачиваемой, а в первые годы существования копы занимались не только охраной общественного порядка. Они также участвовали в вывозе нечистот, борьбе с пожарами, преодолении стихийных бедствий и патрулировании трущоб британской столицы.

С кадрами тоже не все было хорошо: часто в штат попадали непрофессионалы и военные, репутация которых пострадала в результате ряда карточных или должностных скандалов. Это сказывалось на качестве работы — заявления от граждан и дела прятались под сукно, они могли не продвигаться годами, а часто нужно было платить взятки за это, тогда как раскрываемость не превышала 1-5 случаев из 100, включая тяжкие и особо тяжкие преступления.

Сотрудники Скотланд-Ярда Фото: Getty Images

Особое место в культурных отношениях между гражданами и правоохранителями тех времен нашли отражение в произведениях сэра Артура Конан Дойля о легендарном Шерлоке Холмсе. Его отношения с лондонскими копами Лестрейдом, Грегсоном и другими показывают одну из ключевых проблем тогдашнего общества на Туманном Альбионе — полное недоверие людей к правоохранителям, желание найти справедливость и наказать преступника.

Апофеозом этих проблем стали "Суд над детективами" (1877), подрыв здания полиции 30 мая 1884 года в рамках "Фенианской динамитной компании" и дело Джека Потрошителя (1888). Эти три громкие истории стали предметом массовых обсуждений, которые сломали неэффективную систему: тогдашний шеф лондонской полиции подал в отставку, мэрия изменила локацию пребывания правоохранителей, а качество набора новичков и обучения действующих детективов изменились в лучшую сторону.

Технический прогресс и появление женщин в деле

Сменив локацию после череды громких скандалов и провалов, лондонская полиция постепенно начала менять подходы работы. Начиная с 1890 года, правоохранители начали активно привлекать специалистов из разных отраслей — от химии до агрономии. Однако главным толчком к изменениям стали сначала появление тайной полиции, а затем — подразделения детективов, которые теперь тщательно расследовали преступления и активно пользовались наукой.

Дополнительным фактором "буста" Скотленд-Ярда стало использование отпечатков пальцев. Именно с 1901 года британские правоохранители были одними из первых пионеров дактилоскопии, которая усилила доказательную базу против преступников. Появление профессиональных фотографов, телеграфов и телефонов тоже расширило возможности расследований резонансных дел и скорость реагирования на вызовы, что впоследствии привело к появлению "Летучей бригады" в 1918-м.

Скотленд-Ярд первым начал использовать дактилоскопию, фото конца 1940-х Фото: National Archives

Это подразделение прославилось тем, что имело право на облавы и расследовать дело "по горячим следам", в частности кражи, убийства, разбои и похищения. Ряд громких дел 1920-х, в частности убийство Эмилии Кей и Коры Крипен в Канаде, расследовали благодаря этим новациям, а сами принципы работы правоохранителей сильно изменились за последующие годы после громких скандалов в конце 19 века.

Еще одним фактором изменений в Скотленд-Ярде стало появление женщин не только в привычных подразделениях связи и обеспечения, но и в криминальной полиции. С 1919 года было сформировано первое подразделение из 21 кандидатки, которые быстро зарекомендовали себя как надежные профессионалки.

Кроме того, женщин начали привлекать к детективной работе, и пионеркой в этом была Лилиан Уайлз, которая прослужила более 20 лет до выхода на пенсию в начале 1950-х и дослужилась до заместителя главного Инспектора.

Лилиан Уайлс во времена службы в полиции Фото: X (Twitter) Миссис Уайлс на пенсии в 1960-х годах Фото: X (Twitter)

Показателен список одного из журналов учета того времени. На следующей фотографии — список из нескольких десятков женщин, которые с 1923 года имели право задерживать подозреваемого с применением силы, в частности с помощью наручников, дубинок и очень редко — с использованием огнестрельного оружия.

Однако это была очень опасная работа — подавляющее большинство правоохранителей при патрулировании не носили с собой оружия вплоть до 1990-х годов, за исключением "Летучей бригады", детективов и специализированных подразделений.

Список женщин, которые имели право задерживать преступников в 1923 году Фото: Evening Standart

От Второй мировой до сегодня: каким сейчас является Скотленд-Ярд

Начиная с 1940 года, лондонская полиция, также известная как The Met (от The Metropolitan Police), активно участвовала в преодолении последствий обстрелов Лондона нацистами в течение Второй мировой войны. Копы регулярно первыми прибывали на места обстрелов, помогали тушить пожары, эвакуировать пострадавших и часто спасать домашних животных.

После завершения боевых действий в 1945-м в Европе, ряд британских офицеров пошли на работу в Скотленд-Ярд. Это помогло увеличить штат людьми разных профессий и навыков, а к 1967 году, по данным историков, раскрытие преступлений в столице различной тяжести колебалось от 56 до 85%.

Новой вехой в жизни столичных копов стало появление ЭВМ. Это позволило упростить работу службам спасения, вызова правоохранителей, скорости реагирования на вызовы и улучшить работу с базами данных и архивами. Интересен тот факт, что работники Скотленд-Ярда до сих пор скрывают огромные шкафы и ниши, где есть неожиданные экспонаты и вещественные доказательства, а ограниченная выставка некоторых из них была впервые организована только в 2015.

Баллистики Скотланд-Ярда в 1950-х Фото: Getty Images Операторы лондонской полиции в 1967 году Фото: Getty Images

Сейчас из открытых источников известно, что штат Скотленд-Ярда, который в четвертый раз сменил свою прописку и находится в новом здании с 2017 года, составляет почти 32,5 тыс. работников и работниц. Годовой бюджет лондонской полиции, по оценкам журналистов, переваливает за цифру в 3,5 млрд фунтов (более 194 млрд грн).

По состоянию на сентябрь 2025 года, в структуре Скотленд-Ярда есть 15 подразделений — от детективов и различных экспертов до кинологической, горной и водолазной служб. Также до сих пор лондонские копы имеют "Летучую бригаду" и подразделение Уголовной полиции, которое сохранило все традиции детективной работы с конца 19 века.

Несмотря на нынешние громкие скандалы последних лет о росте коррупции среди рядов копов, расистского отношения к задержанным и громких дебатов по расследованию резонансных дел, уровень доверия и недоверия к Скотленд-Ярду в течение 2022 и 2023 годов имеет странную особенность.

Нынешнее здание Скотленд-Ярда, где он находится с 2017 года Фото: Getty Images

По данным YouGov, в целом правоохранителям Лондона не доверяли 51%, тогда как 42% поддерживали правоохранителей. С другой стороны, доверие к отдельным работникам полиции имеет другую динамику — 46% одобряли их работу, а 42% были настроены против. Среди различных групп населения наибольшую поддержку в адрес копов выразили граждане от 45 лет и старше, тогда как наименьшую — этнические меньшинства и мигранты.

Ранее Фокус рассказывал о лучших детективах про Скотленд-Ярд. В этой подборке есть фильмы разных жанров: боевик, мистический триллер, драма, ультрасовременный сериал и пародия.

Впоследствии стало известно, что правоохранители разоблачили тайные тоннели под посольством Китая. Британские спецслужбы и Скотланд-Ярд убеждены, что китайские шпионы под прикрытием строительных работ нового посольства пытаются получить доступ к оборудованию, которое осуществляет передачу особо секретных и конфиденциальных данных.