Шорти як підгузник: дівчину розкритикували за "недоречне" вбрання для Діснейленду (відео)

В самому парку зазначили, що є певні правила його відвідування і в разі їхнього порушення можуть навіть не пустити всередину.

Related video

Джессі Мей під час відвідування Діснейленду зупинили на вході в парк через її "неналежне" вбрання для парку і попросили дотримуватись дрес-коду під час його відвідування. Вона була вдягнена в червону футболку, червоно-білі шорти в клітинку з низькою посадкою, з білою сумкою та вушками Міккі Мауса, пише The Daily Star.

В мережі з'явилися повідомлення кількох людей, які стверджують, що дівчину зупинили на вході до секції Magic Kingdom у Флоридському парку і попросили прикритися. Сама ж фанатка Міккі та Мінні була здивована, що її вбрання "викликало переполох".

Користувачі також активно коментували відео, на якому Джессі Мей у цьому вбранні прогулюється Діснейлендом. Відео прокоментувало багато людей: одні називали її вбрання "недоречним", шорти — "підгузком", а дівчину — "стриптизеркою". Іншим її вбрання сподобалось.

Правила відвідування Діснейленду

Під час відвідування парку рекомендується одягати зручний одяг та комфортне взуття.

"Забезпечення того, щоб парки були дружніми для сімей, є важливою частиною досвіду Disney. В цьому випадку ми просимо вас використовувати свою обачність і здоровий глузд", — зазначають представники парку.

Вони наголосили, що в деяких випадках можуть відмовити у відвідуванні особам.

"Disney залишає за собою право відмовити у вході або попросити вийти будь-яку людину, чий одяг вважається неналежним або може зіпсувати враження від відвідування іншими гостями", — додали вони.

Окрім того, в парку не дозволено одягати костюми та маски особам, старшим 14 років. Також не можна вдягати відкритий одяг або одяг, що "волочиться по землі", непристойно висловлюватись та мати на відкритих ділянках тіла "неприйнятні татуювання".

Нагадаємо, що жителю Каліфорнії (США) у 1985 році подарували квиток на безкоштовний вхід до Діснейленду. Через 39 років його дочка спробувала скористатися ним. На початку серпня стало відомо, що їй все ж вдалось відвідати парк.

Додамо, що через ураган "Мілтон" затопило Діснейленд у штаті Флорида, США. У середу, 9 жовтня, Walt Disney World заявило про закриття усіх чотирьох тематичних парків в Орландо.