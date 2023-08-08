День кішки. Топ 10 екранних котозірок: авантюрист, гурман, господарник, божество, мафіозі, пірат

Фокус підібрав 10 найкращих котів світової анімації та кіно з абсолютно різними характерами і звичками.

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Всесвітній день кішок (World Cat Day) відзначають 8 серпня з ініціативи Міжнародного фонду із захисту тварин Animal Welfare з двома цілями: вшанування пухнастиків і привернення уваги до проблеми безпритульних котів і кішок. Серце будь-кого завмре при слові "котики" — яке давно стало мемом у мережі. Зрозуміло, коти не могли не стати улюбленцями художників, режисерів і сценаристів. Багато котячих образів стали культовими, тому що відображають весь спектр людських емоцій і характеристик. Фокус підібрав десять культових котів, втілених на екрані.

Кіт у чоботях: авантюрист

Кіт у чоботях

Кіт у чоботях — найвідоміший персонаж серед котячих. Герой казки француза Шарля Перро з просто хитруна — перетворився в американській франшизі "Шрек" на набагато об'ємнішу фігуру. Він — небезпечний авантюрист, якого звинувачують у багатьох злочинах, він поза законом. У нього гостре слово і шпага. У нього в арсеналі є хитрий прийомчик: робити великі очі, щоб розжалобити ворога. Кіт настільки яскравий, що для нього зробили окремий анімаційний цикл. А в "Коті в чоботях-2" він навіть змушений був кинути виклик самій Смерті.

Трейлер мультфільму "Кіт у чоботях-2"

Том: простак

Кіт Том

З 1940 року домашній кіт Том, який намагається спіймати мишеня Джеррі, — культовий персонаж американських мультиплікаторів Вільяма Ханни і Джозефа Барбери. Ці мультфільми в період з 1940 по 1958 роки сім разів отримували "Оскар".

Створено 163 серії. Однак батьківські комітети США закидали скаргами суди, звинувачуючи цикл у жорстокості. Протистояння кота і мишеняти одного разу перестало бути агресивним і... популярність серіалу впала до нуля.

У чому фішка Тома, чому ми часто співчуваємо хижакові? Річ у тім, що взагалі коти мають незвичайну хитрість. Але пара Том і Джеррі — це перевертень: Джеррі — хитрий, а Том — простодушний. І весь час потрапляє в халепу. І нам його... шкода. Точно так само, як усі співчували більше Вовку, а не Зайцю — у радянському мультсеріалі "Ну, постривай", зробленому за образом і подобою "Тома і Джеррі".

Трейлер мультфільму "Том і Джеррі" (2021)

Гарфілд: гурман-хитрун

Гарфілд

А ось у рудого ненажери Гарфілда з хитрістю все ок. Він досить нахабний, вгодований тип, який чудово розбирається в їжі: його улюбленою стравою є не що-небудь, а лазанья. Але одного разу трапився неприємний сюрприз — господар Гарфілда приніс у дім цуценя — простодушного дурбелика.

Кіт незабаром заявив собаці: "У нас із тобою тільки одна спільна риса — любов до мене". Він хотів, щоб той зник куди-небудь. Але коли це відбувається — цуценя викрадають — Гарфілд несподівано проявляє характер і починає діяти.

"Гарфілд 1, 2" (2004, 2006) — американські комедії, зроблені за мотивами коміксу. Критикам чомусь рудий пройдисвіт не зайшов, але глядачі не розділили їхнього буркотіння і полюбили товстуна-гурмана, у якого було безліч суперечливих рис, як у шекспірівського Тартюфа.

Добірка кумедних епізодів із "Гарфілда"

Тоторо: божество

У вже класичному аніме японця Харукі Міядзакі "Мій сусід Тоторо" (1988) Тоторо — це котоподібне сіре божество, кіт-гігант, який є хранителем лісу.

Тоторо — дух лісу

Тоторо не бурчить, але опиняється завжди в потрібному місці в потрібний час. По-перше, він уміє літати. А по-друге, коли він бере когось під опіку, всі справи починають вирішуватися, ростуть дерева, співають птахи, знаходять загублених дітей, і в принципі — все налагоджується.

Тут він схожий на звичайного кота, який може собі просто спати, згорнувшись калачиком, а вам здається, що саме цим він і створює ту особливу атмосферу, яка породжує щастя.

Трейлер мультфільму "Мій сусід Тоторо" (1988)

Котобус: швидка допомога

Котобус

Не втримаюся і з того ж мультфільму "Мій сусід Тоторо" наведу ще одного культового персонажа — зовсім фантастичного. Порівняно з ним навіть Чеширський кіт англійця Льюїса Керролла видається звичайнісіньким. Це Котобус (яп. — некобасу).

У мультику кіт-автобус носиться на дванадцяти лапах. Його величезні очі служать фарами.

