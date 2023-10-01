Не впоралася з апетитом. Косатка померла загадковою смертю, проковтнувши цілком 7 великих тварин

Вчені вивчили тіло кита і виявили в її шлунку і стравоході півтораметрових ссавців.

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Дивовижна історія сталася на узбережжі одного з Командорських островів, розташованих на шельфі Далекого Сходу в Беринговому морі. Вчені виявили на узбережжі мертве тіло самки косатки, проте те, що виявилося в її шлунку, здавалося вельми дивним, пише Live Science.

Виявивши тіло кита, вчені вивчили її останки й провели розтин. У результаті ними було виявлено 7 каланів (Enhydra lutris) загальною вагою близько 117 кілограмів. Крім того, у шлунку самки також виявили 256 частин дзьоба головоногих молюсків. Розтин показав, що один калан застряг між ротовою порожниною і стравоходом, що могло призвести до загибелі грізного хижака.

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Вчені також провели аналіз ДНК і виявили, що косатка є частиною популяції, відомої як "косатки Бігга", які мешкають на території від Алеутських островів і затоки Аляска до берегової лінії Каліфорнії. Однак дивним видається, що мертве тіло косатки було виявлено далеко від її звичного ареалу проживання — як правило, косатки Бігга не запливають у західну частину Тихого океану.

Автори дослідження зазначають, у цій історії дивно все: по-перше, як правило, косатки не ковтають їжу цілою, а розривають її на частини та поїдають лише найжирніші шматки. По-друге, ці грізні хижаки океану воліють полювати на тюленів, морських левів, дельфінів, інших китів і навіть великих білих акул, але калани, як правило, не цікавлять косаток.

Крім того, проковтнути цілих каланів — вельми непросте завдання, оскільки дорослі особини можуть досягати 1,5 метра в довжину, що істотно ускладнює завдання. Вчені припускають, що самка могла піти на цей відчайдушний крок через те, що була надзвичайно голодна.

Утім, у вчених є й інша версія, яка припускає, що самка навчилася цієї "тактики полювання" в іншої популяції, коли залишили свій звичний ареал проживання. На користь цієї теорії також свідчить той факт, що протягом деякого часу між Алеутськими островами та затокою Аляска почали скорочуватися. Тоді вчені так і не змогли зрозуміти в чому справа, хоча й припускали, що на ссавців полюють косатки. Команда вважає, що знайдена мертва самка може стати доказом того, що минуле різке скорочення популяції каланів насправді було спричинене китами.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому косатки мучать морських свиней, але не з'їдають.