Бриджит Джонс возвращается: вышел трейлер четвертой части фильма (видео)

В четвертой части 50-летняя Бриджит Джонс будет искать новую любовь после потери мужа Марка Дарси. Героиня Рене Зеллвегер удивит зрителей своим выбором.

Рене Зеллвегер возвращается на экраны в роли Бриджит Джонс в четвертой части франшизы. Стриминговый сервис Peacock представил трейлер фильма "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки".

По сюжету Бриджит Джонс после смерти своего супруга Марка Дарси (Колин Ферт) одна воспитывает двоих сыновей и пытается найти любовь в приложениях для знакомств. Там она встречает молодого парня-грубияна Рокстера (Лет Вудалл), с которым у нее начинается роман. Он – не единственный, кто интересен героине. Есть еще симпатичный и соответствующий ее возрасту мистер Уоллакер (Чиветель Эджиофор), учитель в школе Бриджит.

Трейлер фильма "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки"

В фильме также появится Хью Грант, который в предыдущих картинах играл возлюбленного главной героини Дэниела Кливера.

В актерский состав картины также вошли Джим Бродбент в роли отца Бриджит, Джемма Джонс в роли матери Бриджит, Эмма Томпсон в роли доктора Роулингс, Сара Солемани в роли Миранды, Салли Филлипс в роли Шеззера, Джеймс Каллис в роли Тома и Ширли Хендерсон в роли Джуда. Среди новичков — Лейла Фарзад, Айла Фишер, Джозетт Саймон и Нико Паркер.

Лента основана на романе Хелен Филдинг 2013 года, которая стала соавтором сценария вместе с Эби Морган и Дэном Мазером. Режиссер фильма – Майкл Моррис ("Лучше звоните Солу", "13 причин почему"), а продюсеры – Тим Беван, Эрик Феллнер и Джо Уоллетт. Филдинг, Зеллвегер, Амелия Грейнджер и Сара-Джейн Райт.

Четвертая часть франшизы "Бриджит Джонс" выходит 13 февраля 2025 года.

Ранее Фокус писал, что одержимая пластическими операциями Рене Зеллвегер призвала "принимать свой возраст".