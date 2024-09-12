"Ледниковый период" получит продолжение

Каждая новая часть "Ледникового периода" была менее коммерчески успешной, чем предыдущая, поэтому создателям придется приложить максимум усилий, чтобы сделать продолжение анимационной картины интересным для зрителя.

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Актер Джон Легуизамо, озвучивший ленивца Сида в культовой франшизе "Ледниковый период", подтвердил, что шестая часть знаменитого анимационного мультфильма находится в разработке. Об этом он рассказал, общаясь с NPR в их подкасте Wait, Wait… Don't Tell Me!

Он не сказал, будет ли его голос в новой серии, а также не раскрывал подробностей сюжета, однако его заявление совпадает с производственным документом Disney+ Buck Wild, подтверждающим, что еще одна часть находится в разработке. С учетом того, что актер говорит о фильме, в ближайшем будущем могут появиться более конкретные новости о направлении франшизы.

"Ледниковый период" начался в 2002 году с оригинального мультфильма. Его успех породил франшизу, состоящую из пяти основных частей и спин-оффа Disney+, "Ледниковый период: Приключения Бака". Однако с момента выхода потокового фильма в 2022 году не было никаких конкретных новостей о том, будет ли снято продолжение.

Джон Легуизамо

Хотя новая картина – технически "Ледниковый период 7", предстоящий "Ледниковый период 6" станет первой основной записью в серии, которая не будет анимированна Blue Sky Studios. Disney закрыл анимационную студию в апреле 2021 года из-за экономических последствий пандемии COVID-19, а 20th Century Animation и Bardel Entertainment взяли на себя управление Buck Wild.

Что касается потенциальной истории, на данный момент неясно, будет ли фильм касаться событий спин-оффа или вместо этого станет прямым продолжением "Ледникового периода: Столкновение неизбежно".

Также неясно, вернется ли Легуизамо и другие персонажи, такие как Мэнни (Рэй Романо), Диего (Денис Лири) и Элли (Куин Латифа), к озвучиванию своих актеров. В актерском составе "Ледникового периода: Приключения Бака" главных персонажей озвучивали разные актеры: Джейк Грин в роли Сида, Шон Кенин Элиас-Рейес в роли Мэнни, Скайлер Стоун в роли Диего и Доминик Дженкинс в роли Элли.

Это может означать, что в будущем франшизе появится новый актерский состав озвучивания или, по крайней мере, возможность переделки ролей для обеспечения появления определенных персонажей.

Хотя каждый фильм в основной франшизе "Ледниковый период" был финансово успешным в прокате, продолжения, как правило, получали более низкие оценки критиков.

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