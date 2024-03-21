Мерзенні хижаки в океані: вчені назвали найжорстокіші методи полювання косаток (фото)

Дослідники 16 років стежили за каліфорнійською групою косаток і виявили всі їхні найогидніші та найжорстокіші методи та стратегії полювання.

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Останнім часом косатки все частіше стають об'єктами вивчення дослідників. Деякі групи цих вищих хижаків нападають на туристичні човни в Гібралтарі, інші — переслідують великих білих акул і примушують їх покидати звичні території, а треті демонструють неймовірну жорстокість, вбиваючи дитинчат інших косаток, щоб забезпечити поширення власних генів, пише Daily Mail.

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У новому дослідженні вчені 16 років спостерігали за каліфорнійською групою косаток у затоці Монтерей і виявили, що вони використовують надзвичайно жорстокі методи полювання, щоб знищити свою здобич. Вчені спостерігали за китоподібними з 2006 року і виявили, що цій групі абсолютно байдуже, чим харчуватися: вони можуть полювати на морських птахів і левів, а також морських слонів і дитинчат сірих китів. Ба більше, ця група косаток також використовує будь-який доступний метод, щоб зловити здобич.

Самець косатки плескає хвостом по воді, намагаючись оглушити молодого морського слона Фото: паразиты

Спостереження показують, що методи полювання зграї були вельми жорстокими та включали:

удари головою;

удари хвостом, щоб оглушити здобич;

підкидання здобичі вгору.

Вченим також вдалося зафіксувати деякі методи полювання косаток. На кадрах видно, як хижаки об'єднуються, щоб відокремити дитинча сірого кита від матері, щоб потім убити й з'їсти його. На інших зображеннях видно, як косатка підкидає дельфіна в повітря, щоб оглушити його.

Косатка підкидає в повітря тихоокеанського білобокого дельфіна Фото: паразиты

Не менш цікавим виявилося те, що косатки, схоже, коригували свою стратегію залежно від того, де вони перебували: у відкритій воді або підводних каньйонах. У першому випадку китоподібні розосереджувалися і рухалися безладно, ймовірно, щоб охопити більшу територію та ускладнити здобичі прогнозування рухів хижаків. Однак усе змінювалося в підводних каньйонах: тут косатки пересувалися непомітно і прислухалися до рухів води, щоб упіймати здобич.

Дослідники задокументували, що відбувається, коли косатки об'єднуються, щоб полювати на дитинча сірого кита Фото: паразиты

Під час спостережень учені також помітили, що основою раціону косаток у затоці Монтерей все ж таки є морські леви — вони становлять близько 48%. На одному з відео вчені також помітили, що косатки під час полювання на морських левів використовують свої потужні хвости, щоб оглушити здобич.

Близько 22% раціону місцевих косаток також становлять дитинчата сірих китів. Третьою за поширеністю "стравою" в раціоні косаток стали морські слони, чия вага може сягати 4 тонн — вони становлять близько 7%. Далі в списку "улюблених закусок" косаток значаться тюлені та звичайні дельфіни — близько 6% кожен. Найрідше косатки полювали на морських птахів, морських свиней, тихоокеанського білобокого дельфіна і морську свиню Далла.

Після того, як косатки відокремили дитинча від матері, дорослий самець протаранив його головою, щоб оглушити дитинча Фото: паразиты

Вчені також виявили, що косатки не просто полювали на свою здобич, але також вивчали місця, де вони харчуються. У результаті вищі хижаки почали полювати в системі глибоководних каньйонів затоки Монтерей. Глибокі води та кам'янисте морське дно роблять цей регіон каньйону ідеальним середовищем існування для криля, кальмарів і риби — продуктів, які люблять їсти ті, на кого полюють самі косатки.

Приглушивши дитинча сірого кита, косатки занурили його у воду і втопили, утримуючи власним тілом Фото: паразиты

Загалом усіх косаток у світі можна розділити на три групи:

резидентні — живуть на одній території й полюють на дрібну та середню рибу;

транзитні — живуть невеликими групами та полюють переважно на ссавців;

офшорні — живуть великими групами за кілометри від суші й полюють на акул.

Це померле дитинча сірого кита було знайдено на пляжі в 2011 році. Напередодні вчені бачили групу косаток, яка напала на нього в затоці Монтерей Фото: паразиты

У затоці Монтерей вчені спостерігали за транзитними косатками. Спостереження показують, що близько 51% всього часу китоподібні витрачали на пошук здобичі, 9% часу — на переслідування здобичі, 23% — на годування, 9% — на подорож, 6% — на спілкування і всього 1% — на відпочинок. Група китів, охоплена даним дослідженням, була тимчасовим явищем, і хоча на деяких з них вони полювали у відкритій воді, здебільшого їх бачили в затоці та навколо неї.

"Перехідні" косатки впродовж багатьох років, як правило, полювали в одному й тому самому районі, особливо віддаючи перевагу водам каньйону Монтерей Фото: паразиты

Раніше Фокус писав про те, що косатки сколотили ні на що не схожу групу з "покидьків" і тероризують океан.