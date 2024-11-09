Міккі Маус за 6 тис. доларів: в київському ЦУМі продають статуетки у вигляді героїв коміксів (фото)

Компанія найбільш відома завдяки виготовленню скульптурок Міккі Мауса та його подруги Мінні, однак поціновувачі можуть знайти статуетки Смурфиків та інших персонажів.

У столичному ЦУМі виставлені на продаж скульптури героїв мультфільмів від французької майстерні Leblon Delienne. Ціна найдешевшої з них — більш як 7 тисяч гривень, а вартість найдорожчої — 259 900 гривень, що сягає майже 6 тисяч гривень.

Зокрема, зазначено, що статуетка One Minute Mickey by Marcel Wanders повністю зроблена вручну в французькій майстерні в Нормандії. Статуетка у двох кольорах (білий та блакитний) та висотою 62 сантиметри виготовлена в обмеженому тиражі — їх всього 99 примірників.

Статуетка Мікі Маусамі

Статуетка подруги Мікі, Мінні Маус коштує дещо дешевше. Її можна придбати за 236 400 гривень. На сайті магазину нічого не зазначено про цю статуетку, окрім того, що вона наявна в одному розмірі.

Мінні Маус

Фанати мультфільму можуть придивитись до статуетки Mickey Take2 Gold by Kelly Hoppen вартістю 104 500 грн. Цей виріб також "народився" у Франції. Виготовлена вона в трьох кольорах висотою майже в півметра. Скульптурки теж виходять обмеженим тиражем — 250 копій на колір.

Фото: Скриншот

Скульптурна майстерня Leblon Delienne створена у 1987 році та спочатку спеціалізувалась на виготовленні меблів та скульптур. У 2018 році вона переорієнтувалась на дизайн й декор. Наразі компанія спеціалізується на виробництві фігурок зі смоли у вигляді героїв коміксів і мультфільмів. Популярними стали фігурки Міккі Мауса, які бренд випустив з нагоди його 90-го дня народження.

Нагадаємо, в кінці 2023 року в Китаї почала набирати популярність дивна пластична операція для тварин. Внаслідок неї лікарі переробляють вуха тварин, надаючи їм форму вух діснеївського персонажа Міккі Мауса.

Зазначимо, що від час відвідування Дійснейленду жінку попросили дотримуватись дрес-коду. Вона була вдягнена в червону футболку, червоно-білі шорти в клітинку з низькою посадкою, з білою сумкою та вушками Міккі Мауса.