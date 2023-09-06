День рыжих. Топ-10 "огненных" звезд: шахматистка, рецидивистка, дева-воин, шляпник и шалун с пропеллером

Фокус в Международный день рыжих представляет свою десятку культовых киноперсонажей с золотисто-огненными волосами.

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6 сентября — Международный день рыжих. Этот праздник призван напомнить обладателям золотистой шевелюры об их уникальности: количество рыжих от общей численности людей составляет всего 1-2%. Но зато эти проценты – огонь!

Фокус вспомнил десять легендарных персонажей кинематографа и анимации, обладавших такими волосами. Это шахматистка-вундеркинд Элизабет Хармон, обыгрывающая всех мужчин-гроссмейстеров, Алая ведьма, враждующая с доктором Стрэнджем, Миледи, мальчик Антошка, Карлсон, который живет на крыше, уличная девица-красотка, покорившая сердце судовладельца, бесподобный Мистер Фокс, ворующий куриц, Лилу — Пятый элемент, репортер Тинтин, ищущий сокровища и безумный Шляпник из Страны чудес. Большинству рыжих героев присущ дух авантюризма.

Аня Тейлор-Джой — она же Элизабет, шахматистка-вундеркинд

Аня Тейлор в роли Элизабет ("Ход королевы")

В 2020 году мини-сериал Netflix "Ход королевы" стал сенсацией: за 28 дней его посмотрели 62 млн человек.

В центре истории — рыжая симпатичная девушка Элизабет Хармон. Еще девочкой, она попадает в интернат — после гибели матери в автокатастрофе. Там Бет увлеклась шахматами и стала регулярно видеть на потолке гигантскую перевернутую шахматную доску, где быстро двигаются фигуры. Причем если девочка ее зрит — победа, считай, у нее в кармане. Наша Элизабет красива, как Мэри­лин Монро, сверхумна и стильна. Будущую шахматную чемпионку сыграла фантастически красивая британо-аргентинская актриса и модель Аня Тейлор-Джой. Она сверлит противников-мужчин гипнотическими, огромными, словно озера, глазами и все время у них выигрывает. У мужчин-шахматистов два варианта: или проиграть, безобразно, с воплями вцепившись себе в волосы, или после проигрыша чувственно пожать красотке руку. Большинство предпочитают второй вариант.

Элизабет Олсен — Алая Ведьма, несчастная мать

Алая Ведьма в гневе страшна

Алая Ведьма, она же Ванда Максимофф в великолепном исполнении Элизабет Олсен – героиня-антагонистка блокбастера "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" (2022). Все свое умение изменять реальности и подчинять хаос она направляет на то, чтобы жить домохозяйкой со своими двумя сынишками – детьми от биоробота Вижена (сериал "Ванда/Вижен"), которого уже нет в живых.

В одной из сцен она проникновенно говорит: "Семья – это навсегда".

Чтобы быть со своими мальчишками, Алая Ведьма крушит сотни миров, но поскольку жестокая волшебница сражается за свое тихое семейное счастье, то как-то не получается за это очень ее осуждать.

Милла Йовович — Лилу, дева-воин

Лилу — суперменша, ребенок и просто красивая девушка

Лилу — главная героиня культового фантастического боевика Люка Бессона "Пятый элемент" (1997). У нее противоречивый характер: она – дева-воин и одновременно девушка, попавшая в беду и требующая защиты. Удивительно, но факт: Милле Йовович удалось быть убедительной в обеих этих ипостасях.

С одной стороны, ее рыжая героиня уничтожает бесчисленное множество врагов, с другой – она чувствительна, вздрагивает от любого резкого звука. Лилу — супервумен и ребенок, сверхоружие и сексуальная штучка. Как в такую не влюбиться? Что и делает таксист Корбен Даллас, которого классно сыграл Брюс Уиллис.

Бесподобный Мистер Фокс: вор-аристократ

Бесподобный Мистер Фокс – аристократ-вор

Герой мультфильма режиссера Уэса Андесона лис Мистер Фокс обходителен, вежлив и образован. А фермер Богис – невежественен, груб и жесток. Но у него есть куры, которые ворует Фокс. Соответственно, лис – преступник.

