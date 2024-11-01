Пророцтво "Сімпсонів" 24-річної давнини натякає, що Камала Гарріс стане президентом США

Ще 2000 року на американському телебаченні вийшов черговий епізод серіалу "Сімпсони". У ньому дівчинка Ліза показана як президент США, яка очолила Білий дім після Дональда Трампа.

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У авторів американського мультсеріалу "Сімпсони" є багатий досвід "передбачення" майбутнього. І тепер фанати вірять, що їхні "пророки" нібито передбачили результат виборів у США, пише Daily Star.

У 17-й серії 11-го сезону, який транслювали 2000 року, в епізоді під назвою Bart to the Future Лізу Сімпсон показано як першу жінку-президентку Америки, яка каже, що країна розорена після президента Трампа.

За сюжетом сім'я Сімпсонів відвідує індіанське казино, де Барту, який у свої 10 років ще не може туди увійти, надають можливість зазирнути в майбутнє на три десятиліття вперед.

Там Ліза Сімпсон носить фіолетовий брючний костюм, практично ідентичний до того, який був на віцепрезидентці під час інавгурації 2021 року.

На додаток, президентство Лізи збіглося з передбачуваним терміном повноважень Дональда Трампа, що призвело до значного дефіциту бюджету.

У своїй президентській ролі Ліза заявляє: "Як ви знаєте, від президента Трампа ми успадкували серйозну бюджетну кризу".

І тепер, як зазначається, численні користувачі соцмережі X розмірковують про те, чи буде реальність відображати сюжет мультфільму.

До речі, критикам ця серія не сподобалася. У 2003 році журналіст видання Entertainment Weekly описав цей епізод, як один із найгірших за весь час існування серіалу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, кого з кандидатів, Трампа чи Гарріс, найбільше підтримують зірки американського шоу-бізнесу.

Також нагадаємо, що глава Білого дому Джо Байден напередодні президентських виборів, можливо, назвав прихильників Дональда Трампа "сміттям". Після цього кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп приїхав на мітинг на сміттєвозі з написом Trump.