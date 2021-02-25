Кращі вороги повертаються. Три причини подивитися новий мультфільм "Том і Джеррі"

В Україні відбулася прем'єра повнометражного фільму від Warner Animation Group про старих знайомих кота Тома і мишеня Джері

Том і Джеррі — довгожителі екрану. Жарт сказати — перший фільм серії "Кіт отримує стусана" вийшов у 1940-му році! А ще через рік, у 1941-му, кіт і мишеня отримали свої знамениті імена. Минуло 80 років і в Україні стартувала премʼєра повнометражного фільму "Том і Джеррі". Фокус побував на показі і знайшов три безсумнівних гідності фільму, через які варто сходити на фільм… і трішки недоліків. Ось наш відгук на фільм "Том і Джеррі".

"Том і Джері": три гідності нового фільму

Перше. У фільмі використано досить популярний прийом: мультяшні персонажі вмальовані в реальне місто. З одного боку нічого нового, з іншого — гонки реальними вулицями виглядають цікаво. Сюжет намагається зробити батли між котом і мишеням не єдиною розвагою. У великому готелі готується весілля двох VIP-персон. Замовлений торт (з відомим результатом в кінці), запрошені гості, будуть навіть слони. І в цей момент в готель обманом наймається юна дівчина без освіти. Туди ж за збігом обставин потрапляють Том і Джеррі. Далі все досить передбачувано: одні весілля готують, інші його зривають.

Друге. Хлоя Морец і Майкл Пенья. У фільм заманили справжніх зірок. І чого вже гріха таїти, їх гра привертала іноді більше уваги, ніж змагання Тома і Джеррі.

Третє. Жорстокість і насильство. І хоча цього так улюбленого всіма шанувальниками мультфільму екшену стало значно менше (толерантність, повага, ні насиллю), все ж мишеня продовжує різноманітно знущатися над котом. Тому для тих, хто задивлявся у 1990-і "Тома і Джеррі" на відеокасетах — буде ностальгія.

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На премʼєру не забудьте взяти поп-корн!

Тепер про сумне, про недоліки. Той, хто у 1990-і задивлявся мультфільмом також зрозуміють, що сюжет так і залишився в тих роках. Всі спроби підкинути глядачеві щось нове так і залишилися в тих роках. Кота звично бʼють електрикою, праскою, бейсбольною битою. "Дорослі" актори драматизмом не блищать — все-таки фільм дитячий. Спроби ввести в фільм нові технології у вигляді дронів та радіокерованих скейтбордів похвальні, але не знаходять сенсу в сюжеті. Звичайно, фільм потрібно випробувати на дітях. Ті, кого бачив у залі, багато сміялися, а в кінці трохи нудьгували. Тому точно не забудьте поп-корн, про всякий випадок. Моя оцінка 6 з 10.