У Франції маніяком-вбивцею з 90-х виявився колишній поліцейський

Підозрюваний написав у передсмертній записці, що на момент скоєння злочинів він був "не в хорошому стані", але з тих пір "взяв себе в руки".

У Монпельє, місті на півдні Франції, наклав на себе руки 59-річний відставний поліцейський. Він залишив передсмертну записку, в якій написав, що він — маніяк-вбивця Грель (або "рябий вбивця"), який в 1986-1994-х роках здійснив кілька важких злочинів у Парижі.

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Експоліцейський, якого французькі ЗМІ називають Франсуа Веров, звів рахунки із життям, коли отримав виклик на допит до слідчого судді у цій справі. На нього він не з'явився. Поліція хотіла взяти у нього зразок ДНК для експертизи.

Вважається, що "Греле" скоїв не менше шести зґвалтувань і чотирьох жорстоких вбивств, зокрема 11-річної дівчинки.

У своїй записці він написав, що на момент скоєння злочинів він був "не в хорошому стані", але з тих пір "взяв себе в руки".

До роботи в поліції (з 1988 року) підозрюваний служив у військовій поліції Франції (жандармерії).

Дружина підозрюваного повідомила про його зникнення 27 вересня. Тіло було знайдене в орендованій квартирі. Прокуратура стверджує, що ДНК самогубці збіглася з доказами, знайденими на місцях декількох злочинів.

Словесний портрет передбачуваного вбивці був складений за допомогою брата вбитої дівчинки, який їхав із ним у ліфті в день вбивства. Брат сказав, що в цієї людини було рябе обличчя, він справляв враження "дуже впевненої в собі людини". Під час виходу з ліфта він побажав попутникові "Дуже, дуже гарного дня".

Трьом жертвам зґвалтувань Грель представлявся поліцейським.

Раніше психолог Дмитро Попов розповів Фокусу про те, як розвиваються злочинні схильності маніяків, і чому деяким із них десятиліттями вдається ховатися від правоохоронців.