Лучшие детективы о Скотланд-Ярде: боевик, мистический триллер, драма, ультрасовременный сериал и пародия

Фокус подобрал лучшие фильмы о Скотланд-Ярде, где происходят леденящие душу преступления, но действуют копы с бульдожьей хваткой.

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29 сентября 1829 года в Лондоне по закону, принятому парламентом, министр внутренних дел сэр Роберт Пиль организовал полицию, названную Скотланд-Ярдом — это была первая полиция современного типа. Это судьбоносное событие стало основой для появления расследований, послуживших материалом для будущих детективных произведений, хотя сам жанр детектива Эдгар По "основал" только в 1841 году.

Инспекторы Скотланд- Ярда в ряде романов и позднее фильмов чаще всего появлялись в зловещем антураже, связанном с серийными убийствами Джека Потрошителя (1888). Или в гротесковом свете — в рассказах Конан Дойля о сыщике Шерлоке Холмсе (с 1887). Его инспектор Лейстред — хваткий, но недалекий субъект. Более поздние вариации на тему Скотланд-Ярда убрали определение "недалекий", а бульдожью хватку оставили — как, например, в цикле фильмов и сериалов о Летучем отряде.

Фокус представляет пять лучших детективов о легендарной полиции Лондона.

Летучий отряд Скотланд-Ярда / The Sweeney

Великобритания, 2012, криминал, боевик

В ролях: Рэй Уинстон, Бен Дрю, Дэмиэн Льюис

Сериал "Летучий отряд Скотланд-Ярда" (1974) перевернул представление о британских копах как об относительно "законных" существах. Главный герой сериала Джек Риген — это бескомпромиссный детектив, который с преступниками борется грязными, нелегальными, жестокими, но…эффективными методами.

Название сериала происходит от "Суини Тодд", что на сленге кокни и означает "Летучий отряд". Его огромная популярность в Великобритании помогла создать два дополнительных полнометражных фильма — "Суини" (1977) и "Суини 2" (1978).

В чем фишка? Британские полицейские истории получили "инъекцию" американского нуара — так называемого крутого детектива, где гораздо меньше интриги, но огромное количество разборок и трупов.

В 2012 британцы сделали еще один "объединяющий" полный метр о "Летучих".

По сюжету копы борются с преступностью Лондона жесткими, но проверенными методами. Немолодой "тертый калач" Джек Риган напоминает бульдога, всегда готового вцепиться в глотку — не только грабителю, но и коллеге, ставшему у него на пути. У Джека есть ученик — Джордж Картер — он подобрее: многие хотят, чтобы он вскоре заменил шефа.

Да, глава отряда Летучих Риган не любит правила, но с приходом нового начальника полиции Джеку предлагают поубавить пыл. (По иронии судьбы, в 1986 году уже американцы позаимствовали у англичан этот внутренний конфликт для культового полицейского боевика с Сильвестром Сталлоне — "Кобра").

Попытка остановить ограбление банка оборачивается кровавой бойней и перестрелкой прямо на улицах Лондона. Ригана отстраняют от службы, он оказывается под следствием. Однако вскоре у руководства наступит осознание того, что налет был лишь началом гораздо большей преступной операции. Риган начинает действовать — разумеется, все теми же методами.

В 2015 году по этому сюжету был снят французский полицейский боевик с Жаном Рено: происходит все то же, но с французами и в Париже.

Трейлер фильма "Летучий отряд Скотланд-Ярда"

Голем / The Limehouse Golem

Великобритания, 2017, криминал, фантастика

В ролях: Билл Найи, Оливия Кук, Амелия Крауч

Фантазия с размахом на тему Джека Потрошителя. Фильм снят роману Питера Акройда "Дан Лено и Голем Лаймхауса".

Действие ленты происходит в районе Лаймхаус викторианского Лондона 1890 года. Там прошла серия жестоких убийств: с извлечением внутренних органов. Инспектору Килдэру, назначенному на это дело, кажется, удалось напасть на след маньяка, оставляющего на месте преступления подпись "Голем". Он монстр, конечно, но не в буквальном смысле.

