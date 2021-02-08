Топ-7 фільмів про кохання. Що можна подивитися на День святого Валентина

Фокус зібрав найромантичніші картини для перегляду у День всіх закоханих.

Наближається День Святого Валентина — свято неоднозначне, що викликає суперечливе ставлення і провокує бурхливі суперечки навколо його актуальності та необхідності. Але ці дискусії не скасовують того факту, що свято рік за роком набирає обертів і стає все популярнішим.

Звичайно ж, ми вже звикли купувати подарунки коханим, вчасно бронювати в закладах столик біля вікна, а також здійснювати весь набір дій, необхідний для "правильного" святкування Дня святого Валентина. Але іноді, з різних причин, просто немає настрою святкувати 14 лютого за всіма "законам" і "правилами". У цьому випадку на підмогу приходять затишні фільми про кохання, які сприяють створенню романтичного настрою у тих, кому захочеться просто залишитися вдома.

День Святого Валентина

Романтична комедія. США, 2010. Режисер Геррі Маршалл. У ролях: Джессіка Альба, Кеті Бейтс, Джессіка Біл, Бредлі Купер, Ерік Дейн, Патрік Демпсі, Гектор Елізондо, Джеймі Фокс, Дженніфер Гарнер, Тофер Грейс, Енн Хетеуей, Ештон Катчер, Куїн Латіфа, Тейлор Лотнер, Джордж Лопес, Ширлі Маклейн, Емма Робертс, Джулія Робертс, Тейлор Свіфт. І бонусом — чудовий саундтрек.

Сюжет картини розповідає про один день з життя кількох героїв, які готуються святкувати День святого Валентина. Їх життєві шляхи перетинаються під час розвитку сюжетної лінії. За задумом творців фільму, цього дня може трапитися справжнє диво з ким завгодно. Саме чудеса і трапляються з героями цієї картини. Кілька історій дуже різних людей, які, так чи інакше, зустрічають у День святого Валентина свою справжню Любов.

Можна з упевненістю сказати, що картина "День святого Валентина" перебуває у топі тематичних фільмів свята, про що говорить і назва фільму.

Сніданок у Тіффані

Мелодрама. США, 1961. Режисер Блейк Едвардс. У головних ролях Одрі Хепберн і Джордж Пеппард.

Популярний романтичний фільм з Одрі Хепберн у головній ролі — один з улюблених голлівудських ретро-шедеврів кількох поколінь. Красива романтична історія, яка розгортається на тлі Нью-Йорка середини минулого століття. Юна і дуже стильна авантюристка, яка веде дозвільний спосіб життя і мріє про яскраві вечірки та вище суспільство, раптово зустрічає свою любов.

Цей фільм — одна з кращих кіноробіт Одрі Хепберн, а пісня "Moon River" авторства Генрі Манчіні перетворилася на справжній гімн романтики на багато років вперед.

Любов за правилами і без

Комедія, мелодрама. США, 2003. Режисер Ненсі Мейерс. В ролях: Джек Ніколсон, Дайан Кітон, Кіану Рівз, Френсіс Макдорманд.

Головний персонаж цього фільму, Гаррі Сенборн — старіючий плейбой, який раптово потрапляє в халепу. Його роман з новою юною коханою обертається серцевим нападом, що приводить головного героя в будинок матері своєї коханої — Еріки Баррі, знаменитої письменниці і сценариста в США. Мати Мерін змушена залишити Гаррі у себе в заміському будинку через його нездатність пересуватися на далекі відстані. Завдяки не найромантичнішому збігу обставин старий герой-коханець вперше за довгий час опиняється наодинці зі своєю ровесницею і закохується по вуха.

Приборкання норовливого

Комедія. Італія, 1980. Режисери Кастеллано і Піполо. У головних ролях Орнелла Муті і Адріано Челентано.

Ще одна ретро-картина для затишного святкового вечора. Одного разу в дощову ніч фермеру-відлюднику вимушено доводиться дати нічліг столичній юній красуні — Лізі Сільвестрі. Через несправність автомобіля дівчина не змогла виїхати з околиць села. Залишившись на ніч, героїня Орнелли Муті була заінтригована нелюдимістю головного персонажа картини і вирішила вступити з ним в протистояння. Складний характер фермера дивним чином привертає витончену і розбещену городянку Лізу. Вона навіть вступає в поєдинок зі своєю подругою за володіння Еліа. Спочатку Еліа ніяк не реагує на дівочі чари, але врешті-решт все ж закохується в Лізу.

Французький поцілунок

Романтична комедія. Великобританія-США, 1995. Режисер Лоуренс Кездан. У ролях: Мег Райан, Кевін Клайн, Тімоті Хаттон, Жан Рено, Франсуа Клюзе.

Головна героїня дуже боїться літати літаками. Вона просто не може себе змусити сісти на борт літака і навіть психологічні тренінги з позбавлення страху перельотів не допомагають їй подолати свої побоювання. Але в один прекрасний день героїня дізнається, що у її нареченого зʼявилася інша кохана в Парижі. Їй не залишається нічого іншого, окрім як сісти на літак і вирушити до Франції.

У літаку героїня знайомиться з чарівним французом Люком, який і стане її "гідом" по Франції в найближчі дні.

Їж. Молися. Люби

Мелодрама. США, 2010. Режисер Райан Мерфі. У ролях: Джулія Робертс, Хавʼєр Бардем, Річард Дженкінс, Віола Девіс, Джеймс Франко.

Не факт, що чоловіки зможуть довго витримати цей фільм про внутрішні пошуки головної героїні, але спільний перегляд може стати відмінною перевіркою на наявність романтичних почуттів. Тільки дуже закоханий чоловік зможе додивитися з вами цю картину, ну або просто непомітно задрімає поруч з вами під час перегляду.

У головної героїні — Елізабет Гілберт, на думку суспільства, було все, про що тільки може мріяти жінка — чоловік, будинок, карʼєрні успіхи. Але в один прекрасний день вона розуміє, що живе зовсім не тим життям, який хоче. Після болючого розлучення з чоловіком Елізабет відправляється в подорож світом, яка допоможе їй відкрити своє життя з іншого боку.

50 відтінків сірого

Мелодрама. США, 2015. Режисер Сем Тейлор-Джонсон. У головних ролях Дакота Джонсон і Джеймі Дорнан.

Ви можете зупинити вибір на будь-який з частин. А якщо ви ще не дивилися жодного фільму з нашумілої трилогії, вам і карти в руки. Або натхнення вам до вечора. Іншими словами, немає більш надихаючої картини в свято Дня святого Валентина, ніж "50 відтінків сірого". До слова, можете подивитися всі три частини за один вечір, заодно знайдете нові навички флірту і урізноманітите фантазії.

Крім еротичної сюжетної лінії в фільмі присутні гарні декорації, стильний одяг, дорогі автомобілі і натяки на психологічний розбір проблем головного героя. Щоправда, останнє зацікавить, мабуть, тільки вузьких фахівців.