Netflix поверне на екрани "Сутінки" в новому форматі

Уперше про розробку нового проєкту заговорили навесні 2023 року. Зараз же з'явилася більш конкретна інформація про виробництво серіалу.

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Знамениту сагу "Сутінки" за романами Стефані Маєр, яка мала шалений успіх, вийшовши п'ятьма фільмами, стримінговий сервіс Netflix покаже у форматі мультфільму. Щоправда, буде екранізовано не вже готові творіння письменниці, а її останню книгу "Сонце опівночі", створення якої застопорилося через витік частини твору в мережу до його публікації. Це — історія про вампірів, розказана від імені Едварда Каллена, пише Variety.

Уперше про те, що проєкт перебуває на ранній стадії розробки на студії Lionsgate Television, йшлося ще у квітні 2023 року. Майкл Бернс, заступник голови Lionsgate, підтвердив у березні 2024 року, що це буде анімаційний серіал. Наразі проєкт розробляє Netflix.

"Сонце опівночі" спочатку вийшов 2020 року. Він являє собою переказ першої книги "Сутінки" з погляду Едварда Каллена, а не Белли Свон.

Сценаристкою і виконавчою продюсеркою виступить Шинед Дейлі. Серед минулих робіт Дейлі — "Збреши мені" на Hulu, "Ходячі мерці: Світ за межами" на AMC, "Вихований вовками" на Max і "Віджиг" на Netflix.

Маєр стане однією із виконавчих продюсерів серіалу.

Спочатку в надзвичайно популярній серії "Сутінки" було чотири романи — "Сутінки", "Молодий Місяць", "Затемнення" і "Світанок", — опублікованих у період з 2005 по 2008 рік. Стефані також випустила книжку "Життя і смерть: переосмислення "Сутінків" 2015 року, у якій двоє головних героїв, Белла й Едвард, помінялися статями. Потім 2020 року Маєр випустила "Сонце опівночі".

Франшиза фільмів, відома під загальною назвою "Сутінкова сага", складалася з п'яти фільмів, її випустили в період з 2008 до 2012 року. П'ять фільмів зібрали загалом понад $3 мільярди у світовому прокаті і зробили зірками таких головних акторів, як Роберт Паттінсон, Крістен Стюарт і Тейлор Лотнер.

Раніше Фокус писав, що актор з фільму "Сутінки" пішов з життя у віці 30 років.