Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Лицо Джека-потрошителя: ученые обнаружили, кем на самом деле был серийный убийца (фото)

Трость Джека-Потрошителя, Расследование лондонской полиции, Находка исторического артефакта, Загадка серийного убийцы, Достижения криминалистики, Нераскрытое дело об убийстве, Эволюция методов работы полиции
Фото: DALL-E/Valentyn Surnin | Дело Джека-потрошителя известно жестокими убийствами пяти женщин секс-работниц в районе Уайтчепел

Исследователи наткнулись на исторический артефакт, который может быть связан с печально известным делом Джека-потрошителя — серией ужасных убийств, всколыхнувших лондонский Ист-Энд в 1888 году.

Related video

Дело Джека-потрошителя известно жестокими убийствами пяти женщин секс-работниц в районе Уайтчепел. Жертв убивали, перерезая горло, а в некоторых случаях удаляя внутренние органы и калеча их тела. Это вызвало жуткие предположения о возможной профессии убийцы, связанной с точными режущими инструментами, такими как скальпели или ножи, возможно, хирурга или мясника, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

За последние 130 лет называли много имен подозреваемых, но тайна, окружающая настоящую личность Джека-потрошителя, остается неразгаданной и по сей день. Во время расследования 1888 года полиция обратила внимание на нескольких подозреваемых и даже создала фоторобот убийцы, который, по мнению экспертов Полицейского колледжа, может быть связан с недавно найденной тростью.

Трость Джека-Потрошителя, Расследование лондонской полиции, Находка исторического артефакта, Загадка серийного убийцы, Достижения криминалистики, Нераскрытое дело об убийстве, Эволюция методов работы полиции Fullscreen
Именно эту трость сначала подарила старшему инспектору Абберлайну, главному следователю по делу убийств в Уайтчепеле, в 1888 году его команда
Фото: College of Policing

Именно эту трость изначально подарила старшему инспектору Абберлайну, главному следователю по делу убийств в Уайтчепеле, в 1888 году его команда. Потерянная на некоторое время после закрытия Полицейского колледжа Брамшилла в 2015 году, ее неожиданно обнаружили сотрудники, которые сортировали полицейские артефакты, хранящиеся в Полицейском колледже.

Хотя эта жуткая резьба на трости, возможно, и не разгадает вековую тайну личности Джека-Потрошителя, архивисты считают ее захватывающей реликвией из темного прошлого Лондона.

Трость Джека-Потрошителя, Расследование лондонской полиции, Находка исторического артефакта, Загадка серийного убийцы, Достижения криминалистики, Нераскрытое дело об убийстве, Эволюция методов работы полиции Fullscreen
Находка этой трости добавляет необычный кусочек к пазлу одной из самых известных тайн убийства в истории
Фото: College of Policing

"Находка этой трости была для нас большим открытием. Джек-потрошитель — один из крупнейших и самых известных убийц в нашей истории, и его преступления имели большое значение в прокладывании пути для современной полиции и криминалистики, поскольку заставили полицию начать экспериментировать и разрабатывать новые методы, пытаясь раскрыть эти убийства, такие как сохранение места преступления, профилирование и фотографирование", — сказал Энтони Кэш из Полицейского колледжа.

Важно
Море забрало к себе: ученые до сих пор ищут затонувший пиратский город в Англии (фото)

Кэш подчеркнул важность демонстрации трости наряду с оригинальными газетными вырезками в Райтоне, признавая, насколько далеко эволюционировала полиция с тех призрачных времен.

По сути, находка этой трости добавляет необычный кусочек к пазлу одной из самых известных тайн убийства в истории. Она служит напоминанием о том, как прошлые расследования, подобные делу Джека-потрошителя, сыграли роль в формировании современных методов раскрытия преступлений и эволюции правоохранительных органов.

Ранее Фокус писал, почему Темные века не были такими уж и "темными".

А также мы рассказывали о тайне последнего короля викингов. Ученые раскрыли, с кем похоронили зятя Ярослава Мудрого.