Подозрение падает и на юную и красивую Элизабет Кри, которую обвиняют в отравлении супруга. Пытаясь спасти ее от виселицы, инспектор Килдэр шаг за шагом приближается к разгадке Голема. Среди действующих лиц и подозреваемых в убийствах хватает реальных исторических персонажей — актер Дан Лено, писатель Джордж Гиссинг и даже (держитесь за кресло) теоретик коммунизма Карл Маркс.

Натурализм и зловещая атмосфера в картине — на уровне.

Билл Найи в роли интеллигентного копа-аристократа убедителен. Единственно, что фильм грешит слишком большой каруселью второстепенных героев. Зато в картине таки найдут Голема (реального Джека-Потрошителя так и не поймали).

Трейлер фильма "Голем"

Подозрения мистера Уичера: Убийство на Энджел Лэйн / The Suspicions of Mr Whicher: The Murder in Angel Lane

Великобритания, 2013, драма, криминал, детектив

В ролях: Пэдди Консидайн, Оливия Колман, Джеймс Уилсон

Фильм сделан в духе классического английского полицейского детектива.

Инспектор Джонатан "Джек" Витчер, так называемый "Принц Ищеек", после страшного убийства маленького мальчика решил оставить свою полицейскую должность и отойти от дел. Джек стал разводить цветы. Но как-то в одной местной забегаловке он встретил леди, которая разыскивала свою племянницу. Вскоре Уичер узнал, что та девушка была убита. Пришлось снова вернуться к обязанностям детектива. Кто, если не "Принц"?

Трейлер фильма "Подозрения мистера Уичера: Убийство на Энджел Лэйн"

Шерлок / Sherlock

2010 – 2017, Великобритания, США, детектив, триллер, драма, криминал

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фриман, Уна Стаббс

Долго не будем распространяться — и так всем известно о культовом сериале BBC. Скажем только, что инспектор Лестрейд здесь не гротескный. Он полон уважения к Шерлоку и абсолютно серьезен, без ехидства. Именно поэтому роль была доверена такому опытному драматическому актеру как Руперт Грейвз ("Сага о Форсайтах"). В сериале Лестрейд периодически вытаскивает неуравновешенного Холмса-социопата из разных передряг. А иногда инспектор тихонечко, не афишируя этого, даже идет против начальства — исключительно ради пользы дела. В общем, он здесь — душка.

Трейлер сериала "Шерлок"

Безумцы из Скотланд-Ярда / Neues vom Wixxer

Германия, 2007, детектив, криминал, комедия

В ролях: Оливер Калькофе, Бастиан Пастевка, Йоахим Фуксбергер

Чтобы сбить немного пафос, даем германскую пародию на британских копов. Только немцы так беспощадно могут потешаться над Скотланд-Ярдом. И местами — неплохо. Вероятно, сказывается, что британцы и немцы долго были политическими противниками.

Инспекторы Вери Лонг и Эвен Лонгер гордятся тем, что несколько лет назад сумели схватить Виксера — одного из самых жестоких серийных убийц в криминальной истории Англии. Расследование было проведено с таким блеском, что по его материалам изучают работу детективов в полицейской школе. Эвен и Вери тогда в своих отчетах умолчали о нескольких проколах, но теперь у них появился шанс сделать все без сучка и задоринки: в городе появился подражатель Виксера, и первое, с чего он начал — это представил список будущих жертв. Так вот: среди них есть и наши инспекторы.

А маньяк, тем временем, устроил побоище даже… в кабинете главы Скотланд-Ярда.

Темной ночью на городском кладбище детективы обнаруживают семь свежевырытых могил с надгробными памятниками, на одном из них – имя инспектора, на другом – Виктории, любимой девушки его напарника. Давно нашим инспекторам не было настолько не по себе.

Надо отдать должное немецким сатирикам – они здесь посмеялись не только над англичанами, но и вообще над обществом, чиновниками, рекламой — и над самими собой.

Трейлер фильма "Безумцы из Скотланд-Ярда"

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