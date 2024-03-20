С особой жестокость. Мать-косатка помогла сыну утопить детеныша, чтобы ее чадо могло размножаться

Исследователи впервые в истории запечатлели сцену детоубийства среди косаток — мать с сыном утопили неокрепшего теленка из другой группы косаток.

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В последнее время косатки все чаще появляются в заголовках: ученые то и дело наблюдают за этими млекопитающими, чтобы лучше понять их странное и часто жестокое поведение. Например, косатки все чаще нападают на туристические лодки в Гибралтарском проливе, а некоторые из них начали охотиться на финвалов и больших белых акул, пишет Live Science.

На этот раз ученые наблюдали за двумя группами косаток в рамках съемок нового сериала National Geographic "Королевы", в котором рассказывается о поведении матриархов в животном мире. Однако ученым удалось снять намного больше, чем они предполагали: фактически исследователи впервые записали на камеру случай детоубийства среди косаток.

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По словам исполнительного продюссера сериала Хлои Сарош, в результате им удалось записать душераздирающие кадры того, как мать-косатка помогла взрослому сыну утопить детеныша из другого стада. На кадрах видно, как матриарх одной стаи вместе со своими детьми начинают играть с детенышем и другой стаи — в целом это нормальное поведение животных. Однако в следующий момент происходит нечто странное.

На кадрах видно, как взрослый сын косатки с силой бьет теленка, а затем они матерью зажимают его между собой, пока он не тонет под водой. Позже тело детеныша косатки, по описанию похожего на утонувшего теленка, было обнаружено выброшенным на пляж в 8 километрах от места съемок.

Отметим, что детоубийство среди косаток является чрезвычайно редким поведением. По словам исследователя поведения животных из Университета Эксетера в Великобритании Чарли Граймса, наблюдениям за косатками на северо-западе Тихого океана уделяется много времени, однако на данный момент в научной литературе описан лишь единственный случай детоубийства среди косаток.

Взрослый самец косатки протаранил молодого теленка, прежде чем он и его мать объединились в пары, чтобы утопить его Фото: National Geographic

Ученые отмечают, что эти новые кадры являются чрезвычайно важными, так как позволят ученым лучше изучить это странное поведение. Основываясь на кадрах детоубийства ученые смогут проанализировать не только поведение матери и сына, но также и других членов группы.

Предыдущий случай детоубийства среди косаток был описан в 2018 году. Тогда ученые также наблюдали за тем, как мать и сын утопили теленка. Исследователи до сих пор не знают точных мотивов такого поведения косаток, однако предполагают, что оно связано с размножением. Предполагается, мать помогла сыну утопить детеныша, чтобы самец в дальнейшем мог размножаться с матерью погибшего теленка. Предполагается, что это поведение обусловлено тем, что после смерти теленка у матери вновь наступит период сексуальной восприимчивости, а самец сможет спариваться с ней.

Таким образом, как считают ученые, матриарх продвигает собственные гены, способствуя генетической жизни. Ученые отмечают, что такое поведение является феноменальным, а потому требует особого внимания исследователей.

Ранее Фокус писал о том, что косатки сколотили ни на что не похожую группу из "отбросов" и терроризируют океан.