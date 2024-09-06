Netflix вернет на экраны "Сумерки" в новом формате

Впервые о разработке нового проекта заговорили весной 2023 года. Сейчас же появилась более конкретная информация о производстве сериала.

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Знаменитую сагу "Сумерки" по романам Стефани Майер, которая имела оглушительный успех, выйдя пятью фильмами, стриминговый сервис Netflix покажет в формате мультфильма. Правда, будет экранизированы не уже готовые творения писательницы, а ее последняя книга "Солнце полуночи", создание которой застопорилось из-за утечки части произведения в сеть до его публикации. Это – история о вампирах, рассказанная от имени Эдварда Каллена, пишет Variety.

Впервые о том, что проект находится на ранней стадии разработки на студии Lionsgate Television, говорилось еще в апреле 2023 года. Майкл Бернс, заместитель председателя Lionsgate, подтвердил в марте 2024 года, что это будет анимационный сериал. Сейчас проект разрабатывает Netflix.

"Солнце полуночи" изначально вышел в 2020 году. Он представляет собой пересказ первой книги "Сумерки" с точки зрения Эдварда Каллена, а не Беллы Свон.

Сценаристом и исполнительным продюсером выступит Шинед Дейли. Среди прошлых работ Дейли — "Соври мне" на Hulu, "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" на AMC, "Воспитанный волками" на Max и "Отжиг" на Netflix.

Мейер станет одним из исполнительных продюсеров сериала.

Изначально в чрезвычайно популярной серии "Сумерки" было четыре романа — "Сумерки", "Новолуние", "Затмение" и "Рассвет", — опубликованных в период с 2005 по 2008 год. Стефани также выпустила книгу "Жизнь и смерть: переосмысление "Сумерек" в 2015 году, в которой два главных героя, Белла и Эдвард, поменялись полами. Затем в 2020 году Майерс выпустила "Солнце полуночи".

Франшиза фильмов, известная под общим названием "Сумеречная сага", состояла из пяти фильмов и была выпущена в период с 2008 по 2012 год. Пять фильмов собрали в общей сложности более $3 миллиардов в мировом прокате и сделали звездами таких главных актеров как Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт и Тейлор Лотнер.

Ранее Фокус писал, что актер из фильма "Сумерки" ушел из жизни в возрасте 30 лет.