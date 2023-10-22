Кити-вбивці стають розумнішими. Косатки вчаться нової жахливої поведінки: що кажуть учені (фото)

Косатки почали демонструвати дивовижну, але страшну для вчених поведінку.

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У 2019 році біля берегів Австралії вчені вперше побачили, як зграя косаток накинулася на одну з найбільших істот на Землі — синього кита. Косатки вирвали з тіла морської тварини величезні шматки м'яса, і за годину кит помер. Це був перший відомий випадок, але не останній. За останні кілька років учені стали свідками нападу косаток на акул із метою вирвати і з'їсти в них печінку. Також біля берегів Іспанії та Португалії цього року косатки почали таранити й топити човни. Усе це вказує на те, що кити-вбивці є дуже розумними та набувають нової жахливої поведінки, пише Live Science.

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За словами Дебори Джайлс із Вашингтонського університету, що в США, косатки мають дуже складний і високорозвинений мозок. У них є частини мозку, пов'язані з пам'яттю й емоціями, які значно розвиненіші, ніж навіть у людини. Але вчені вважають, що сучасна поведінка косаток може вказувати на те, що вони стають ще розумнішими.

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За словами Джоша Маккінеса з Університету Британської Колумбії, що в Канаді, мозок косаток не змінюється на анатомічному рівні, адже для цього потрібні тисячі років еволюції. Косатки швидко вчаться, а це означає, що вони можуть навчати одне одного деяких жахливих моделей поведінки, і так вони стають "розумнішими" як група. Хоча деякі моделі поведінки косаток, найімовірніше, існували давно, просто люди про них дізналися тільки зараз. Ці моделі набувають форми постійної тенденції, яку спостерігають учені.

Цікаво, що під час нападу на китів косатки часто з'їдають тільки язик цих морських тварин Фото: Live Science

Часта взаємодія з людьми під час руху човнів також може спонукати косаток освоїти нову поведінку. І чим більше змінюється їхнє навколишнє середовище, тим швидше косаткам доводиться реагувати на ці зміни, щоб вижити через соціальне навчання, вважають учені.

Напади на синіх китів є прикладом соціального навчання, за якого стратегії полювання передаються від дорослих косаток їхнім дитинчатам, вважає Роберт Пітман із Університету штату Орегон, що в США.

Косатки, можливо, отримали нові навички полювання, необхідні для боротьби з такою величезною здобиччю, у відповідь на відновлення популяцій китів після китобійного промислу.

Цікаво, що під час нападу на китів косатки часто з'їдають тільки язик цих морських тварин. Але під час нападу на акул, як помітили вчені, косатки хочуть з'їсти їхню печінку.

За словами вчених, разючі когнітивні здібності косаток можна бачити не тільки під час полювання, а й під час ігор. За словами Джайлс, популяція косаток на півночі Тихого океану за останні 60 років "розробила" унікальну гру, в якій вони кусають молодих морських свиней і граються з ними доти, доки ті не помруть. Косатки підкидають своїх жертв, як м'яч, але не з'їдають їх наприкінці такої гри. Вчені вважають, що так косатки навчають молоде покоління методів полювання.

Популяція косаток на півночі Тихого океану за останні 60 років "розробила" унікальну гру, в якій вони кусають молодих морських свиней і граються з ними доти, доки ті не помруть Фото: Live Science

За словами Макіннеса, люди можуть побічно спонукати косаток ставати розумнішими, змінюючи умови їхнього середовища проживання. Зміна клімату, спричинена діяльністю людини, може змусити косаток більше покладатися одне на одного в процесі навчання.

Як уже писав Фокус, учені вперше зафіксували випадок нападу косаток на білу акулу біля Австралії. У результаті цього полювання акулу розірвали на частини та з'їли її печінку. Вчені вважають, що печінка є особливими ласощами для косаток, адже містить багато корисних речовин.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, наскільки часто косатки нападають на людину. Вперше такий випадок був зафіксований понад 100 років тому.