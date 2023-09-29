Найкращі детективи про Скотланд-Ярд: бойовик, містичний трилер, драма, ультрасучасний серіал і пародія

Фокус підібрав найкращі фільми про Скотланд-Ярд, де відбуваються жахливі для душі злочини, але діють копи з бульдожою хваткою.

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29 вересня 1829 року в Лондоні за законом, ухваленим парламентом, міністр внутрішніх справ сер Роберт Піль організував поліцію, названу Скотланд-Ярдом — це була перша поліція сучасного типу. Ця доленосна подія стала основою для появи розслідувань, що послужили матеріалом для майбутніх детективних творів, хоча сам жанр детектива Едгар По "заснував" тільки 1841 року.

Інспектори Скотланд-Ярду в низці романів і пізніше фільмів найчастіше з'являлися в зловісному антуражі, пов'язаному з серійними вбивствами Джека Різника (1888). Або в гротескному світлі — в оповіданнях Конан Дойля про детектива Шерлока Холмса (з 1887). Його інспектор Лейстред — хваткий, але вузьколобий суб'єкт. Пізніші варіації на тему Скотланд-Ярду прибрали визначення "вузьколобий", а бульдожу хватку залишили — як, наприклад, у циклі фільмів і серіалів про Летючий загін.

Фокус представляє п'ять найкращих детективів про легендарну поліцію Лондона.

Летючий загін Скотланд-Ярду / The Sweeney

Велика Британія, 2012, кримінал, бойовик

У ролях: Рей Вінстон, Бен Дрю, Деміен Льюїс

Серіал "Летючий загін Скотланд-Ярду" (1974) перевернув уявлення про британських копів як про відносно "законних" істот. Головний герой серіалу Джек Ріген — це безкомпромісний детектив, який зі злочинцями бореться брудними, нелегальними, жорстокими, але... ефективними методами.

Назва серіалу походить від "Свіні Тодд", що на сленгу кокні і означає "Летючий загін". Його величезна популярність у Великій Британії допомогла створити два додаткові повнометражні фільми — "Суїні" (1977) і "Суїні 2" (1978).

У чому фішка? Британські поліцейські історії отримали "ін'єкцію" американського нуару — так званого крутого детектива, де набагато менше інтриги, але величезна кількість розборок і трупів.

У 2012 британці зробили ще один "об'єднувальний" повний метр про "Летючих".

За сюжетом копи борються зі злочинністю Лондона жорсткими, але перевіреними методами. Немолодий "тертий калач" Джек Ріган нагадує бульдога, завжди готового вчепитися в горлянку — не тільки грабіжникові, а й колезі, який став у нього на шляху. У Джека є учень — Джордж Картер — він добріший: багато хто хоче, щоб він незабаром замінив шефа.

Так, очільник загону Летючих Ріган не любить правила, але з приходом нового начальника поліції Джеку пропонують зменшити запал. (За іронією долі, 1986 року вже американці запозичили в англійців цей внутрішній конфлікт для культового поліцейського бойовика із Сильвестром Сталлоне — "Кобра").

Спроба зупинити пограбування банку обертається кривавою бійнею і перестрілкою просто на вулицях Лондона. Рігана усувають від служби, він опиняється під слідством. Однак незабаром у керівництва настане усвідомлення того, що наліт був лише початком набагато більшої злочинної операції. Ріган починає діяти — зрозуміло, все тими ж методами.

У 2015 році за цим сюжетом був знятий французький поліцейський бойовик з Жаном Рено: відбувається все те саме, але з французами і в Парижі.

Трейлер фільму "Летючий загін Скотланд-Ярду"

Голем / The Limehouse Golem

Велика Британія, 2017, кримінал, фантастика

У ролях: Білл Наї, Олівія Кук, Амелія Крауч

Фантазія з розмахом на тему Джека Різника. Фільм знято за романом Пітера Акройда "Дан Лено і Голем Лаймхауса".

Дія стрічки відбувається в районі Лаймхаус вікторіанського Лондона 1890 року. Там відбулася серія жорстоких убивств: з вилученням внутрішніх органів. Інспектору Кілдеру, призначеному на цю справу, здається, вдалося напасти на слід маніяка, який залишає на місці злочину підпис "Голем". Він монстр, звичайно, але не в буквальному сенсі.

