Жестокий океан: четверо афалин напали на детеныша, подкидывая его вверх и ударяя об воду (видео)

Исследователи зафиксировали редкое и невероятно жестокое "межвидовое детоубийство" дельфинов, снятое на камеру у берегов Уэльса. Ученые наблюдали, как четверо взрослых афалин напали на детеныша другого вида и подкидывали его вверх, пока не потопили.

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Об этом пишет IFLScience.

Жестокое поведение не является чем-то удивительным в океане. Ранее мы уже писали о невероятном побоище, когда десятки косаток напали на одного морского гиганта — после 40-минутного сражения кит был повержен. Теперь ученые засняли невероятно агрессивное поведение афалин в отношении детеныша дельфина-белобочки.

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Несмотря на то, что дельфины имеют репутацию игривых и дружелюбных существ, они, увы, не всегда такие — это стало еще яснее на прошлой неделе, когда исследователи засняли нападение четырех афалин на молодого дельфина-белобочку в заливе Кардиган, Уэльс.

По словам стажера Фонда наблюдения за дельфинами (SWF) Дилана Кундли-Хьюза, агрессивное поведение дельфинов было задокументировано во время исследования на лодке. Команда наблюдала интенсивное плескание и активность дельфинов — изначально ученые заметили, как нечто вылетело из воды, а затем поняли, что это был детеныш дельфина-белобочки. Это сделало нападение редким "межвидовым детоубийством".

Хотя нападения дельфинов-афалин на других афалин и морских свиней — дельфиноподобных морских млекопитающих, принадлежащих к тому же надсемейству, что и дельфины — уже отмечались в заливе, это был первый случай, когда агрессивное поведение, направленное на дельфина-белобочку, было замечено там.

По словам руководителя проекта мониторинга залива Кардиган фонда Sea Watch Катрин Лоренгель, этот конкретный случай агрессии в рамках залива является невероятно редким, однако враждебное поведение между видами дельфинов в целом не обязательно является удивительным.

Предыдущие исследования уже показали, что афалины на самом деле довольно агрессивны в отношении других видов. Например, известно, что они убивают морских свиней в Великобритании, а также проявляют агрессию в отношении дельфинов Риссо, полосатых дельфинов и дельфинов-белобочек в других частях мира. В то же время косатки, которые являются частью семейства дельфиновых, активно охотятся на более мелкие виды дельфинов.

Это весьма необычно, однако известно, что афалины также убивают своих собственных детенышей. Поскольку детеныши дельфинов-афалин остаются с матерью примерно три года после рождения и нуждаются в интенсивной материнской заботе, считается, что самцы совершают инфантицид, потому что они пытаются максимально увеличить свои шансы на спаривание.

Однако причины межвидового инфантицида в этом случае менее ясны. По словам директора Sea Watch Foundation, профессора Питера Эванса, этот акт агрессии не обязательно следует называть инфантицидом. Более того, ученые отмечают, что в этом случае молодой дельфин был молодым детенышем, но вовсе не новорожденным.

Исследователи отмечают, что мотив этого конкретного инцидента может прояснить вскрытие детеныша обыкновенного дельфина, которое должно быть проведено. В будущем ученые также планируют наблюдать за млекопитающими, чтобы понять, будет ли такое поведение становиться более частым.

Ранее Фокус писал о том, что в Японии дельфин-задира терроризирует отдыхающих: виноват сложный характер.