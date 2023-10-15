Репутація безжальних убивць. Учені розповіли, як часто косатки нападають на людей

Перші свідчення нападу китів-убивць на людину з'явилися ще 100 років тому, і відтоді їхня страхітлива репутація лише зростає.

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В останні кілька років учені все частіше фіксують дивну поведінку косаток біля іберійського узбережжя Європи, де вони нападають на човни, атакуючи кермо. Пізніше також стало відомо про напад китів на судна в Шотландії, пише Live Science.

Однак "репутація вбивць" переслідує косаток уже понад сотню років. Усе почалося 5 січня 1911 року, коли капітан Роберт Фалькон Скотт став свідком незвичайної сцени під час своєї антарктичної експедиції. Помітивши у воді зграю косаток, його фотограф вирішив підійти до краю крижини, щоб зробити свій найкращий кадр. На жаль, це ледь не коштувало йому життя.

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В одну мить косатки підпливли під крижину і з усієї сили вдарили її спинами — вона буквально розлетілася на шматки. На щастя фотографу Герберту Понтінгу тоді вдалося врятуватися разом з упряжкою собак. Однак відтоді репутація косаток сильно похитнулася.

Минуло понад сотню років, проте ситуація лише погіршилася: постійні напади на човни підливають масла у вогонь. Але наскільки часто косатки насправді нападають на людей? Мабуть, вони заслуговують на свою репутацію серед морських мешканців: косатки часто нападають на китів, тюленів і багатьох інших ссавців і навіть, здавалося б, найгрізніших хижаків океану — великих білих акул. Відомо, що групі косаток навіть вдалося вигнати цілу зграю акул з їхнього звичного середовища проживання — хижаки відступили, щоб зберегти життя і печінку, за якою полюють кити-вбивці.

Але, що стосується людей, косатки вельми доброзичливі, якщо йдеться про дику природу. Якщо ж говорити про утримання косаток у неволі — вони нерідко нападають на людей, а часом навіть вбивають їх. Ба більше, всі повідомлення про жорстокі взаємодії між косатками та людьми супроводжуються істотними застереженнями.

За словами дослідника з організації "Охорона китів і дельфінів", а також автора книжки "Косатка: кит, званий убивцею" Еріха Хойта, якщо докладніше розглянути всі відомі випадки нападу косаток на людей, можна виявити вельми цікаві нюанси.

Наприклад, у разі нападу косаток на Понтінга і собак в Антарктиді, кити, ймовірно, прийняли фотографа і тварин за дивних тюленів. Зазначимо, що раніше вчені вже спостерігали, що кити використовують тактику розгойдування крижин, щоб змити тюленів — вони ламають лід знизу, а коли жертва опиняється у воді, у неї просто немає шансів врятуватися.

Водночас косатки й люди століттями зустрічалися в океані, але науці відомий лише один випадок, коли ця зустріч закінчилася летальним результатом. Йдеться про випадок у канадській Арктиці в 1950-х роках, коли кілька косаток опинилися в пастці морського льоду.

Лише десятиліття потому стало відомо, що старійшини місцевого племені попереджали молодого чоловіка не ходити дивитися на косаток — лід був занадто тонким. Він не послухався, в результаті косатка пробила тонкий лід і з'їла хлопця. Утім, дослідження 2014 року так і не змогло перевірити цю версію, деякі вчені досі вважають, що причиною смерті хлопця могло стати просте падіння в крижану воду.

На думку Хойта, навряд чи косатки коли-небудь стануть полювати на людину — вони вельми вибагливі в їжі та вкрай консервативні в тому, що стосується знань, отриманих від матерів. Наприклад, деякі групи косаток воліють харчуватися виключно лососем, тоді як інші полюють на акул або поїдають китів і тюленів. Фактично малоймовірним є те, що косатки почнуть полювати на те, до чого їх не привчили матері. Утім, науці відомі випадки, коли косатки вбивали інших тварин не заради їжі, а заради відточування навичок чи навіть гри.

Ще один випадок свідчить про те, що 1972 року біля берегів Каліфорнії косатка вкусила серфера, проте вона швидко відступила. Учені вважають, що кит міг прийняти людину на дошці за тюленя.

Однак усе не так райдужно, якщо говорити про косаток, яких утримують у неволі: за останні кілька десятиліть сталися десятки жорстоких сутичок між людьми та косатками. У цьому випадку найвідомішою косаткою-вбивцею є Тілікум — на рахунку самця вбивство трьох людей, зокрема тренера SeaWorld Доуна Браншо 2010 року.

Зазначимо, науковці досі не впевнені, що саме провокує напади косаток у неволі, проте кілька теорій все ж таки є. По-перше, утримання в неволі — це фактичний полон у штучному середовищі, яке можна порівняти з "життям у крихітній камері". Передбачається, що косатки просто можуть божеволіти в крихітному замкненому просторі. По-друге, вбивства цілком могли бути випадковими — на тлі крайньої нудьги кити просто хотіли погратися, але, на жаль, це закінчувалося трагедією. По-третє, якщо не проявляти належної обережності, косатка може легко випадково вбити людину.

Раніше Фокус писав про те, що косатка померла загадковою смертю, проковтнувши цілком 7 великих тварин.