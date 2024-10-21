Шорты как подгузник: девушку раскритиковали за "неуместный" наряд для Диснейленда (видео)

В самом парке отметили, что есть определенные правила его посещения и при их нарушении могут даже не пустить внутрь.

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Джесси Мэй при посещении Диснейленда остановили на входе в парк из-за ее "неподобающего" наряда для парка и попросили придерживаться дресс-кода при его посещении. Она была одета в красную футболку, красно-белые шорты в клетку с низкой посадкой, с белой сумкой и ушками Микки Мауса, пишет The Daily Star.

В сети появились сообщения нескольких людей, которые утверждают, что девушку остановили на входе в секцию Magic Kingdom во Флоридском парке и попросили прикрыться. Сама же фанатка Микки и Минни была ошеломлена, что ее наряд "вызвал переполох".

Пользователи также активно комментировали видео, на котором Джесси Мэй в этом наряде прогуливается по Диснейленду. Видео прокомментировало много людей: одни называли ее наряд "неуместным", шорты — "подгузником", а девушку — "стриптизершей". Другим ее наряд понравился.

Правила посещения Диснейленда

При посещении парка рекомендуется одевать удобную одежду и комфортную обувь.

"Обеспечение того, чтобы парки были дружественными для семей, является важной частью опыта Disney. В этом случае мы просим вас использовать свою осмотрительность и здравый смысл", — отмечают представители парка.

Они отметили, что в некоторых случаях могут отказать в посещении лицам.

"Disney оставляет за собой право отказать во входе или попросить выйти любого человека, чья одежда считается неподобающей или может испортить впечатление от посещения другими гостями", — добавили они.

Кроме того, в парке не разрешено одевать костюмы и маски лицам старше 14 лет. Также нельзя надевать открытую одежду или одежду, которая "волочится по земле", неприлично выражаться и иметь на открытых участках тела "неприемлемые татуировки".

Напомним, что жителю Калифорнии (США) в 1985 году подарили билет на бесплатный вход в Диснейленд. Через 39 лет его дочь попыталась воспользоваться им. В начале августа стало известно, что ей все же удалось посетить парк.

Добавим, что из-за урагана "Милтон" затопило Диснейленд в штате Флорида США. В среду, 9 октября, Walt Disney World заявило о закрытии всех четырех тематических парков в Орландо.