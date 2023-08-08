День кошки.Топ-10 экранных котозвезд: авантюрист, гурман, хозяйственник, божество, мафиози, пират

Фокус подобрал 10 лучших котов мировой анимации и кино с абсолютно разными характерами и привычками.

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Всемирный день кошек (World Cat Day) отмечается 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare с двумя целями: чествования пушистстиков и привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. Сердце любого замрет при слове "котики" — которое давно стало мемом в сети. Разумеется, коты не могли не стать любимцами художников, режиссеров и сценаристов. Многие кошачьи образы стали культовыми, потому что отражают весь спектр человеческих эмоций и характеристик. Фокус подобрал десять культовых котов, воплощенных на экране.

Кот в сапогах: авантюрист

Кот в сапогах

Кот в сапогах — наиболее известный персонаж среди кошачьих. Герой сказки француза Шарля Перро из просто хитреца — превратился в американской франшизе "Шрек" в гораздо более объемную фигуру. Он – опасный авантюрист, который обвиняется во многих преступлениях, он вне закона. У него острое слово и шпага. У него в арсенале есть хитрый приемчик: делать большие глаза, чтобы разжалобить врага. Кот настолько ярок, что для него сделали отдельный анимационный цикл. А в "Коте в сапогах-2" он даже вынужден был бросить вызов самой Cмерти.

Трейлер мультфильма "Кот в сапогах-2"

Том: простофиля

Кот Том

С 1940 года домашний кот Том, пытающийся поймать мышонка Джерри – культовый персонаж американских мультипликаторов Уильяма Ханны и Джозефа Барберы. Эти мультфильмы в период с 1940 по 1958 годы семь раз получали "Оскар".

Создано 163 серии. Однако родительские комитеты США закидывали жалобами суды, обвиняя цикл в жестокости. Противостояние кота и мышонка однажды перестало быть агрессивным и… популярность сериала упала до нуля.

В чем фишка Тома, почему мы часто сочувствуем хищнику? Дело в том, что вообще коты обладают недюжинной хитростью. Но пара Том и Джерри — это перевертыш: Джерри – хитер, а Том – простодушен. И все время попадает впросак. И нам его… жалко. Точно так же, как все сочувствовали больше Волку, а не Зайцу – в советском мультсериале "Ну, погоди", сделанному по образу и подобию "Тома и Джерри".

Трейлер мультфильма "Том и Джерри" (2021)

Гарфилд: гурман-хитрец

Гарфилд

А вот у рыжего обжоры Гарфилда с хитростью все ок. Он довольно нахальный, упитанный тип, отлично разбирающийся в еде: его любимым блюдом является не что-нибудь, а лазанья. Но однажды случился неприятный сюрприз — хозяин Гарфилда принес в дом щенка — простодушного, как здрасте.

Кот скоро заявил собаке: "У нас с тобой только одна общая черта — любовь ко мне". Он хотел, чтобы тот исчез куда-нибудь. Но когда это происходит — щенка похищают — Гарфилд неожиданно проявляет характер и начинает действовать.

"Гарфилд 1, 2" (2004, 2006) — американские комедии, сделанные по мотивам комикса. Критикам почему-то рыжий пройдоха не зашел, но зрители не разделили их брюзжание и полюбили толстяка-гурмана, у которого было множество противоречивых черт, как у шекспировского Фальстафа.

Подборка забавных эпизодов из "Гарфилда"

Тоторо: божество

В уже классическом аниме японца Харуки Миядзаки "Мой сосед Тоторо" (1988) Тоторо — это котоподобное серое божество, кот-гигант, который является хранителем леса.

Тоторо — дух леса

Тоторо не урчит, но оказывается всегда в нужном месте в нужное время. Во-первых, он умеет летать. А во-вторых, когда он берет кого-то под опеку, все дела начинают спориться, растут деревья, поют птицы, находятся потерявшиеся дети и в принципе — все налаживается.

Тут он похож на обычного кота, который может себе просто спать, свернувшись калачиком, а вам кажется, что именно этим он и создает ту особую атмосферу, которая порождает счастье.

Трейлер мультфильма "Мой сосед Тоторо" (1988)

Котобус: скорая помощь

Котобус

Не удержусь и из того же мультфильма "Мой сосед Тоторо" приведу еще одного культового персонажа – совсем фантастического. В сравнении с ним даже Чеширский кот англичанина Льюиса Кэрролла кажется обыкновенным. Это Котобус (яп. — нэкобасу).

В мультике кот-автобус носится на двенадцати лапах. Его огромные глаза служат фарами.

