Во Франции маньяком-убийцей из 90-х оказался бывший полицейский

Подозреваемый написал в предсмертной записке, что на момент совершения преступлений он был "не в хорошем состоянии", но с тех пор "взял себя в руки".

В Монпелье, городе на юге Франции, покончил с собой 59-летний отставной полицейский. Он оставил предсмертную записку, в которой написал, что он – маньяк-убийца Грэль (или "рябой убийца"), который в 1986–1994-х годах совершил несколько тяжелых преступлений в Париже.

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Экс-полицейский, которого французские СМИ называют Франсуа Веров, свел счеты с жизнью, когда получил вызов на допрос к следственному судье по этому делу. На него он не явился. Полиция хотела взять у него образец ДНК для экспертизы.

Считается, что "Греле" совершил не менее шести изнасилований и четырех жестоких убийств, в том числе 11-летней девочки.

В своей записке он написал, что на момент совершения преступлений он был "не в хорошем состоянии", но с тех пор "взял себя в руки".

До работы в полиции (с 1988 года) подозреваемый служил в военной полиции Франции (жандармерии).

Жена подозреваемого сообщила об его исчезновении 27 сентября. Тело было обнаружено в съемной квартире. Прокуратура утверждает, что ДНК самоубийцы совпала с уликами, найденными на местах нескольких преступлений.

Словесный портрет предполагаемого убийцы был составлен с помощью брата убитой девочки, которые ехал с ним в лифте в день убийства. Брат сказал, что у этого человека было рябое лицо, он производил впечатление "очень уверенного в себе человека". При выходе из лифта он пожелал попутчику "Очень, очень хорошего дня".

Трем жертвам изнасилований Грэль представлялся полицейским.

Ранее психолог Дмитрий Попов рассказал Фокусу о том, как развиваются преступные наклонности маньяков, и почему некоторым из них десятилетиями удается скрываться от правоохранителей.