Котобус невидимий, поки він сам не "проявиться". Він спритно переміщається лісами і полями, може навіть бігти по воді. Дерева в лісі розступаються перед ним і поступаються дорогою.

Він виконує різні доручення Тоторо. Його основне завдання — вчасно прийти на допомогу.

Тоторо і Котобус — культові персонажі в Японії. Там безліч сувенірів з їхніми зображеннями. А під Котобуса часто розфарбовують автомобілі.

Епізод із Котобусом із "Мого сусіда Тоторо": фантазія авторів безмежна

Матроскін: господарник

Кіт Матроскін

Кіт Матроскін був вигаданий радянським дитячим письменником Едуардом Успенським і вперше з'явився в казці "Дядя Федір, пес і кіт" (1973). Але культовим його зробив мультиплікаційний цикл: "Дядя Федір, пес і кіт" (1975), "Троє з Простоквашино" (1978), "Канікули в Простоквашино" (1980) і "Зима в Простоквашино" (1984).

З українцями Матроскіна ріднить хазяйновитість і підприємницька жилка. Багато фраз кота на цю тему пішли в народ. "Нарешті мій улюблений дядько Федір приїхав! Тепер ми вдвічі більше сіна для нашої корівки накосимо!", "Шарік, за квитанцією корова руда одна... Брали ми її одну за квитанцією. Здавати будемо одну, щоб не порушувати звітностей". "Я ще й вишивати можу. І на машинці, м-м-м... теж...", "Спільна праця — для моєї користі — вона об'єднує".

Перша поява кота Матроскіна

Кіт Біллі Бонса: пірат

У приголомшливому українському радянському мультфільмі "Острів Скарбів" (1988) режисера Давида Черкаського є піратський кіт, який належить морському розбійникові Біллі Бонсу, що здобув карту скарбів капітана Флінта. Котище носить пов'язку на оці і курить люльку. Але він такий самий хазяйновитий, як Матроскін, і допомагає в трактирі мити посуд. На жаль, будучи справжнім піратом, кіт не зміг втриматися і приклався до тієї ж пляшки рому, яка забрала життя господаря. Результат — такий самий.

Кіт Біллі Бонса

Кота в англійському першоджерелі — немає. Це вигадка Черкаського.

Взагалі коти — особливі в його мультах. Придивіться, як вони вольяжно-розслаблено ходять. Як один із котів, слухаючи в "Пригодах капітана Врунгеля" сумну пісню Фукса, впустив сльозу. Відчувається, Давид Янович просто обожнював цих тварин.

Трейлермультфільму "Острів скарбів" (1988)

Леопольд: пацифіст

Кіт Леопольд

Сумний, філософський і дуже добрий кіт — герой радянського мультциклу "Пригоди кота Леопольда" (1975-1987). Він змушений пити "озвірин", щоб воювати з двома мишами-хуліганами. Створено 11 фільмів, над якими працювали драматург Аркадій Хайт і художник-постановник В'ячеслав Назарук. Фраза Леопольда: "Хлопці, давайте жити дружно!" — стала крилатою.

"Кіт Леопольд", серії з 1975 по 1987 рік

Фріц Теофіл: мафіозі

Фріц Теофіл

Один із героїв епічного угорсько-німецько-канадського мультфільму "Пастка для котів" (1986). Фріц — повна протилежність Леопольду: він підступний і нещадний. Він — сірий кардинал мафії.

На якійсь планеті Ікс кішки тероризують мишей. Рекетом керує таємний синдикат на чолі з Джованні Гатто. Але реальний "мозок" організації — Теофіл.

Професор Фушімиші винаходить пастку для котів. Організація "Інтермиш" відправляє до професора свого спецагента Ніка Грабовського. Кішки та їхні найманці щури прагнуть завадити Грабовському, але у них нічого зрештою не виходить...

Теофіл Фріц — віцепрезидент синдикату, одновухий, замість одного ока — у нього рубін, одна кисть замінена на металеву, хвіст куций. Загалом — він майже котячий "термінатор": жорстокий і розважливий, але невезучий. Однак у своєму смугастому костюмі має стильний вигляд, не без витонченості.

Кіт Саймона: шкодник

Кіт Саймона

Кіт Саймона — герой англійського мультиплікаційного серіалу Simon's Cat (з 2011). Намальований начебто невигадливо, але це ж і спрацювало в плюс: якийсь період "кіт Саймона" не вивітрювався з аватарок.

Реальними прототипами Кота стали Г'ю, Джесс і Мейзі — три улюбленці творця серіалу Саймона Тофілда.

Котик білий за кольором. За характером — шкодник. Фішка багатьох серій у тому, що Кіт Саймона, намагаючись привернути увагу господаря (або розбудити того, якщо той спить) у всілякі способи (щоб він нарешті погодував Кота, звісно), може розвалити півбудинку. Господар, на відміну від Кота, трохи "гальмо".