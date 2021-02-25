Лучшие враги возвращаются. Три причины посмотреть новый мультфильм "Том и Джерри"

В Украине состоялась премьера полнометражного фильма про старых знакомых кота Тома и мышонка Джерри

Том и Джерри – долгожители экрана. Шутка сказать – первый фильм серии "Кот получает пинка" вышел в 1940-м году! А еще спустя год, в 1941-м, кот и мышонок получили свои знаменитые имена. Прошло 80 лет и в Украине стартовала премьера полнометражного фильма "Том и Джерри". Фокус побывал на показе и нашел три несомненных достоинства фильма, из-за которых стоит сходить на фильм… и немножко недостатков.

Первое. В фильме использован довольно популярный прием: мультяшные персонажи врисованы в реальный город. С одной стороны ничего нового, с другой – гонки по реальным улицам смотрятся интересно. Сюжет пытается сделать баттлы между котом и мышонком не единственным развлечением. В большом отеле готовится свадьба двух VIP-персон. Заказан торт (с известным результатом в конце), приглашены гости, будут даже слоны. И в этот момент в отель обманом нанимается юная девушка без образования. Туда же по стечению обстоятельств попадают Том и Джерри. Дальше все достаточно предсказуемо: одни свадьбу готовят, другие ее срывают.

Второе. Хлоя Морец и Майкл Пенья. В фильм заманили настоящих звезд. И чего уж греха таить, их игра привлекала иногда больше внимания, чем состязания Тома и Джерри.

Третье. Жестокость и насилие. И хотя этого так любимого всеми поклонниками мультфильма экшена стало значительно меньше (толератность, уважение, нет насилию), все же мышонок продолжает разнообразно издеваться над котом. Так что для тех, кто засматривал в 1990-е "Тома и Джерри" на видеокассетах – будет ностальгия.

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Теперь о печальном, о недостатках. Тот, кто в 1990-е засматривался мультфильмом также поймут, что сюжет так и остался в тех годах. Все попытки подбросить зрителю что-то новое так и остались в тех годах. Кота привычно бьют электричеством, утюгом, бейсбольной битой. "Взрослые" актеры драматизмом не блещут – все-таки фильм детский. Попытки ввести в фильм новые технологии в виде дронов и радиоуправляемых скейтбордов похвальны, но не находят смысла в сюжете. Конечно, фильм нужно испытать на детях. Те, кого видел в зале, много смеялись, а в конце немного скучали. Поэтому точно не забудьте поп-корн, на всякий случай. Моя оценка 6 из 10.