И ватага Богиса мечтает его поймать и убить. Иногда его даже ловят, но… Мистер Фокс снова оказывается на свободе: его хитрый ум всякий раз находит выход из очередной западни.

Тинтин: репортер-авантюрист

Рыжий Тинтин всегда готов к новым приключениям

Цифровой мультфильм "Приключения Тинтина: Тайна "Единорога" (2011) стал первым проектом режиссера Стивена Спилберга, который был снят с помощью технологии захвата движения. Основана картина на трех альбомах бельгийских комиксов о приключениях репортера Тинтина.

Тинтин — юный и независимый журналист-детектив. Ему достался свиток с корабля "Единорог", где нарисована карта с сокровищами. Этот свиток был нужен не ему одному. В картине сменяют друг друга погони на авто, перестрелки, дуэли, морские путешествия и виражи на самолетах. И ни в одной опасной ситуации Тинтин не проявил слабость духа. Этот почти мальчик способен свернуть горы.

Фиона: принцесса-оборотень

Принцесса Фиона — настоящее сокровище: в душе

Принцесса Фиона впервые появилась в анимационном фильме "Шрек" в 2001 году. Ее фишка в том, что она — прекрасная рыжая принцесса, которая каждую ночь из-за проклятия превращается в зеленого огра. Не повезло. Но девица не унывает.

Сначала Фиона должна была разрушить злые чары с помощью поцелуя принца, но вместо этого познакомилась и влюбилась… в огра по имени Шрек.

Фиона постоянно проявляет характер победительницы и никогда не сдается. Она одинаково умело дерется и шутит.

В "Шреке" представлена одна из самых шокирующих в анимации сцен. Когда принцесса Фиона поет, ей подпевает птичка. Они голосят дуэтом, но когда принцесса берет запредельно высокую ноту, птичка, раздувшись, лопается. Следующий кадр — Фиона жарит глазунью из трех яиц птички, которые были у нее в гнезде. Этой пародией на эпизод из диснеевской "Белоснежки" романтизму был нанесен чувствительный удар!

Изумрудного цвета Фиона после поцелуя превращается… нет, остается такой же зеленой — под стать своему жениху Шреку.

Главное преображение — внутреннее: Шрек и Фиона счастливы в любви. И они полностью подходят друг другу.

Джонни Депп — Шляпник, безумный бунтарь

Шляпник Джонни Деппа быстро стал сетевым мемом

Безумный Шляпник, он же Таррант Цилиндр — персонаж сказочного фильма "Алиса в Стране чудес" (2010) Тима Бертона. Шляпник является бунтарем — участником движения сопротивления, мечтающего свергнуть кровавую Красную Королеву.

Шляпника убедительно сыграл Джонни Депп. Внешность Тарранта стала мемом: зеленые глаза, бледная кожа, огненные волосы, цилиндр, сюртук, полосатые штаны, бабочка. В Сети его часто помещают куда-то, если нужно подчеркнуть фриковость.

Шляпник — единственный оставшийся член своего клана, все остальные убиты Красной Королевой. Увидев свою деревню сожженной дотла, он слегка тронулся умом. Но в нужный момент Шляпник всегда приходит на помощь Алисе.

Когда он в ярости или на грани безумия – его глаза из зеленых превращаются в желтые.

Победу в решающей битве Шляпник отпраздновал своим знаменитым танцем "Джига-Дрыга".

Антошка: лентяй

Милый Антошка

Герой известного советского мультфильма "Антошка" (1969) — лентяй. Когда его зовут поработать, накопать картошки, например, — он игнорирует эти призывы, лежит и грызет семечки. Зато когда его позвали обедать — сразу прибежал, но обнаружил вместо еды в горшке… живого лягушонка.

В другой серии цикла Антошка, скорее, положительный персонаж. Его все дразнили: "Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой!". Как сказали бы сегодня: "Подвергся буллингу из-за внешности". Обиженный ребенок залез на крышу, а солнышко с неба ему говорит: "Я ведь тоже рыжим уродилось. А ведь, если захочу, всех подряд раззолочу. Ну-ка, посмотри, что получилось!". Солнце смилостивилось и сделало рыжим "весь белый свет". Вывод: "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?".

