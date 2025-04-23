Жорстокий океан: четверо афалін напали на дитинча, підкидаючи його догори і вдаряючи об воду (відео)

Дослідники зафіксували рідкісне і неймовірно жорстоке "міжвидове дітовбивство" дельфінів, зняте на камеру біля берегів Уельсу. Науковці спостерігали, як четверо дорослих афалін напали на дитинча іншого виду та підкидали його догори, поки не потопили.

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Про це пише IFLScience.

Жорстока поведінка не є чимось дивним в океані. Раніше ми вже писали про неймовірне побоїще, коли десятки косаток напали на одного морського гіганта — після 40-хвилинного бою кит був переможений. Тепер учені зняли неймовірно агресивну поведінку афалін щодо дитинчати дельфіна-білобочки.

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Попри те, що дельфіни мають репутацію грайливих і доброзичливих істот, вони, на жаль, не завжди такі — це стало ще зрозуміліше минулого тижня, коли дослідники зафільмували напад чотирьох афалін на молодого дельфіна-білобочку в затоці Кардіган, Уельс.

За словами стажиста Фонду спостереження за дельфінами (SWF) Ділана Кундлі-Г'юза, агресивна поведінка дельфінів була задокументована під час дослідження на човні. Команда спостерігала інтенсивне плескання й активність дельфінів — спочатку вчені помітили, як щось вилетіло з води, а потім зрозуміли, що це було дитинча дельфіна-білобочки. Це зробило напад рідкісним "міжвидовим дітовбивством".

Хоча напади дельфінів-афалін на інших афалін і морських свиней — дельфіноподібних морських ссавців, які належать до тієї самої надродини, що й дельфіни, — уже відзначалися в затоці, це був перший випадок, коли агресивна поведінка, спрямована на дельфіна-білобочку, була помічена там.

За словами керівника проєкту моніторингу затоки Кардіган фонду Sea Watch Катрін Лоренгель, цей конкретний випадок агресії в межах затоки є неймовірно рідкісним, проте ворожа поведінка між видами дельфінів загалом не обов'язково є дивовижною.

Попередні дослідження вже показали, що афаліни насправді досить агресивні щодо інших видів. Наприклад, відомо, що вони вбивають морських свиней у Великій Британії, а також проявляють агресію щодо дельфінів Ріссо, смугастих дельфінів і дельфінів-білобочок в інших частинах світу. Водночас косатки, які є частиною сімейства дельфінових, активно полюють на дрібніші види дельфінів.

Це вельми незвично, проте відомо, що афаліни також вбивають своїх власних дитинчат. Оскільки дитинчата дельфінів-афалін залишаються з матір'ю приблизно три роки після народження і потребують інтенсивного материнського піклування, вважається, що самці вчиняють інфантицид, тому що вони намагаються максимально збільшити свої шанси на спаровування.

Однак причини міжвидового інфантициду в цьому випадку менш зрозумілі. За словами директора Sea Watch Foundation, професора Пітера Еванса, цей акт агресії не обов'язково слід називати інфантицидом. Ба більше, вчені зазначають, що в цьому випадку молодий дельфін був молодим дитинчам, але зовсім не новонародженим.

Дослідники зазначають, що мотив цього конкретного інциденту може прояснити розтин дитинчати звичайного дельфіна, який має бути проведений. У майбутньому вчені також планують спостерігати за ссавцями, щоб зрозуміти, чи буде така поведінка ставати частішою.

Раніше Фокус писав про те, що в Японії дельфін-задирака тероризує відпочивальників: винен складний характер.