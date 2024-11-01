Пророчество "Симпсонов" 24-летней давности намекает, что Камала Харрис станет президентом США

Еще в 2000 году на американском телевидении вышел очередной эпизод сериала "Симпсоны". В нем девочка Лиза показана как президент США, возглавившая Белый дом после Дональда Трампа.

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У авторов американского мультсериала "Симпсоны" есть богатый опыт "предсказания" будущего. И теперь фанаты верят, что их "пророки" якобы предугадали исход выборов в США, пишет Daily Star.

В 17-й серии 11-го сезона, который транслировался в 2000 году, в эпизоде ​​под названием Bart to the Future Лиза Симпсон показана как первая женщина-президент Америки, говорящая, что страна разорена после президента Трампа.

По сюжету семья Симпсонов посещает индейское казино, где Барту, который в свои 10 лет еще не может туда войти, показывают возможность заглянуть в будущее на три десятилетия вперед.

Там Лиза Симпсон носит фиолетовый брючный костюм, практически идентичный тому, который был на вице-президенте во время инаугурации 2021 года.

В дополнение, президентство Лизы совпало с предполагаемым сроком полномочий Дональда Трампа, что привело к значительному дефициту бюджета.

В своей президентской роли Лиза заявляет: "Как вы знаете, от президента Трампа мы унаследовали серьезный бюджетный кризис".

И теперь, как отмечается, многочисленные пользователи соцсети X размышляют о том, будет ли реальность отражать сюжет мультфильма.

Кстати, критикам данная серия не понравилась. В 2003 году журналист издания Entertainment Weekly описал этот эпизод, как один из худших за все время существования сериала.

Напомним, ранее Фокус писал, кого из кандидатов, Трампа или Харрис, больше всего поддерживают звезды американского шоу-бизнеса.

Также напомним, что глава Белого дома Джо Байден накануне президентских выборов, возможно, назвал сторонников Дональда Трампа "мусором". После этого кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп приехал на митинг на мусоровозе с надписью Trump.