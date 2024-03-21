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Технологии и наука

Гнусные хищники в океане: ученые назвали самые жестокие методы охоты косаток (фото)

косатки, нападение косаток
Фото: PLOS ONE | После убийства теленка косатки питались его нижней челюстью и языком, его кишечник виден над водой

Исследователи 16 лет следили за калифорнийской группой косаток и обнаружили все их самые гнусные и жестокие методы и стратегии охоты.

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В последнее время косатки все чаще становятся объектами изучения исследователей. Некоторые группы этих высших хищников нападают на туристические лодки в Гибралтаре, другие — преследуют больших белых акул и заставляют их покидать привычные территории, а третьи демонстрируют невероятную жестокость, убивая детенышей других косаток, чтобы обеспечить распространение собственных генов, пишет Daily Mail.

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В новом исследовании ученые 16 лет наблюдали за калифорнийской группой косаток в заливе Монтерей и обнаружили, что они используют чрезвычайно жестокие методы охоты, чтобы уничтожить свою добычу. Ученые наблюдали за китообразными с 2006 года и обнаружила, что этой группе совершенно все равно чем питаться: они могут охотиться на морских птиц и львов, а также морских слонов и детенышей серых китов. Более того, эта группа косаток также использует любой доступный метод, чтобы поймать добычу.

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Самец косатки хлопает хвостом по воде, пытаясь оглушить молодого морского слона
Фото: PLOS ONE

Наблюдения показывают, что методы охоты стаи были весьма жестокими и включали:

  • удары головой;
  • удары хвостом, чтобы оглушить добычу;
  • подбрасывание добычи вверх.

Ученым также удалось запечатлеть некоторые методы охоты косаток. На кадрах видно, как хищники объединяются, чтобы отделить детеныша серого кита от матери, чтобы затем убить и съесть его. На других изображениях видно, как косатка подбрасывает дельфина в воздух, чтобы оглушить его.

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Косатка подбрасывает в воздух тихоокеанского белобокого дельфина
Фото: PLOS ONE

Не менее любопытным оказалось то, что косатки, похоже, корректировали свою стратегию в зависимости от того, где они находились: в открытой воде или подводных каньонах. В первом случае китообразные рассредотачивались и двигались беспорядочно, вероятно, чтобы охватить большую территорию и затруднить добыче прогнозирование движений хищников. Однако все менялось в подводных каньонах: здесь косатки передвигались незаметно и прислушивались к движениям воды, чтобы поймать добычу.

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Исследователи задокументировали, что происходит, когда косатки объединяются, чтобы охотиться на детеныша серого кита
Фото: PLOS ONE

Во время наблюдений ученые также заметили, что основой рациона косаток в заливе Монтерей все же являются морские львы — они составляют около 48%. На одном из видео ученые также заметили, что косатки во время охоты на морских львов используют свои мощные хвосты, чтобы оглушить добычу.

Около 22% рациона местных косаток также составляют детеныши серых китов. Третьим по распространенности "блюдом" в рационе косаток стали морские слоны, чей вес может достигать 4 тонн — они составляют около 7%. Далее в списке "любимых закусок" косаток значатся тюлени и обыкновенные дельфины — около 6% каждый. Реже всего косатки охотились на морских птиц, морских свиней, тихоокеанского белобокого дельфина и морскую свинью Далла.

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После того, как косатки отделили детеныша от матери, взрослый самец протаранил его головой, чтобы оглушить детеныша
Фото: PLOS ONE

Ученые также обнаружили, что косатки не просто охотились на свою добычу, но также изучали места, где они питаются. В результате высшие хищники начали охотиться в системе глубоководных каньонов залива Монтерей. Глубокие воды и каменистое морское дно делают этот регион каньона идеальной средой обитания для криля, кальмаров и рыбы — продуктов, которые любит есть те, на кого охотятся сами косатки.

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Оглушив детеныша серого кита, косатки погрузили его в воду и утопили, удерживая собственным телом
Фото: PLOS ONE

В общей сложности всех косаток в мире можно разделить на три группы:

  • резидентные — живущие на одной территории и охотящиеся на мелкую и среднюю рыбу;
  • транзитные — живут небольшими группами и охотятся в основном на млекопитающих;
  • оффшорные — живут большими группами в километрах от суши и охотятся на акул.
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Этот умерший детеныш серого кита был найден на пляже в 2011 году. Накануне ученые видели группу косаток, напавшую на него в заливе Монтерей
Фото: PLOS ONE

В заливе Монтерей ученые наблюдали за транзитными косатками. Наблюдения показывают, что около 51% всего времени китообразные тратили на поиск добычи, 9% времени — на преследование добычи, 23% — на кормление, 9% — на путешествие, 6% — на общение и всего 1% — на отдых. Группа китов, охваченная данным исследованием, была временным явлением, и хотя на некоторых из них они охотились в открытой воде, в основном их видели в заливе и вокруг него.

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"Переходные" косатки на протяжении многих лет, как правило, охотились в одном и том же районе, особенно отдавая предпочтение водам каньона Монтерей
Фото: PLOS ONE

Ранее Фокус писал о том, что косатки сколотили ни на что не похожую группу из "отбросов" и терроризируют океан.