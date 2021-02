Крізь терни — до зірок. Двейн Джонсон, Марія Кюрі та Девід Бові на екранах лютневих кінотеатрів

Життя знаменитостей — завжди в центрі уваги. Однак по-справжньому вдалих біографічних фільмів мало. У лютому таких прем'єр одразу три: про рестлера та кіноактора, рок-зірку і велику науковицю.

"Молода Скеля"

Young Rock

США, 2021, ситком

Тема: шлях воїна

Премʼєра: 16 лютого

Сезони: 1

Серій: 11

Актори: Меттью Вілліг, Кейїті Еномото, Бретт Азар, Улі Латукефу, Двейн Джонсон

[ + – ] Серіал "Молода Скеля" розповідає про відомого рестлера та кіноактора Двейна Джонсона

Серіал "Молода Скеля" викликає ажіотаж уже тому, що розповідає про відомого рестлера та кіноактора Двейна Джонсона. 49-річний Скеля сьогодні найбільш високооплачуваний актор Голлівуду, практично жоден фільм із ним у прокаті не провалився. Ймовірно, з цієї причини Двейн вирішив заробити на своїй кінобіографії, тому продюсує її сам.

Актори Едріан Груль, Бредлі Констант й Улі Латукефу перевтілилися у Двейна 10, 15 і 18 років. Скеля і сам зʼявляється в серіалі.

Костянтин Рильов, редактор відділу культури: "На мій погляд, найбільш цікавий фільм про Скелю Джонсона. Можливо, ми спостерігаємо актора — майбутнього президента США. Українцям до такого не звикати"

У підліткові роки він був не подарунком, часто за бійки потрапляючи до поліції. Що робити, якщо твій тато — зірка рестлінгу? Показаний епізод, в якому 10-річний Скеля прийшов із батьками до ресторану та спробував у них на очах замовити собі мартіні або текілу. Хороший хлопчик!

Інтригує в трейлері й те, що в 2032 році Джонсон зібрався балотуватися в президенти США. Можливо, цей серіал про себе він знімає як кінобіографію майбутнього кандидата в президенти? Тоді це правильне рішення — в Україні у Володимира Зеленського вийшло: спочатку знявся в ролі Голобородько, який став главою держави, а потім і в житті повторив цей досвід.

"Історія людини із зірок"

Stardust

Великобританія, Канада, 2020, музична драма

Тема: віра в свою зірку

Премʼєра: 11 лютого

У ролях: Джонні Флінн, Джена Мелоун, Марк Мерон

[ + – ] Ще одна прем'єра розповідає про життя Девіда Бові

У 1971 році британський співак Девід Бові прилітає в США, де лейбл Mercury Records пообіцяв йому тур. Однак в Америці він зʼясовує, що в його талант вірить тільки один співробітник компанії — Рон Оберман, який приголомшив рокера тим, що через плутанину з документами Девід не може тут давати повноцінні концерти на підтримку платівки. Рон повідомляє рок-співаку-початківцю про дикі умови: "Без робочої візи та дозволу профспілки, а цього не зробили тобі в Лондоні, ти можеш тільки… говорити. Давати інтервʼю, доводячи, що ти крутий". Плюс клубні виступи під гітару. Все!

Нова платівка Девіда незрозуміла американцям, власне він — теж. "Хто такий Девід Бові?" — запитують у нього тут усі. Рокер розгублений. Єдиний, хто в нього вірить, це Рон. "Досить однієї упертої риса, щоб змінити світ", — говорить Оберман і мардрує з майбутньою зіркою на авто по селах Америки.

Місцеві митники, глядачі, журналісти дають зрозуміти, що Бові інший — псих, фрік у напівжіночому вбранні. Девід нарешті усвідомив: для цих американських провінціалів він Людина-Із-Зірок. Саме з цього протистояння самобутнього артиста й обивателів народився персонаж Бові, його альтер-его — Зіггі Стардаст, який стане героєм проривного глем-рок-альбому The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars 1972 року.

Сімʼя Бові не схвалила фільм про нього і заборонила використовувати його композиції, хоча у фільмі багато звучить характерних композицій того часу. Ідея картини: у боротьбі здобудеш ти імʼя своє.

"Небезпечний елемент"

Radioactive

Великобританія, 2020, драма

Тема: амбівалентність наукових відкриттів

Премʼєра: 25 лютого

В ролях: Розамунд Пайк, Сем Райлі, Аня Тейлор-Джой

[ + – ] "Небезпечний елемент" відкрила Марія Склодовська-Кюрі

Це екранізація графічного роману про вчену Марію Склодовської-Кюрі (1867-1934), яка разом із чоловіком наприкінці XIX століття відкрила радіацію тадва елементи — полоній і радій.

У 1903 році вона разом із чоловіком Пʼєром Кюрі одержала Нобелівську премію у галузі фізики за відкриття радіації. Пʼєр у Стокгольмі сказав: "Я з тих, хто вірить, що людство одержить від цих відкриттів більше користі, ніж шкоди".

Картина намагається відповісти на питання, чи так це насправді. У фільмі створюються проекції на непросте майбутнє цих відкриттів: з одного боку — атомні станції, з іншого — Чорнобиль і Хіросіма з Нагасакі.

Ще один "герой" фільму — залізна воля подвижниці науки, яка подолала упередженість чоловіків-учених того часу. Сталося й ослаблення релігійної віри Марії під впливом науки. Можливо, це їй не дозволяло оцінити етичну сторону атомних відкриттів?

Цікаво, що її дочку Ірен (яка теж стане нобелівською лауреаткою) у фільмі зіграла Аня Тейлор-Джой, так потужно вистрілила в ролі шахістки-чемпіонки в серіалі "Хід королеви".