Ничего кроме правды. Две вариации украинского документального кино в премьерах-2020

Фильм-оммаж легенде украинской мультипликации Давиду Черкасскому — создателю "Острова сокровищ" и "Капитана Врунгеля", а также самая титулованная документалка осени — "Земля голубая, будто апельсин". О таланте, который выживает на грани войны и мира.

На экраны страны вышла полуторачасовая картина режиссера Сергея Волкова "Звезда Давида Черкасского" — о знаменитом украинском мультипликаторе Черкасском (1931–2018), снявшем культовые анимационные ленты "Приключения капитана Врунгеля" (1979) и "Остров сокровищ" (1988).

Фигура Давида Яновича с его любимым полосатым "французским" шарфом, щегольски закрученным вокруг шеи, и слухи о нескончаемых романах в возрасте глубоко за 80 давно стали частью киевской панорамы. Более трех десятков лет он оставался городской легендой, заседая в ресторане-буфете Дома кино с коллегами и друзьями.

Я завидую раскованности и внутренней свободе Черкасского. Он абсолютно свободен. Как может быть свободен ребенок режиссер-муль­ти­пли­катор Юрий Норштейн

Поражает неизменный позитив, который всегда лучился от Черкасского. О ком или о чем бы не шла речь, он все награждал двумя эпитетами: "потрясающий" и "фантастический". В крайнем варианте говорил "фантастически бездарен". Притом что у него проницательный ум, а сердце вмещало весь этот мир без остатка.

Документальная лента о режиссере стилизована под фирменное мультипликационное изображение Черкасского. В ней снялись в роли пиратов из его "Острова сокровищ" Виктор Андриенко и Валерий Чегляев. В фильме подробно дана биография Давида Яновича: от рождения в еврейском городке Шпола до последних съемок фестиваля "Крок", который он основал.

В двух его самых значительных мультфильмах — "Приключения капитана Врунгеля" и "Острове сокровищ" — масса революционных приёмов: от использования кинокадров (раньше, чем это сделал Голливуд в фильме Роберта Земекиса "Кто подставил кролика Роджера", 1988) до привнесения в детские мультики элементов "взрослых" западных жанров: боевика, вестерна, триллера. Причем в его анимации причудливо переплетаются образы итальянских мафиози и британских пиратов. В своих лентах Черкасский спародировал и Рэмбо — Сталлоне, и Брюса Ли.

Воскресший Агент

О пародии на Джеймса Бонда — образе Агента Ноль Ноль Икс из "Врунгеля" — скажем особо (ни кражи Венеры, ни мафиози, ни агентов в книге, послужившей основой для сценария, не было — это придумка Черкасского).

Агент 007, красавец и плейбой — знаковая фигура в британо-американской культуре. Черкасский, иронизируя, делает его стильно одетым джентльменом, но маленького роста, с высоким голосом да ещё и с золотым зубом.

Однако в плане "неубиваемости" этого героя Черкасский пошел восточным, почти религиозным путем: сыщика уничтожают, а он всякий раз воскресает. Ему в этом деле помогает помощник — Пес, он же вертолет и самолет. Одно из воскрешений было пора­зительным. Гангстеры подбрасывают Агента вверх, фотографируют его на поляроид, он превращается в снимок, который они эффектно сжигают. Оставшуюся от фотографии горстку пепла яростно топчет Джулико Бандитто. Но потом является Пес — мочится на пепел, из него вырастает лотос, который открывает лепестки и выпускает невредимого Агента Ноль Ноль Икс. Спрашивают Черкасского, как он додумывается до таких безумных трансформаций? А режиссер, сидя за своим любимым столиком в кафе Дома кино, только разводит руками: "Фантазия. Мы все были очень увлечены".

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В восточных религиозных традициях лотос — символ возрождения и бессмертия. Из лотоса родился египетский бог солнца Ра и индуистский бог творения Брахма. Здесь из цветка "рождается" сыщик, пародийно подчёркивая мифологический характер Джеймса Бонда. Вот так изящно Черкасский соединил в своем персонаже культурные традиции Запада и Востока задолго до того, как, например, это сделал Джеймс Кэмерон в фильме "Аватар" (2009).

В западной технократической цивилизации проводится идея, что электричество и вечность — синонимы.

