Надо видеть. Топ-10 захватывающих сериалов, которые вы, скорее всего, пропустили

Тайны старого особняка, таблетка для счастья, поиски правосудия, роковой адюльтер и новая история Голливуда — и другие удивительные истории в подборке сериалов от Фокуса.

Защищая Джейкоба

Тот случай, когда зритель может одновременно погружаться в сюжет щемящей семейной драмы и расширять собственный кругозор. Особенности американской судебной системы отражены здесь довольно точно.

Шоуранер "Защищая Джейкоба" Марк Бомбэк взял за основу одноименный роман Уильяма Лэндея, а тот еще до начала писательской карьеры приобрел определенную известность как успешный юрист. История громкого судебного дела рассказана с точки зрения семьи обвиняемого, но по тому, как выстроено повествование, не трудно догадаться, что писал адвокат. Одну из главных ролей исполнил Кристофер Роберт Эванс, тот самый, которого поклонники кинематографической вселенной Marvel знают как Капитана Америку. Выбор неожиданный, но как оказалось вполне удачный, с довольно сложной ролью, не вписывающейся в его прежнее амплуа, Эванс справился превосходно. Его партнерша по сериалу Мишель Докери тоже сыграла отлично и получила одобрение критиков, но это уже предсказуемо, семейные драмы – ее конек.

[ + – ] "Защищая Джейкоба" - трейлер

Чужак

Джейсана Бейтмана мы привыкли видеть в легких комедиях "Несносные боссы", "Поймай толстуху, если сможешь", "Больше, чем друг" и так далее. Однако, не обманывайтесь, в "Чужаке" он не будет смешить зрителя. Этот сериал – гремучая смесь хоррора и детектива.

Шоуранер Ричард Прайс пишет не только сценарии, но и романы, причем работает в основном в реалистической манере. Не удивительно, что многосерийный фильм ужасов, снятый по его сценарию, щекочет нервы даже отъявленным скептикам. Литературной основой для этого сериала стал одноименный роман Стивена Кинга. Причем, сценарист довольно бережно обращался с исходным материалом, что при создании сериалов большая редкость. Поклонники Стивена Кинга останутся довольны.

Работа над "Чужаком" длилась довольно долго. Съемки начались в декабре 2018 года, а готовый телевизионный продукт появился только в январе 2020-го. Впрочем, результат стоил усилий.

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Дивный новый мир

Вольная экранизация романа Олдоса Хаксли, опубликованного в 1932 году. Изначально антиутопия Хаксли была чистой воды социально-политической сатирой — высмеиванием нерациональной социальной политики британского правительства, оказавшегося неспособным справиться с последствиями глобального экономического кризиса. Заодно Хаксли довольно жестко прошелся по идее "великого британского общего дела", лежавшей в основе большинства лозунгов предыдущего правительства Лойд Джорджа.

Американский режиссер Оуэн Харрис по своему интерпретировал этот сюжет. Он сохранил элементы утопии – общемировое государство со столицей в Лондоне, универсальный наркотик, делающий всех счастливыми и жесткое деление людей на функциональные типы, в зависимости от того какую работу они должны выполнять. Однако, социальную составляющую Оуэн заменил сексуальной. "Дивный новый мир" — по сути, эротика, но с интересным сюжетом и на хорошем литературном материале.

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Ключи Локков

Ужастик нового поколения. В конце первой недели февраля 2020 года на стриминговом сервисе Netflix появился развлекательный продукт, ставший настоящей сенсацией. Оценив зрительский ажиотаж шоуранеры еще до конца прошлого года приняли решение продлить "Ключи Локков" на три сезона, правда, когда именно выйдет третий еще не известно, однако, премьеру второго обещают в 2021 году.

В оригинале сериал называется Locke & Key("Лок и ключ"). Повышенный интерес зрителей отчасти обусловлен популярностью комикса, по мотивам которого снят сериал. Автор комикса – сын легендарного Стивена Кинга Джозеф Хиллстром Кинг, публикующий свои творения под псевдонимом Джо Хилл. Как часто бывает с детьми великих людей, он решил пойти против неписанных законов жанра, многие из которых, по сути, установил его отец. Так получился совершенно не кинговский хоррор, который жестко раскритиковали взрослые поклонники Кинга-старшего, но с восторгом приняли более молодые зрители.

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Голливуд

События, описанные в сериале "Голливуд" разворачиваются в 1940-е годы, однако это не совсем ретро. Наряды, музыка и автомобили вправду отсылают зрителя в "золотой век" Голливуда, однако проблемы, которые поднимают шоуранеры как будто сошли с передовиц новостных изданий 2020 года. Права афроамериканцев и ответственность, которую должно или не должно нести перед ними общество. Развитие феминизма и его значение для большого бизнеса. Важность представленности различных рас и различных сексуальных ориентаций в массовой культуре вообще и в кинематографе в частности. Социальное приятие сексуальных меньшинств.

И хотя история не терпит сослагательного наклонения создатели сериала Райан Мерфи и Иэн Бреннан, очевидно, задаются вопросом о том, в каком обществе мы бы жили сегодня, если бы широкое обсуждение перечисленных проблем началось уже тогда, в 1940-х.

