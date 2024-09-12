"Льодовиковий період" отримає продовження

Кожна нова частина "Льодовикового періоду" була менш комерційно успішною, ніж попередня, тому творцям доведеться докласти максимум зусиль, щоб зробити продовження анімаційної картини цікавим для глядача.

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Актор Джон Легуїзамо, який озвучив лінивця Сіда в культовій франшизі "Льодовиковий період", підтвердив, що шоста частина знаменитого анімаційного мультфільму перебуває в розробці. Про це він розповів, спілкуючись із NPR у їхньому подкасті Wait, Wait... Don't Tell Me!

Він не сказав, чи буде його голос у новій серії, а також не розкривав подробиць сюжету, проте його заява збігається з виробничим документом Disney+ Buck Wild, що підтверджує, що ще одна частина зараз у роботі. З урахуванням того, що актор говорить про фільм, у найближчому майбутньому можуть з'явитися конкретніші новини про напрям франшизи.

"Льодовиковий період" почався 2002 року з оригінального мультфільму. Його успіх породив франшизу, що складається з п'яти основних частин і спін-оффу Disney+, "Льодовиковий період: Пригоди Бака". Однак з моменту виходу потокового фільму 2022 року не було жодних конкретних новин про те, чи буде знято продовження.

Джон Легуїзамо

Хоча нова картина — технічно "Льодовиковий період 7", майбутній "Льодовиковий період 6" стане першим основним записом у серії, який не буде анімовано Blue Sky Studios. Disney закрив анімаційну студію у квітні 2021 року через економічні наслідки пандемії COVID-19, а 20th Century Animation і Bardel Entertainment перебрали на себе управління Buck Wild.

Що стосується потенційної історії, наразі незрозуміло, чи стосуватиметься фільм подій спін-оффу, чи замість цього стане прямим продовженням "Льодовикового періоду: Зіткнення неминуче".

Також незрозуміло, чи повернеться Легуїзамо та інші персонажі, такі як Менні (Рей Романо), Дієго (Деніс Лірі) та Еллі (Квін Латіфа), до озвучування своїх акторів. В акторському складі "Льодовикового періоду: Пригоди Бака" головних персонажів озвучували різні актори: Джейк Грін у ролі Сіда, Шон Кенін Еліас-Рейес у ролі Менні, Скайлер Стоун у ролі Дієго і Домінік Дженкінс у ролі Еллі.

Це може означати, що в майбутній франшизі з'явиться новий акторський склад озвучування або, принаймні, можливість переробки ролей для забезпечення появи певних персонажів.

Хоча кожен фільм в основній франшизі "Льодовиковий період" був фінансово успішним у прокаті, продовження, як правило, отримували нижчі оцінки критиків.

Раніше Фокус писав, що сага "Сутінки" стане анімаційним серіалом.