Треба бачити. Топ-10 захоплюючих серіалів, які ви, швидше за все, пропустили

Таємниці старого особняка, таблетка для щастя, пошуки правосуддя, фатальний адюльтер і нова історія Голлівуду — ці та інші дивовижні історії у добірці серіалів від Фокуса.

Захищаючи Джейкоба

Той випадок, коли глядач може одночасно занурюватися в сюжет щемливої сімейної драми і розширювати власний кругозір. Особливості американської судової системи відображені тут досить точно.

Шоуранер "Захищаючи Джейкоба" Марк Бомбек взяв за основу однойменний роман Уільяма Лендея, а той ще до початку письменницької карʼєри отримав певну популярність як успішний юрист. Історія гучної судової справи розказана з точки зору сімʼї обвинуваченого, але по тому як побудовано розповідь не важко здогадатися, що писав адвокат. Одну з головних ролей виконав Крістофер Роберт Еванс, той самий, якого шанувальники кінематографічної всесвіту Marvel знають як Капітана Америку. Вибір несподіваний, але як виявилося цілком вдалий, з досить складною роллю, що не вписується в його колишнє амплуа, Еванс впорався чудово. Його партнерка по серіалу Мішель Докер теж зіграла відмінно і отримала схвалення критиків, але це вже передбачувано, сімейні драми — її коник.

[ + – ] "Захищаючи Джейкоба" — трейлер

Чужинець

Джейсана Бейтмана ми звикли бачити в легких комедіях "Нестерпні боси", "Піймай шахрайку, якщо зможеш", "Більше, ніж друг" і так далі. Однак, не обманюйте себе, у "Чужинці" він не смішитиме глядача. Цей серіал — гримуча суміш хорору та детективу.

Шоуранер Річард Прайс пише не тільки сценарії, а й романи, до того ж працює переважно у реалістичній манері. Тож не дивно, що багатосерійний фільм жахів, знятий за його сценарієм, лоскоче нерви навіть страшенним скептикам. Літературною основою для цього серіалу став однойменний роман Стівена Кінга. До того ж, сценарист досить дбайливо звертався з вихідним матеріалом, що при створенні серіалів велика рідкість. Шанувальники Стівена Кінга залишаться задоволені.

Робота над "Чужинцем" тривала досить довго. Зйомки почалися в грудні 2018 року, а готовий телевізійний продукт зʼявився тільки в січні 2020-го. Утім, результат коштував зусиль.

[ + – ] Серіал "Чужинець" — трейлер

Чудовий новий світ

Вільна екранізація роману Олдоса Хакслі, опублікованого у 1932 році. Спочатку антиутопія Хакслі була чистої води соціально-політичною сатирою — висміюванням нераціональної соціальної політики британського уряду, що виявився нездатним упоратися з наслідками глобальної економічної кризи. Заодно Хакслі досить жорстко пройшовся по ідеї "великої британської спільної справи", що лежала в основі більшості гасел попереднього уряду Лойд Джорджа.

Американський режисер Оуен Харріс по-своєму інтерпретував цей сюжет. Він зберіг елементи утопії — загальносвітова держава зі столицею в Лондоні, універсальний наркотик, який робить всіх щасливими і жорсткий поділ людей на функціональні типи, залежно від того яку роботу вони повинні виконувати. Однак, соціальну складову Оуен замінив сексуальною. "Дивний новий світ" — по суті, еротика, але з цікавим сюжетом і на хорошому літературному матеріалі.

[ + – ] "Дивний новий світ" — трейлер

Ключі Локків

Горор нового покоління. В кінці першої тижня лютого 2020 року на стрімінговому сервісі Netflix зʼявився розважальний продукт, який став справжньою сенсацією. Оцінивши глядацький ажіотаж шоуранери ще до кінця минулого року прийняли рішення продовжити "Ключі Локків" на три сезони, щоправда, коли саме вийде третій ще не відомо, однак, премʼєру другого обіцяють у 2021 році.

В оригіналі серіал називається Locke & Key ("Лок і ключ"). Підвищений інтерес глядачів частково обумовлений популярністю коміксу, за мотивами якого знято серіал. Автор коміксу — син легендарного Стівена Кінга Джозеф Хіллстром Кінг, який публікує свої творіння під псевдонімом Джо Хілл. Як часто буває з дітьми великих людей, він вирішив піти проти неписаних законів жанру, багато з яких, по суті, встановив його батько. Так вийшов абсолютно не кінгівський горор, який жорстко розкритикували дорослі шанувальники Кінга-старшого, але з захопленням прийняли молодші глядачі.

[ + – ] "Ключі Локка" — трейлер

Голлівуд

Події, описані в серіалі "Голлівуд" розгортаються у 1940-і роки, проте це не зовсім ретро. Одяг, музика і автомобілі справді відправляють глядача у "золотий вік" Голлівуду, однак проблеми, які піднімають шоуранери ніби зійшли з передовиць новинних видань 2020 року. Права афроамериканців і відповідальність, яку повинно чи не повинно нести перед ними суспільство. Розвиток фемінізму і його значення для великого бізнесу. Важливість представленості різних рас і різних сексуальних орієнтацій у масовій культурі взагалі і в кінематографі зокрема. Соціальне прийняття сексуальних меншин.

І хоча історія не терпить умовного способу творці серіалу Райан Мерфі і Іен Бреннан, схоже, ставлять собі питання про те, в якому суспільстві ми б жили сьогодні, якби широке обговорення перерахованих проблем почалося вже тоді, у 1940-х.