Котобус невидим, пока он сам не "проявится". Он ловко перемещается по лесам и полям, может даже бежать по воде. Деревья в лесу расступаются перед ним и уступают дорогу.

Он выполняет разные поручения Тоторо. Его основная задача — вовремя прийти на помощь.

Тоторо и Котобус — культовые персонажи в Японии. Там множество сувениров с их изображениями. А под Котобуса часто раскрашивают автомобили.

Эпизод с Котобусом из "Моего соседа Тоторо": фантазия авторов беспредельна

Матроскин: хозяйственник

Кот Матроскин

Кот Матроскин был выдуман советским детским писателем Эдуардом Успенским и впервые появился в сказке "Дядя Федор, пес и кот" (1973). Но культовым его сделал мультипликационный цикл: "Дядя Федор, пес и кот" (1975), "Трое из Простоквашино" (1978), "Каникулы в Простоквашино" (1980) и "Зима в Простоквашино" (1984).

С украинцами Матроскина роднит хозяйственность и предпринимательская жилка. Многие фразы кота на эту тему ушли в народ. "Наконец-то мой любимый дядя Федор приехал! Теперь мы вдвое больше сена для нашей коровки накосим!", "Шарик, по квитанции корова рыжая одна… Брали мы ее одну по квитанции. Сдавать будем одну, чтобы не нарушать отчетностей". "Я еще и вышивать могу. И на машинке, м-м-м… тоже…", "Совместный труд – для моей пользы – он объединяет".

Первое появление кота Матроскина

Кот Билли Бонса: пират

В потрясном украинском советском мультфильме "Остров Сокровищ" (1988) режиссера Давида Черкасского есть пиратский кот, который принадлежит морскому разбойнику Билли Бонсу, добывшему карту сокровищ капитана Флинта. Котище носит повязку на глазу и курит трубку. Но он такой же хозяйственный, как Матроскин, и помогает в трактире мыть посуду. К сожалению, будучи истым пиратом, кот не смог удержаться и приложился к той же бутылке рома, которая унесла жизнь хозяина. Результат — такой же.

Кот Билли Бонса

Кота в английском первоисточнике — нет. Это придумка Черкасского.

Вообще коты — особые в его мультах. Приглядитесь, как они вальяжно-расслабленно ходят. Как один из котов, слушая в "Приключениях капитана Врунгеля" печальную песню Фукса, уронил слезу. Чувствуется, Давид Янович просто обожал этих животных.

Трейлермультфильма "Остров сокровищ" (1988)

Леопольд: пацифист

Кот Леопольд

Грустный, философский и очень добрый кот — герой советского мультцикла "Приключения кота Леопольда" (1975-1987). Он вынужден пить "озверин", чтобы воевать с двумя мышами-хулиганами. Создано 11 фильмов, над которыми работали драматург Аркадий Хайт и художник-постановщик Вячеслав Назарук. Фраза Леопольда: "Ребята, давайте жить дружно!" — стала крылатой.

"Кот Леопольд", серии с 1975 по 1987

Фриц Теофил: мафиози

Фриц Теофил

Один из героев эпичного венгерско-немецко-канадского мультфильма "Ловушка для кошек" (1986). Фриц — полная противоположность Леопольду: он коварен и беспощаден. Он — серый кардинал мафии.

На некой планете Икс кошки терроризируют мышей. Рэкетом руководит тайный синдикат во главе с Джованни Гатто. Но реальный "мозг" организации — Теофил.

Профессор Фушимыши изобретает ловушку для кошек. Организация "Интермышь" отправляет к профессору своего спецагента Ника Грабовского. Кошки и их наемники крысы стремятся помешать Грабовскому, но у них ничего в итоге не выходит…

Теофил Фриц — вице-президент синдиката, одноухий, вместо одного глаза — у него рубин, одна кисть заменена на металлическую, хвост куцый. В общем — он почти кошачий "терминатор": жестокий и расчетливый, но невезучий. Однако в своем полосатом костюме выглядит стильно, не без изящества.

Кот Саймона: шкодник

Кот Саймона

Кот Саймона — герой английского мультипликационного сериала Simon's Cat ( с 2011). Нарисован вроде бы безыскусно, но это же и сработало в плюс: какой-то период "кот Саймона" не выветривался из аватарок.

Реальными прототипами Кота послужили Хью, Джесс и Мейзи — три питомца создателя сериала Саймона Тофилда.

Котик белый по цвету. По характеру — шкодник. Фишка многих серий в том, что Кот Саймона, пытаясь, привлечь внимание хозяина (или разбудить того, если он спит) всякими способами (чтобы он, наконец, покормил Кота, разумеется) может развалить полдома. Хозяин, в отличие, от Кота, немного "тормоз".