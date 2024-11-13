Бріджит Джонс повертається: вийшов трейлер четвертої частини фільму (відео)

У четвертій частині 50-річна Бріджит Джонс шукатиме нове кохання після втрати чоловіка Марка Дарсі. Героїня Рене Зеллвегер здивує глядачів своїм вибором.

Рене Зеллвегер повертається на екрани в ролі Бріджит Джонс у четвертій частині франшизи. Стримінговий сервіс Peacock представив трейлер фільму "Бріджит Джонс: Без розуму від хлопчиська".

За сюжетом Бріджит Джонс після смерті свого чоловіка Марка Дарсі (Колін Ферт) одна виховує двох синів і намагається знайти кохання в додатках для знайомств. Там вона зустрічає молодого хлопця-грубіяна Рокстера (Лет Вудалл), з яким у неї починається роман. Він — не єдиний, хто цікавий героїні. Є ще симпатичний і такий, що відповідає її віку, містер Воллакер (Чіветель Еджіофор), учитель у школі Бріджит.

Трейлер фільму "Бріджит Джонс: Без розуму від хлопчиська"

У фільмі також з'явиться Г'ю Грант, який у попередніх картинах грав коханого головної героїні Деніела Клівера.

До акторського складу картини також увійшли Джим Бродбент у ролі батька Бріджит, Джемма Джонс у ролі матері Бріджит, Емма Томпсон у ролі доктора Роулінгс, Сара Солемані в ролі Міранди, Саллі Філліпс у ролі Шеззера, Джеймс Калліс у ролі Тома і Ширлі Гендерсон у ролі Джуда. Серед новачків — Лейла Фарзад, Айла Фішер, Джозетт Саймон і Ніко Паркер.

Стрічка заснована на романі Гелен Філдінг 2013 року, яка стала співавтором сценарію разом з Ебі Морган і Деном Мазером. Режисер фільму — Майкл Морріс ("Краще телефонуйте Солу", "13 причин чому"), а продюсери — Тім Беван, Ерік Феллнер і Джо Воллетт. Філдінг, Зеллвегер, Амелія Грейнджер і Сара-Джейн Райт.

Четверта частина франшизи "Бріджит Джонс" виходить 13 лютого 2025 року.

Раніше Фокус писав, що одержима пластичними операціями Рене Зеллвегер закликала "приймати свій вік".