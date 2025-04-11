40 хвилин побоїща: 60 косаток атакували одну з найрідкісніших тварин в океані (фото)

Киту, що перебуває під загрозою зникнення, майже годину вдавалося відбиватися від десятків одних із найгрізніших хижаків в океані, але марно. Зрештою морського гіганта було повалено, а зграя з десятків морських хижаків святкувала свій успіх.

Related video

Про це пише Live Science.

Океан вкриває понад 70% поверхні нашої планети і є домівкою для неймовірної кількості видів: зокрема одних із найгрізніших хижаків в океані — косаток, які останнім часом дедалі частіше переслідують інших хижаків, як-от великі колишні акули, і неймовірно рідкісних китів, які вже перебувають на межі зникнення.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Тепер дослідники й туристи, які спостерігають за китами біля узбережжя Бремер у Західній Австралії, стали свідками неймовірно драматичного моменту: зграя з понад 60 косаток атакувала карликового синього кита (Balaenoptera musculus brevicauda), який перебуває на межі зникнення.

Дослідники зазначають, випала нагода спостерігати за одним із найбільших побоїщ в океані, коли десятки косаток 40 хвилин атакували 18-метрового кита. Зрештою на кадрах видно, що кит програв цю битву: морський хижак плавав на поверхні океану, кров лилася з його пащі, а косатки раз у раз накидалися на свою здобич. Дослідники також додали, коли долю синього кита було вирішено, косатки "відсвяткували це, вистрибуючи та вдаряючи хвостом".

Понад 60 косаток напали на одного з найрідкісніших китів в океані Фото: Naturaliste Charters Whale Watching

За словами морського біолога Дженни Такер з Naturaliste Charters, цей інцидент є одним з небагатьох випадків, коли косатки були помічені за нападом на вид синього кита. Косатки дуже розумні та полюють у скоординованих групах, часто використовуючи складну комунікацію і командну роботу, щоб зловити здобич, яка набагато перевищує їхніх самих. Вони часто використовують жорстокі методи, раніше їх бачили такими, що створюють великі хвилі, щоб змивати тюленів з льоду, що плаває, працюють спільно, щоб відокремити дитинчат китів від їхніх матерів і топити їх. Крім того, вчені спостерігали за косатками, які полювали на печінку великих білих акул.

Учені зазначають, що на тілі кита було видно сліди укусів косаток, а в якийсь момент побоїща на нього одночасно напало близько 30 особин. За словами Такер, серед зграї, що напала, було кілька молодих косаток, зокрема одна, якій було лише місяць. Цікаво, що у такого молодого дитинчати ще просто немає зубів, проте воно все ж брало участь у полюванні разом із матір'ю.

Понад 60 косаток напали на одного з найрідкісніших китів в океані Фото: Naturaliste Charters Whale Watching

Зазначимо, що карликові сині кити — підвид синіх китів, які є найбільшими тваринами на всій планеті. Сині кити, як правило, можуть досягати в довжину близько 34 метрів, тоді як карликові сині кити виростають до 24 метрів. Хоча вони менші за своїх родичів, карликові сині кити все ж довші за багатьох інших китів, включно з горбатими китами й кашалотами. Для порівняння, косатки рідко виростають довшими за 10 метрів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найжорстокіші методи полювання на косаток.