[ + – ] "Голлівуд" — трейлер

Розробники

Цей серіал можна знайти під назвами "Розробники" і "Програмісти". Спроба запобігти трагедії, повернувшись в минуле і щось у ньому змінивши — мотив, мʼяко кажучи, не новий. Десятиліттями у найрізноманітніших жанрах його обігравали багато режисерів і письменників-фантастів. Але, здається, "розробники" — перший випадок, коли за сюжетом головні герої, які взяли на себе цю місію, не подорожують у часі, а програмують минуле на квантовому суперкомпʼютері.

За офіційною версією сценарій написаний "з нуля" британцем ліванського походження Олександром Медаваром Гарландом. Однак ідея серіалу підозріло нагадує ту, на якій був побудований сюжет роману американського письменника-фантаста Айзека Айзімова "Кінець Вічності", опублікованого у 1955 році. Тут теж існує безліч варіантів реальності, в яких одні й ті ж події можуть приймати абсолютно різні обороти, і якась корпорація, співробітники якої, користуючись секретними технологіями, можуть "жонглювати" елементами цих реальностей, змінюючи минуле і майбутнє.

Втім, в "розробників" є багато такого, чого не було у Айзімова, наприклад, російські шпигуни, які намагаються вкрасти технології управління часом.

[ + – ] "Розробників" — трейлер серіалу

Місіс Америка

Біографічна драма Дави Уоллера. В основі сюжету реальна історія колишньої цивільної активістки Філліс Шлефлі, яка вирішила боротися проти феміністського руху. Власне, боролася вона проти внесення до Конституції США поправки про рівні права чоловіків і жінок, але наслідком її кампанії стали події, що назавжди змінили соціокультурний ландшафт, до того ж не тільки у Сполучених Штатах, але і у світі загалом.

Головну антифеміністку ХХ століття чудово зіграла володарка двох "Оскарів", трьох "Золотих глобусів" і трьох премій BAFTA Кейт Бланшет, а її головну опонентку — Роуз Брін, у якої теж є "Золотий глобус", та ще й "Еммі" на додачу. Ще одну з ключових ролей виконує Сара Полсон, в чиїй колекції теж вистачає престижних кінематографічних нагород. Загалом, глядачеві належить насолоджуватися екранним протиборством сильних жіночих образів, створених дуже талановитими і досвідченими акторками.

[ + – ] "Місіс Америка" — трейлер

Темні початки

Це екранізація однойменної літературної трилогії, яка принесла популярність британському письменникові серу Філіпу Пулману. Власне, екранізація 2020 року — це другий сезон "Темних початків", тому що перший зняли ще восени 2018-го. Очікується, що у 2021 вийде третя — завершальна його частина, і так трилогія буде екранізована повністю.

Серіал досить дорогий. Це партнерський проект трьох великих студій — BBC, New Line Cinema і Bad Wolf. Дистрибуцією його займається не менш значна структура — телекомпанія HBO. Серіал, як і книги сера Пулмана, явно розраховані на молодіжну аудиторію. Колишній шкільний вчитель спочатку писав для своїх учнів, в основі деяких його романів — сюжети пʼєс, які ставили в шкільних театрах.

[ + – ] "Темні початки", трейлер. "На Півночі дітям не місце..."

Я знаю, що це правда

Уродженець провінційного містечка Норвіч у штаті Коннектикут Уоллі Лемб пише книги про людей, загнаних життям в кут, що знаходяться на межі або за межею нервового зриву. Серіал Дерека Сієнфренса "Я знаю, що це правда" — екранізація однойменного роману Лемба. Тут є чесний погляд на неоднозначне ставлення соціуму до душевно хворих, досить сміливі міркування про те, які шанси на повернення до нормального життя для людей з важкими психічними розладами.

Особливий драматизм сюжету додає акцент на тому, як необхідність піклуватися про хворих родичів визначає долі здорових членів їх сімей. З головною роллю прекрасно впорався Марк Руффало, який став відомим на початку 2000-х завдяки драмі Кеннета Лонергана "Можеш розраховувати на мене". Втім, молодіжна аудиторія знає його як Брюса Беннер/Халка з супергеройський серії "Месники".

[ + – ] "Я знаю, що це правда" — трейлер

Відіграти назад

Роман Джин Ханфф Кореліц "Ти повинна була знати", екранізацією якого став цей серіал, написаний, скоріше, як психологічне дослідження. Однак режисер Сюзанна Бюр разом зі сценаристом і продюсером Девідом Е. Келлі спільними зусиллями перетворили його на щось середнє між детективом і трилером. Всі морально-етичні питання, складні аспекти міжособистісних відносин і контексти класової нерівності, на яких акцентувала увагу автор роману, в серіалі витісняє одне головне детективне питання: "Хто ж все-таки вбивця?".

Шоуранери навмисно закінчують кожен епізод на найцікавішому. Титри щоразу зʼявляються саме тоді, коли здається, що в наступний момент повинна була відкритися істина. Втім, не сподівайтеся дізнатися імʼя винуватця жахливого злочину перш ніж до беретеся до останньої серії. В очікуванні розвʼязки насолоджуйтеся прекрасною грою Ніколь Кідман і Хʼю Гранта. Обидва вони створюють на екрані дуже складні і суперечливі образи.

[ + – ] Ніколь Кідман і Х'ю Грант. "Відіграти назад" — трейлер