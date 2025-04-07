57-летняя Николь Кидман примерила образ рестлера (фото)

Оскароносная австралийская актриса Николь Кидман предстала на съемках нового сериала "У Марго проблемы с деньгами" в образе профессионального рестлера.

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Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость заметили на съемках в Лос-Анджелесе. Она играет в шоу об опасностях OnlyFans, а также о мире профессионального рестлинга. Николь была одета в синюю кружевную накидку поверх сине-красного трико с алыми чулками в крупную сетку. Образ завершали красно-синие ботинки на шнуровке с рисунком пламени. Темно-рыжие волосы Кидман были распущены, а на макушке красовались два хвостика, собранные синими резинками.

Сериал Apple TV+ от студии A24 основан на одноименном бестселлере Руфи Торпа.

"Марго Миллет (Эль Фаннинг), дочь официантки Хутерс (Мишель Пфайффер) и бывшего профессионального рестлера. Теперь безработная мать-одиночка в свои 20 с небольшим лет, Марго изо всех сил пытается свести концы с концами, что привело ее к созданию учетной записи OnlyFans. Когда ее отец (Ник Офферман) возвращается в ее жизнь, она начинает включать его уроки из мира профессионального рестлинга в свою работу на OnlyFans, что приводит к неожиданному успеху"., – гласит синопсис сериала.

В актерский состав также вошли Лора Сан Джакомо, Марсия Гей Харден, Майкл Ангарано и Грег Киннер.

Это первое шоу Дэвида Э. Келли на Apple TV+ после "Презумпции невиновности" (2024). Келли пишет сценарий, является исполнительным продюсером и шоураннером адаптации. Он также работал над сериалом "Большая маленькая ложь" с Кидман и женат на Пфайффер.

Недавно Николь заявила, что намерена взять отпуск в 2025-м. Прошлый год выдался для нее очень плотным: она снялась в таких фильмах, как "Малышка", "Семейное дело", а также работала над озвучкой персонажа в мультфильме "Завороженные".

Сейчас, кроме "У Марго проблемы с деньгами", она задействована в "Голландии", новом детективном триллере, где снимается вместе с Гаэлем Гарсией Берналем, Мэттью Макфэдьеном и Джудом Хиллом. В нем рассказывается история учительницы из городка на Среднем Западе, которая подозревает своего мужа в двойной жизни.

Ранее Фокус писал, что что дочь Николь Кидман вернулась на подиум после провального дебюта.