Все это "рыжее" великолепие – плод воображения выдающегося детского писателя Эдуарда Успенского.

Маргарита Терехова — Миледи, рецидивистка с амбициями

Миледи Маргариты Тереховой

Рыжей бестией в роли Миледи была и упомянутая выше Милла Йовович во французских "Трех мушкетерах" (2011).

Но сейчас вспомним Миледи в исполнении советской актрисы Маргариты Тереховой из легендарного мини-сериала 1979 года "Д'Артаньян и три мушкетера", откуда половина фраз ушла в народ. Телефильм сняла, между прочим, Одесская киностудия, а в "роли" Парижа выступил наш Львов.

Наиболее знаковой сценкой с Тереховой стала вербовка секретаря Бэкингема – Фелтона, чтобы направить его руку на убийство шефа. Истерическая игра Тереховой была роскошна. Когда она "навешала лапши", что некий господин лишил ее девственности, пустив под откос репутацию, безумный Фелтон возбужденно кричал: "Имя, сестра, имя?" Эффектная пауза. "Бэкингем!".

Джулия Робертс — Красотка, уличная девица, замаскированная Золушка-Галатея

Герой Ричарда Гира был очарован рыжими локонами подруги в исполнении Джулии Робертс

Актриса Джулия Робертс снялась в десятках лент, но многие ее помнят по мощному старту в фильме "Красотка" (1990). Там ее героиня из уличной проститутки превращается в очаровательную леди и сводит с ума судовладельца в лице Ричарда Гира. Миллионер ей делает предложение под слезы зрительниц всего мира. Фишка ленты — в трансформации главной героини.

Это не только история Золушки, но, скорее, сюжет из пьесы Бернарда Шоу "Пигмалион" (1912), где из уличной торговки с цветами профессор сумел сделать "герцогиню" — так, что никто на светском рауте не догадался, что эта "аристократка" – из трущоб.

Карлсон: шалун с пропеллером

Больше всего на свете Карлсон обожал малиновое варенье

Капризный, наглый, "в меру упитанный мужчина" Карлсон — персонаж шведской писательницы Астрид Линдгрен. Он обитает в маленькой мансарде, которая расположена на крыше многоэтажного дома. Обожает шалить и есть малиновое варенье. Главная его фишка — специальный моторчик с пропеллером на спине, благодаря которому Карлсон летает.

Карлсон искренне привязан к другу – мальчику по имени Сванте Свантесон, или просто Малыш.

Вообще-то Карлсон показан немалым эгоистом, но не поддаться его обаянию невозможно. Два мультфильма "Малыш и Карлсон" (1968) и "Карлсон вернулся" (1970) были в СССР на порядок популярнее, чем литературные первоисточники.

Более того, Карлсон здесь гораздо более культовый персонаж, чем в Швеции, где его воспринимали скорее как зловредного типа. Что так покорило публику?

Скорее всего – ощущение свободы Карлсона. Захотел – прилетел, захотел – улетел. Настало время шалить – шалит. В стране тотальных ограничений это было проявлением неслыханной анархии. Но мило, с невинным выражением пухлого лица.

Десятки фраз из мультфильма стали крылатыми: "Да пустяки, дело-то житейское!", "Спокойствие, только спокойствие!".

Помимо того, что Карлсон "умный, красивый и в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил", он же "еще и талантливый".

Мегапопулярность анимационного Карлсона привела к появлению анекдотов о нем. Большинство из них было сексуального характера. Например. Карсон встречается с замужней дамой. Она: "Ты не боишься? А вдруг супруг нагрянет?" — "Не волнуйся, — отвечает мужчина в полном расцвете сил. — У меня штанишки с мотором – чуть что, сигану в окно и улечу". Муж нагрянул. Карлсон сиганул. "С кем ты была?" – загремел муж. — "Одна" — "А чьи это на стуле штанишки с мотором?".

В анекдотах проявлялась народная любовь к Карлсону именно как к весьма свободному герою, который может вытворять, что захочет.

Не зря ненавистная домоуправительница Фрекен Бок нежно скажет возле окна о Карлсоне: "Он улетел… но обещал вернуться. Милый…".

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