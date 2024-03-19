Косатки терзают одних из самых крупных существ в океане: теперь мы знаем почему

Исследователи считают, что убийцы китов устраивают нечто вроде Дня Благодарения и собираются всей семьей, чтобы полакомиться гигантами.

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В последнее время ученые все чаще говорят о бесчинствах косаток в океане: китообразные целыми группами нападают на лодки туристов, жестоко охотятся на мелких млекопитающих или вовсе атакуют одного из самых грозных хищников в океане — больших белых акул, пишет Discover Magazine.

По словам биологов Роберта Питмана и Алисы Шульман-Янигер, в последнее время косатки также все чаще замечены за преследованием морских гигантов — финвалов. Например, в 2019 году финвал выбросился на берег Калифорнийского залива в Мексике — животное было столь напугано преследователями, что буквально врезалось в землю на пляже после чего умерло.

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Официально было зарегистрировано лишь два случая, когда финвалы, преследуемые косатками, выбрасывались на берег, однако ученые считают, что таких случаев намного больше. По словам биолога, специализирующегося на изучении косаток в Университете штата Орегон, Роберта Питмана, в новом исследовании они с коллегами задокументировали 7 недавних случаев нападений на финвалов. Однако ученые считают, что с каждым годом их количество будет становиться больше, и на то есть причины.

В прошлом финвалы сильно пострадали из-за китобойного промысла — в результате их численность сильно сократилась. Сегодня популяции этих огромных китов восстанавливаются, а их численность увеличивается. Ученые полагают, что в прошлом косатки, возможно уже охотились на финвалов, затем в результате китобойного промысла их количество резко сократилось, а косаткам пришлось переключиться на более мелкую добычу.

Сегодня количество финвалов значительно увеличилось, а потому косатки вернулись к охоте на больших китов. Любопытно, что ранее ученые также наблюдали, как группа косаток пыталась атаковать синего кита. Для сравнения, самка финвала в среднем весит около 45 тонн, тогда как вес самки синего кита достигает невероятных 150 тонн. При этом оба этих вида способны развивать невероятную скорость.

В то же время, по словам Питана, косатки — ловкие охотники. Они охотятся группами, которые, как правило, состоят из родственников, что повышает их шансы на слаженную работу. Авторы исследования также пришли к выводу, что нападение косаток на финвалов является исключительно практичным.

Дело в том, что одной взрослой косатке необходимо в день съедать не менее одного обыкновенного дельфина. Чтобы накормить целую стаю, придется охотиться не покладая плавников. В то же время, если охота на огромного финвала завершится успешно, это обеспечит пищей не одну особь.

Питман сравнивает такое поведение косаток с чем-то вроде Дня Благодарения — даже самые отдаленные родственники, в том числе бабушки, дедушки и дяди, собираются в стаю из около полусотни особей. Вместе они охотятся на морского гиганта, а затем вместе лакомятся его плотью, если охота окажется успешной.

Ученые отмечают, что крупных китов будет становиться все больше в океане, а потому они будут более распространенными. Вероятно, косатки и дальше продолжат охотиться на них и совершенствовать свою технику. Впрочем, финвалы и синие киты, как полагают ученые, также будут совершенствовать свои стратегии, чтобы защититься от хулиганов в океане.

Ранее Фокус писал о том, что косатки сколотили ни на что не похожую группу из "отбросов" и терроризируют океан.