[ + – ] "Голливуд" - трейлер

Разрабы

Этот сериал также можно найти под названиями "Разработчики" и "Программисты". Попытка предотвратить трагедию, вернувшись в прошлое и что-то в нем изменив – мотив, мягко говоря, не новый. Десятилетиями в самых разных жанрах его обыгрывали многие режиссеры и писатели-фантасты. Но, кажется, "Разрабы" — первый случай, когда по сюжету главные герои, взявшие на себя эту миссию, не путешествуют во времени, а программируют прошлое на квантовом суперкомпьютере.

По официальной версии сценарий написан "с нуля" британцем ливанского происхождения Александром Медаваром Гарландом. Однако идея сериала подозрительно напоминает ту, на которой был построен сюжет романа американского писателя-фантаста Айзека Айзимова "Конец Вечности", опубликованного в 1955 году. Здесь тоже существует множество вариантов реальности, в которых одни и те же события могут принимать совершенно разные обороты, и некая корпорация, сотрудники которой, пользуясь секретными технологиями, могут "жонглировать" элементами этих реальностей, меняя прошлое и будущее.

Впрочем, в "Разрабах" есть много такого, чего не было у Айзимова, например, русские шпионы, пытающиеся украсть технологии управления временем.

[ + – ] "Разрабы" - трейлер сериала

Миссис Америка

Биографическая драма Дави Уоллера. В основе сюжета реальная история бывшей гражданской активистки Филлис Шлефли, решившей бороться против феминистского движения. Собственно, боролась она против внесения в Конституцию США поправки о равных правах мужчин и женщин, но следствием ее кампании стали события, навсегда изменившие социо- культурный ландшафт, причем не только в Соединенных Штатах, но и в мире в целом.

Главную антифеминистку ХХ века великолепно сыграла обладательница двух "Оскаров", трех "Золотых глобусов" и трех премий BAFTA Кейт Бланшет, а ее главную оппонентку — Роуз Брин, у которой тоже есть "Золотой глобус", да еще и "Эмми" в придачу. Еще одну из ключевых ролей исполняет Сара Полсон, в чьей коллекции тоже хватает престижных кинематографических наград. Словом, зрителю предстоит наслаждаться экранным противоборством сильных женских образов, созданных очень талантливыми и опытными актрисами.

[ + – ] "Миссис Америка" - трейлер

Темные начала

Это экранизация одноименной литературной трилогии, принесшей известность британскому писателю сэру Филиппу Пулману. Собственно, экранизация 2020 года — это второй сезон "Темных начал", потому что первый был снят еще осенью 2018-го. Ожидается, что в 2021 в свет выйдет третья – заключительная его часть, и так трилогия будет экранизирована полностью.

Сериал довольно дорогой. Это партнерский проект трех крупных студий – BBC, New Line Cinema и Bad Wolf. Дистрибуцией его занимается не менее внушительная структура – телекомпания HBO. Сериал, как и книги сэра Пулмана, явно рассчитан на молодежную аудиторию. Бывший школьный учитель изначально писал для своих учеников, в основе некоторых его романов – сюжеты пьес, которые ставили в школьных театрах.

[ + – ] "Темные начала", трейлер. "На Севере детям не место..."

Я знаю, что это правда

Уроженец провинциального городка Норвич в штате Коннектикут Уолли Лэмб пишет книги о людях, загнанных жизнью в угол, находящихся на грани или за гранью нервного срыва. Сериал Дерека Сиенфренса "Я знаю, что это правда" — экранизация одноименного романа Лэмба. Здесь есть честный взгляд на неоднозначное отношение социума к душевно больным, довольно смелые рассуждения о том, каковы шансы на возвращение к нормальной жизни для людей с тяжелыми психическими расстройствами.

Особый драматизм сюжету придает акцент на том, как необходимость заботиться о больных родственниках определяет судьбы здоровых членов их семей. С главной ролью прекрасно справился Марк Руффало, ставший известным в начале 2000-х благодаря драме Кеннета Лонергана "Можешь рассчитывать на меня". Впрочем, молодежная аудитория знает его как Брюса Беннера/Халка из супергеройской серии "Мстители".

[ + – ] "Я знаю, что это правда" - трейлер

Отыграть назад

Роман Джин Ханфф Корелиц "Ты должна была знать", экранизацией которого стал этот сериал, написан, скорее, как психологическое исследование. Однако режиссер Сюзанна Бюр вместе со сценаристом и продесером Дэвидом Э. Келли общими усилиями превратили его в нечто среднее между детективом и триллером. Все морально-этические вопросы, сложные аспекты межличностных отношений и контексты классового неравенства, на которых акцентировала внимание автор романа, в сериале вытесняет один главный детективный вопрос: "Кто же все-таки убийца?".

Шоуранеры намеренно заканчивают каждый эпизод на самом интересном. Титры всякий раз появляются именно тогда, когда кажется, что в следующий момент должна была открыться истина. Впрочем, не надейтесь узнать имя виновника ужасного преступления прежде, чем до беретесь до последней серии. В ожидании развязки наслаждайтесь прекрасной игрой Николь Кидман и Хью Гранта. Оба они создают на экране очень сложные и противоречивые образы.

[ + – ] Николь Кидман и Хью Грант. "Отыграть назад" - трейлер