В США раскрыли личность серийного убийцы Зодиака, который держал в ужасе Сан-Франциско

Подтвердить личность помогли старые фотографии маньяка, где виден шрам на лбу, как на фотороботе

Группа американских следователей из The Case Breakers утверждает, что раскрыла личность серийного убийцы на прозвище Зодиак, который совершал преступления в районе Сан-Франциско. Маньяком якобы оказался маляр по имени Гари Френсис Поуст, который умер в 2018 году, сообщает телеканал Fox News.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Известно, что смерть Поуста наступила от септического шока, дисфагии и сосудистой деменции.

Серийный убийца был женат, отслужил в армии и работал маляром. Зодиак через письмо в газету признался в убийстве 37 женщин.

Следователи смогли раскрыть личность маньяка благодаря вещественным доказательствам и показаниям свидетелей, которые после встречи с убийцей остались живы.

Ключом к установлении личности стали и старые фотографии, на которых эксперты заметили шрам на лбу, который также был на составленном фотороботе Зодиака. Еще в числе улик оказались следы от ботинок и часы, измазанные краской, которые преступник однажды потерял на месте убийства.

Зодиак прославился не только рядом серийных убийств в районе Сан-Франциско в 60-ые годы, но и зашифрованными письмами в местные газеты. И хотя в одном из посланий он заявил об убийстве 37 человек, полиция имеет доказательства нападений лишь на семи человек, пятеро из которых погибли.

Правоохранители подозревали многих, но никому так и не были предъявлены обвинения. Впрочем, американские СМИ отмечают, что теории о том, кто на самом деле был Зодиаком, выдвигаются каждый год.

Тайна личности маньяка даже легла в основу нескольких фильмов, например снятого в 2007 "Зодиака" Дэвида Финчера.

Как сообщал Фокус, во Франции маньяком-убийцей из 90-х оказался бывший полицейский. Об этом стало известно из его предсмертной записки.