Підозра падає і на юну і красиву Елізабет Крі, яку звинувачують в отруєнні чоловіка. Намагаючись врятувати її від шибениці, інспектор Кілдер крок за кроком наближається до розгадки Голема. Серед дійових осіб і підозрюваних у вбивствах вистачає реальних історичних персонажів — актор Дан Лено, письменник Джордж Гіссінг і навіть (тримайтеся за крісло) теоретик комунізму Карл Маркс.

Натуралізм і зловісна атмосфера в картині — на рівні.

Білл Наї в ролі інтелігентного копа-аристократа переконливий. Єдине, що фільм грішить занадто великою каруселлю другорядних героїв. Зате в картині таки знайдуть Голема (реального Джека-Різника так і не спіймали).

Трейлер фільму "Голем"

Підозри містера Вічера: Вбивство на Енджел Лейн / The Suspicions of Mr Whicher: The Murder in Angel Lane

Велика Британія, 2013, драма, кримінал, детектив

У ролях: Педді Консідайн, Олівія Колман, Джеймс Вілсон

Фільм зроблений у дусі класичного англійського поліцейського детектива.

Інспектор Джонатан "Джек" Вітчер, так званий "Принц Шукачів", після страшного вбивства маленького хлопчика вирішив залишити свою поліцейську посаду і відійти від справ. Джек став розводити квіти. Але якось в одній місцевій забігайлівці він зустрів леді, яка розшукувала свою племінницю. Незабаром Вічер дізнався, що ту дівчину було вбито. Довелося знову повернутися до обов'язків детектива. Хто, якщо не "Принц"?

Трейлер фільму "Підозри містера Вічера: Вбивство на Енджел Лейн"

Шерлок / Sherlock

2010 — 2017, Велика Британія, США, детектив, трилер, драма, кримінал

У ролях: Бенедикт Камбербетч, Мартін Фріман, Уна Стаббс

Довго не будемо розповідати — і так усім відомо про культовий серіал BBC. Скажемо тільки, що інспектор Лестрейд тут не гротескний. Він сповнений поваги до Шерлока й абсолютно серйозний, без єхидства. Саме тому роль було довірено такому досвідченому драматичному акторові як Руперт Грейвз ("Сага про Форсайтів"). У серіалі Лестрейд періодично витягує неврівноваженого Голмса-соціопата з різних халеп. А іноді інспектор тихесенько, не афішуючи цього, навіть іде проти начальства — виключно заради користі справи. Загалом, він тут — душка.

Трейлер серіалу "Шерлок"

Божевільні зі Скотланд-Ярду / Neues vom Wixxer

Німеччина, 2007, детектив, кримінал, комедія

У ролях: Олівер Калькофе, Бастіан Пастевка, Йоахім Фуксбергер

Щоб збити трохи пафос, даємо німецьку пародію на британських копів. Тільки німці так нещадно можуть потішатися над Скотланд-Ярдом. І місцями — непогано. Імовірно, дається взнаки, що британці та німці довго були політичними супротивниками.

Інспектори Вері Лонг і Евен Лонгер пишаються тим, що кілька років тому зуміли схопити Віксера — одного з найжорстокіших серійних убивць у кримінальній історії Англії. Розслідування було проведено з таким блиском, що за його матеріалами вивчають роботу детективів у поліцейській школі. Евен і Вері тоді у своїх звітах промовчали про кілька проколів, але тепер у них з'явився шанс зробити все без сучка і задирки: у місті з'явився наслідувач Віксера, і перше, з чого він почав — це представив список майбутніх жертв. Так от: серед них є і наші інспектори.

А маніяк, тим часом, влаштував побоїще навіть... у кабінеті глави Скотланд-Ярду.

Темної ночі на міському цвинтарі детективи виявляють сім свіжовиритих могил із надгробними пам'ятниками, на одному з них — ім'я інспектора, на іншому — Вікторії, коханої дівчини його напарника. Давно нашим інспекторам не було настільки не по собі.

Треба віддати належне німецьким сатирикам — вони тут посміялися не тільки з англійців, а й узагалі з суспільства, чиновників, реклами — і з самих себе.

Трейлер фільму "Божевільні зі Скотланд-Ярду"

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