У США розкрили особистість серійного вбивці Зодіака, який тримав у страху Сан-Франциско

Підтвердити особистість допомогли старі фотографії маніяка, де видно шрам на лобі, як на фотороботі

Група американських слідчих із The Case Breakers стверджує, що розкрила особистість серійного вбивці на прізвисько Зодіак, який скоював злочини в районі Сан-Франциско. Маніяком нібито виявився маляр на ім'я Гарі Френсіс Поуст, який помер у 2018 році, повідомляє телеканал Fox News.

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Відомо, що смерть Поуста настала від септичного шоку, дисфагії та судинної деменції.

Серійний убивця був одружений, відслужив в армії та працював маляром. Зодіак через лист у газету зізнався у вбивстві 37 жінок.

Слідчі змогли розкрити особистість маніяка завдяки речовим доказам і показанням свідків, які після зустрічі з убивцею залишилися живі.

Ключем до встановлення особи стали і старі фотографії, на яких експерти помітили шрам на лобі, який також був на складеному фотороботі Зодіака. Ще в числі доказів виявилися сліди від черевиків і годинник, вимазані фарбою, які злочинець одного разу загубив на місці вбивства.

Зодіак прославився не тільки низкою серійних убивств у районі Сан-Франциско в 60-ті роки, але й зашифрованими листами в місцеві газети. І хоча в одному з послань він заявив про вбивство 37 осіб, поліція має докази нападів лише на сім осіб, п'ятеро з яких загинули.

Правоохоронці підозрювали багатьох, але нікому так і не були пред'явлені звинувачення. Утім, американські ЗМІ відзначають, що теорії про те, хто насправді був Зодіаком, висуваються щороку.

Таємниця особистості маніяка навіть лягла в основу декількох фільмів, наприклад, знятого у 2007 "Зодіака" Девіда Фінчера.

Як повідомляв Фокус, у Франції маніяком-убивцею з 90-х виявився колишній поліцейський. Про це стало відомо з його передсмертної записки.