Киты-убийцы становятся умнее. Косатки учатся новому ужасающему поведению: что говорят ученые (фото)

Косатки начали демонстрировать удивительное, но пугающее ученых поведение.

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В 2019 году у берегов Австралии ученые впервые увидели, как стая косаток набросилась на одно из самых больших существ на Земле – синего кита. Косатки вырвали из тела морского животного огромные куски мяса и через час кит умер. Это был первый известный случай, но не последний. За последние пару лет ученые стали свидетелями нападения косаток на акул с целью вырвать и съесть у них печень. Также у берегов Испании и Португалии в этом году косатки начали таранить и топить лодки. Все это указывает на то, что киты-убийцы являются очень умными и приобретают новое ужасающее поведение, пишет Live Science.

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По словам Деборы Джайлс из Вашингтонского университета, США, косатки имеют очень сложный и высокоразвитый мозг. У них есть части мозга, связанные с памятью и эмоциями, которые значительно более развиты, чем даже у человека. Но ученые считают, что современное поведение косаток может указывать на то, что они становятся еще умнее.

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По словам Джоша Маккинеса из Университета Британской Колумбии, Канада, мозг косаток не меняется на анатомическом уровне, ведь для этого нужны тысячи лет эволюции. Косатки быстро учатся, а это значит, что они могут обучать друг друга некоторым ужасающим моделям поведения и таким образом они становятся "умнее"" как группа. Хотя некоторые модели поведения косаток, скорее всего существовали давно, просто люди о них узнали только сейчас. Эти модели приобретают форму постоянной тенденции, которую наблюдают ученые.

Интересно, что при нападении на китов косатки часто съедают только язык этих морских животных Фото: Live Science

Частое взаимодействие с людьми во время движения лодок также может побудить косаток освоить новое поведение. И чем больше меняется их окружающая среда, тем быстрее косаткам приходится реагировать на эти изменения, чтобы выжить через социальное обучение, считают ученые.

Нападения на синих китов является примером социального обучения, при котором стратегии охоты передаются от взрослых косаток их детенышам, считает Роберт Питман из Университета штата Орегон, США.

Косатки, возможно, получили новые навыки охоты, необходимые для борьбы с такой огромной добычей, в ответ на восстановление популяций китов после китобойного промысла.

Интересно, что при нападении на китов косатки часто съедают только язык этих морских животных. Но при нападении на акул, как заметили ученые, косатки хотят съесть их печень.

По словам ученых, впечатляющие когнитивные способности косаток можно наблюдать не только во время охоты, но и во время игр. По словам Джайлс, популяция косаток на севере Тихого океана за последние 60 лет "разработала" уникальную игру, в которой отыскивают молодых морских свиней и играют с ними пока те не умрут. Косатки подбрасывают своих жертв, как мяч, но не съедают их в конце такой игры. Ученые считают, что таким образом косатки обучают молодое поколение методам охоты.

Популяция косаток на севере Тихого океана за последние 60 лет "разработала" уникальную игру, в которой отыскивают молодых морских свиней и играют с ними пока те не умрут Фото: Live Science

По словам Макиннеса, люди могут косвенно побуждать косаток становиться умнее, изменяя условия их среды обитания. Изменение климата, вызванное деятельностью человека, может заставить косаток в большей степени полагаться друг на друга в процессе обучения.

Как уже писал Фокус, ученые впервые зафиксировали случай нападения косаток на белую акулу возле Австралии. В результате этой охоты акулу разорвали на части и съели ее печень. Ученые считают, что печень является особым лакомством для косаток, ведь содержит много полезных веществ.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, насколько часто косатки нападают на человека. Впервые такой случай был зафиксирован более 100 лет назад.