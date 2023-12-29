Лицо Джека-потрошителя: ученые обнаружили, кем на самом деле был серийный убийца (фото)

Исследователи наткнулись на исторический артефакт, который может быть связан с печально известным делом Джека-потрошителя — серией ужасных убийств, всколыхнувших лондонский Ист-Энд в 1888 году.

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Дело Джека-потрошителя известно жестокими убийствами пяти женщин секс-работниц в районе Уайтчепел. Жертв убивали, перерезая горло, а в некоторых случаях удаляя внутренние органы и калеча их тела. Это вызвало жуткие предположения о возможной профессии убийцы, связанной с точными режущими инструментами, такими как скальпели или ножи, возможно, хирурга или мясника, пишет IFLScience.

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За последние 130 лет называли много имен подозреваемых, но тайна, окружающая настоящую личность Джека-потрошителя, остается неразгаданной и по сей день. Во время расследования 1888 года полиция обратила внимание на нескольких подозреваемых и даже создала фоторобот убийцы, который, по мнению экспертов Полицейского колледжа, может быть связан с недавно найденной тростью.

Именно эту трость сначала подарила старшему инспектору Абберлайну, главному следователю по делу убийств в Уайтчепеле, в 1888 году его команда Фото: College of Policing

Именно эту трость изначально подарила старшему инспектору Абберлайну, главному следователю по делу убийств в Уайтчепеле, в 1888 году его команда. Потерянная на некоторое время после закрытия Полицейского колледжа Брамшилла в 2015 году, ее неожиданно обнаружили сотрудники, которые сортировали полицейские артефакты, хранящиеся в Полицейском колледже.

Хотя эта жуткая резьба на трости, возможно, и не разгадает вековую тайну личности Джека-Потрошителя, архивисты считают ее захватывающей реликвией из темного прошлого Лондона.

Находка этой трости добавляет необычный кусочек к пазлу одной из самых известных тайн убийства в истории Фото: College of Policing

"Находка этой трости была для нас большим открытием. Джек-потрошитель — один из крупнейших и самых известных убийц в нашей истории, и его преступления имели большое значение в прокладывании пути для современной полиции и криминалистики, поскольку заставили полицию начать экспериментировать и разрабатывать новые методы, пытаясь раскрыть эти убийства, такие как сохранение места преступления, профилирование и фотографирование", — сказал Энтони Кэш из Полицейского колледжа.

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Кэш подчеркнул важность демонстрации трости наряду с оригинальными газетными вырезками в Райтоне, признавая, насколько далеко эволюционировала полиция с тех призрачных времен.

По сути, находка этой трости добавляет необычный кусочек к пазлу одной из самых известных тайн убийства в истории. Она служит напоминанием о том, как прошлые расследования, подобные делу Джека-потрошителя, сыграли роль в формировании современных методов раскрытия преступлений и эволюции правоохранительных органов.

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