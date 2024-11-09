Микки Маус за 6 тыс. долларов: в киевском ЦУМе продают статуэтки в виде героев комиксов (фото)

Компания наиболее известна благодаря изготовлению скульптурок Микки Мауса и его подруги Минни, однако ценители могут найти статуэтки Смурфиков и других персонажей.

В столичном ЦУМе выставлены на продажу скульптуры героев мультфильмов от французской мастерской Leblon Delienne. Цена самой дешевой из них — более 7 тысяч гривен, а стоимость самой дорогой — 259 900 гривен, что достигает почти 6 тысяч гривен.

В частности, указано, что статуэтка One Minute Mickey by Marcel Wanders полностью сделана вручную во французской мастерской в Нормандии. Статуэтка в двух цветах (белый и голубой) и высотой 62 сантиметра изготовлена в ограниченном тираже — их всего 99 экземпляров.

Статуэтка Мики Маусами

Статуэтка подруги Мики, Минни Маус стоит несколько дешевле. Ее можно приобрести за 236 400 гривен. На сайте магазина ничего не указано об этой статуэтке, кроме того, что она имеется в одном размере.

Минни Маус

Фанаты мультфильма могут присмотреться к статуэтке Mickey Take2 Gold by Kelly Hoppen стоимостью 104 500 грн. Это изделие также "родилось" во Франции. Изготовлена она в трех цветах высотой почти в полметра. Скульптурки тоже выходят ограниченным тиражом — 250 копий на цвет.

Фото: Скриншот

Скульптурная мастерская Leblon Delienne создана в 1987 году и сначала специализировалась на изготовлении мебели и скульптур. В 2018 году она переориентировалась на дизайн и декор. Сейчас компания специализируется на производстве фигурок из смолы в виде героев комиксов и мультфильмов. Популярными стали фигурки Микки Мауса, которые бренд выпустил по случаю его 90-го дня рождения.

Напомним, в конце 2023 года в Китае начала набирать популярность странная пластическая операция для животных. Вследствие нее врачи переделывают уши животных, придавая им форму ушей диснеевского персонажа Микки Мауса.

Отметим, что от время посещения Дийснейленда женщину попросили придерживаться дресс-кода. Она была одета в красную футболку, красно-белые шорты в клетку с низкой посадкой, с белой сумкой и ушками Микки Мауса.