Во "Врунгеле" есть эпизод и электрического "воскрешения" Агента Ноль Ноль Икс. Бандитто и Гангстеритто его пристегивают к себе цепью, последний вставляет два пальца в розетку и замыкает цепь, по которой течет ток: голова Агента превращается в лампочку. Потом бандиты выкручивают ее и разбивают. Затем является таинственный джентльмен в плаще с лицом… Давида Черкасского. Он скидывает плащ и оказывается всё тем же верным Псом Агента. Он вкручивает новую лампочку, размыкает электрическую цепь — и голова сыщика становится прежней. Агент вечен, как робот, хотя ничего человеческое ему не чуждо.

Абсолютно свободен

Перестрелки, яхты, экзотические страны, безумные трансформации — все это рождало в душах и маленьких, и взрослых зрителей мультфильмов Черкасского ощущение восторга и невероятной свободы. Вот что говорит в ленте о киевском мастере российский аниматор Юрий Норштейн (чей "Ежик в тумане" признан лучшим мульт­фильмом всех времен и народов по опросу 140 критиков разных стран): "Признаюсь, я завидую его раскованности и внутренней свободе. Он каким-то чудом всегда ловит детскую интонацию — с ним всегда радостно. Он абсолютно свободен. Как может быть свободен ребенок".

Мастер, сделавший переворот в анимации, на 30 лет, по сути, был от нее отлучен: после развала СССР прекратилось финансирование его последнего мультфильма "Сумасшедшие макароны" 1992 года, который остался незавершенным. "Если бы не остановилось все, Украину теперь было бы не догнать в плане мультипликации", — говорится в фильме.

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Дальше в жизни Черкасского была только реклама и компьютерные игры. Свой стиль и героев он поселил туда. Делал анимационные ролики для "ТОП-сервиса", пока не пересадили его руководителей. "Давид не мог найти денег на мультфильмы. Он их искал даже за границей", — говорится в ленте. Но Черкасский не озлобился, не проклинал людей и времена. Напротив, он продолжал всех любить. В картине показано очередное застолье в Доме кино, где, чокаясь, Давид Янович произносит тост: "Мы веселы? Веселы. Мы счастливы? Счастливы!.."

А уже несколько поколений зрителей веселы и счастливы, смотря его нестареющие мультики.

Спасительное творчество

26 ноября состоялась премьера дебютного докфильма режиссера Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин". Картина отмечена призом "За лучшую режиссуру" на американском форуме независимого кино Sundance, где недавно была награждена и нашумевшая французская лента "Милашки".

В названии фильма — цитата из стихотворения поэта-сюрреалиста Поля Элюара, которая, по словам режиссера, передает сюрреалистическую суть балансирования героев между измерениями войны и мира.

Несмотря на то что фронт — в километре от места действия ленты, фильм светлый и оптимистический. Главная героиня — 36-летняя Анна, жительница Красногоровки, — воспитывает четверых детей: старшие — сестры, младшие — братья. Как мстительно говорит их бабушка: "Папа уехал в Канаду и не вернулся. В Украине детей воспитывают женщины". Анна — музыкант и здорово играет на клавишных.

Старшая дочка снимает о них всех фильм на цифровую камеру: взрослые и дети весело рассказывают о себе и обсуждают сценарий своей картины. Иногда разыгрывают эпизоды из самых мрачных 2014-го и 2015-го годов, когда при обстрелах они спускались в подвал. При этом все равно делают это с шутками-прибаутками.

Самый трагический эпизод — когда заболел младший: 39,5 температура, а аптеки не работали. Анна обратилась напрямую к украинским военным. Те прямо из бронетранспортера достали аптечку с антибиотиками и отдали матери.

Сейчас война отзывается звучащей вдалеке артиллерийской канонадой, но никто в семье уже не обращает на это внимания.

Мама со старшей дочкой едет в Киев, где та будет поступать на операторский факультет. Экзамен сдан! Ликуют и младшие, и бабушка!

В финале ленты местные жители смотрят фильм, который сняла семья Анны о себе. У многих зрителей в глазах слезы горя от войны и слезы радости — от сегодняшних успехов. И мы понимаем, что только активное творчество способно залечить их душевные раны и придать смысл жизни.