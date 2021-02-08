Топ-7 фильмов о любви. Что посмотреть на День святого Валентина

Фокус собрал самые романтические картины для просмотра в День всех влюбленных.

Приближается День Святого Валентина — праздник неоднозначный, вызывающий противоречивое отношение и провоцирующий бурные споры вокруг его актуальности и необходимости. Но эти дискуссии не отменяют того факта, что праздник год за годом набирает обороты и становится все более популярным.

Конечно же, мы уже привыкли покупать подарки возлюбленным, вовремя бронировать в заведениях столик у окна, а также осуществлять весь набор действий, необходимых для "правильного" празднования Дня святого Валентина. Но иногда, по разным причинам, просто нет настроения отмечать 14 февраля по всем "законам" и "правилам". И в этом случае на подмогу приходят уютные фильмы о любви, которые способствуют созданию романтического настроения у тех, кому захочется просто остаться дома.

День святого Валентина

Романтическая комедия. США, 2010. Режиссер Гэрри Маршалл. В ролях: Джессика Альба, Кэти Бэйтс, Джессика Бил, Брэдли Купер, Эрик Дэйн, Патрик Демпси, Гектор Элизондо, Джейми Фокс, Дженнифер Гарнер, Тофер Грейс, Энн Хэтэуэй, Эштон Кутчер, Куин Латифа, Тейлор Лотнер, Джордж Лопес, Ширли Маклейн, Эмма Робертс, Джулия Робертс, Тейлор Свифт. И бонусом — замечательный саундтрек.

Сюжет картины повествует об одном дне из жизни нескольких героев, которые готовятся отмечать День святого Валентина. Их жизненные пути пересекаются в ходе развития сюжетной линии. По замыслу создателей фильма, в этот день может случиться настоящее чудо с кем угодно. Именно чудеса и случаются с героями этой картины. Несколько историй очень разных людей, которые, так или иначе, встречают в День святого Валентина свою настоящую Любовь.

Можно с уверенностью сказать, что картина "День святого Валентина" пребывает в топе тематических фильмов праздника, о чем говорит и название фильма.

Завтрак у Тиффани

Мелодрама. США, 1961. Режиссер Блейк Эдвардс. В главных ролях Одри Хэпберн и Джордж Пеппард.

Популярный романтический фильм с Одри Хэпберн в главной роли — один из любимых голливудских ретро-шедевров нескольких поколений. Красивая романтическая история, которая разворачивается на фоне Нью-Йорка середины прошлого века. Юная и очень стильная авантюристка, которая ведет праздный образ жизни и мечтает о ярких вечеринках и высшем обществе, внезапно встречает свою любовь.

Этот фильм — одна из лучших киноработ Одри Хепберн, а песня "Moon River" авторства Генри Манчини превратилась в настоящий гимн романтике на многие годы вперед.

Любовь по правилам и без

Комедия, мелодрама. США, 2003. Режиссер Нэнси Мейерс. В ролях: Джек Николсон, Дайан Китон, Киану Ривз, Фрэнсис Макдорманд.

Главный персонаж этого фильма, Гарри Сэнборн — стареющий плейбой, который внезапно попадает в переделку. Его роман с новой юной возлюбленной оборачивается сердечным приступом, что приводит главного героя в дом матери своей возлюбленной — Эрики Барри, знаменитой писательницы и сценаристки в США. Мать Мэрин вынуждена оставить Гарри у себя в загородном доме из-за его неспособности перемещаться на далекие расстояния. Благодаря не самому романтичному стечению обстоятельств престарелый герой-любовник впервые за долгое время оказывается наедине со своей ровесницей и оказывается влюбленным по уши.

Укрощение строптивого

Комедия. Италия, 1980. Режиссеры Кастеллано и Пиполо. В главных ролях Орнелла Мути и Адриано Челентано.

Еще одна ретро-картина для уютного праздничного вечера. Однажды в дождливую ночь нелюдимомму фермеру вынужденно приходится дать ночлег столичной юной красавице — Ли́зе Сильвестри. Из-за поломки автомобиля девушка не смогула уехать из окрестностей деревни. Оставшись на ночь, героиня Орнеллы Мути была заинтригована нелюдимостью главного персонажа картины и решила вступить с ним в противостояние. Сложный характер фермера странным образом привлекает утонченную и избалованную горожанку Лизу. Она даже вступает в поединок со своей подругой за обладание Элией. Поначалу Элиа никак не реагирует на девичьи чары, но в конце концов все же влюбляется в Лизу.

Французский поцелуй

Романтическая комедия. Великобритания-США, 1995. Режиссер Лоуренс Кэздан. В ролях: Мэг Райан, Кевин Клайн, Тимоти Хаттон, Жан Рено, Франсуа Клюзе.

Главная героиня очень боится летать самолетами. Она просто не может себя заставить сесть на борт самолета и даже психологические тренинги по избавлению от страха перелетов не помогают ей побороть свои опасения. Но в один прекрасный день героиня узнает, что у ее жениха появилась другая возлюбленная в Париже. Ей не остается ничего другого, кроме как сесть на самолет и отправиться во Францию.

В самолете героиня знакомится с обаятельным французом Люком, который и станет ее "гидом" по Франции в ближайшие дни.

Ешь, молись, люби

Мелодрама. США, 2010. Режиссер Райан Мерфи. В ролях: Джулия Робертс,Хавьер Бардем, Ричард Дженкинс, Виола Дэвис, Джеймс Франко.

Не факт, что мужчины смогут долго выдержать этот фильм о внутренних исканиях главной героини, но совместный просмотр может стать отличной проверкой на наличие романтических чувств. Только очень влюбленный мужчины сможет досмотреть с вами эту картину, ну или просто незаметно задремлет рядом с вами во время просмотра.

У главной героини — Элизабет Гилберт, по мнению общества, было все, о чем только может мечтать женщина — супруг, дом, карьерные успехи. Но в один прекрасный день она понимает, что живет совершенно не той жизнью, какой хочет. После болезненного развода с мужем Элизабет отправляется в путешествие по миру, которое поможет ей открыть свою жизнь с другой стороны.

50 оттенков серого

Мелодрама. США, 2015. Режиссер Сэм Тейлор-Джонсон. В главных ролях Дакота Джонсон и Джейми Дорнан.

Вы можете остановить выбор на любой из частей. А если вы еще не смотрели ни одного фильма из нашумевшей трилогии, вам и карты в руки. Или вдохновение вам к вечеру. Другими словами, нет более вдохновляющей картины в праздник Дня святого Валентина, чем "50 оттенков серого". К слову, можете посмотреть все три части за один вечер, заодно обретете новый навыки флирта и разнообразите фантазии.

Помимо эротической сюжетной линии в фильме присутствуют красивые декорации, стильная одежда, дорогие автомобили и намеки на психологический разбор проблем главного героя. Правда, последнее заинтересует, пожалуй, только узких специалистов.