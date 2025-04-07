57-річна Ніколь Кідман приміряла образ рестлерки (фото)

Оскароносна австралійська актриса Ніколь Кідман постала на зйомках нового серіалу "У Марго проблеми з грошима" в образі професійної рестлерки.

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Про це пише Daily Mail.

Знаменитість помітили на зйомках у Лос-Анджелесі. Вона грає в шоу про небезпеки OnlyFans, а також про світ професійного рестлінгу. Ніколь була одягнена в синю мереживну накидку поверх синьо-червоного трико з червоними панчохами у велику сітку. Образ завершували червоно-сині черевики на шнурівці з малюнком полум'я. Темно-руде волосся Кідман було розпущене, а на маківці красувалися два хвостики, зібрані синіми гумками.

Серіал Apple TV+ від студії A24 заснований на однойменному бестселері Руфі Торпа.

"Марго Міллет (Ель Фаннінг), дочка офіціантки Хутерс (Мішель Пфайффер) і колишнього професійного рестлера. Тепер безробітна мати-одиначка у свої 20 з гаком років, Марго щосили намагається звести кінці з кінцями, що привело її до створення облікового запису OnlyFans. Коли її батько (Нік Офферман) повертається в її життя, вона починає включати його уроки зі світу професійного рестлінгу в свою роботу на OnlyFans, що призводить до несподіваного успіху", — свідчить синопсис серіалу.

До акторського складу також увійшли Лора Сан Джакомо, Марсія Гей Гарден, Майкл Ангарано і Грег Кіннер.

Це перше шоу Девіда Е. Келлі на Apple TV+ після "Презумпції невинуватості" (2024). Келлі пише сценарій, є виконавчим продюсером і шоураннером адаптації. Він також працював над серіалом "Велика маленька брехня" з Кідман і одружений на Пфайффер.

Нещодавно Ніколь заявила, що має намір взяти відпустку у 2025-му. Минулий рік видався для неї дуже щільним: вона знялася в таких фільмах, як "Крихітка", "Сімейна справа", а також працювала над озвученням персонажа в мультфільмі "Заворожені".

Зараз, окрім "У Марго проблеми з грошима", вона задіяна в "Голландії", новому детективному трилері, де знімається разом з Гаелем Гарсією Берналем, Меттью Макфедьєном і Джудом Гіллом. У ньому розповідається історія вчительки з містечка на Середньому Заході, яка підозрює свого чоловіка в подвійному житті.

Раніше Фокус писав, що дочка Ніколь Кідман повернулася на подіум після провального дебюту.