Не дожила до повернення додому. Друга найстаріша косатка в неволі, Лоліта, померла

Після виходу на пенсію її планували повернути в рідні води на північному заході Тихого океану, однак цьому не судилося збутися.

Related video

Косатка на прізвисько Лоліта, також відома як Токітае, прибула до океанаріума Маямі 1970 року після того, як група чоловіків спіймала її та ще 79 інших косаток у бухті на острові Відбі (штат Вашингтон, США). Це сталося в межах найбільшої й найбільш широко засуджуваної події з вилову косаток в історії людства, пише Live Science.

Більшу частину свого життя Лоліта провела в неволі, виконуючи трюки в басейні-акваріумі, який, до речі, є найменшим у своєму роді в Північній Америці. За даними американської некомерційної організації In Defense of Animals, у березні минулого року косатка відмовилася від публічних виступів, якщо можна так сказати, "пішла на пенсію".

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

30 березня було проведено пресконференція, на якій власники акваріума і представники природоохоронної групи Friends of Lolita заявили про намір випустити косатку в рідні пенати на північному заході Тихого океану. Пізніше було опубліковано заяву, в якій йшлося, що Лоліта занадто стара, щоб успішно інтегруватися в дикій природі, а тому власники акваріума планували перемістити її в новий морський загін.

Зазначимо, що в дикій природі самки косаток у середньому живуть близько 46 років, проте деякі з них цілком здатні дожити до 80 або 90 років. Самці в середньому живуть близько 30 років, проте тривалість життя деяких довгожителів може досягати 50-60 років. Втім, у неволі косаткам рідко вдається прожити так довго.

Учені зазначають, що у косаток, які живуть у неволі, розвивається ціла низка проблем зі здоров'ям, наприклад:

колапс спинного плавця;

пошкодження зубів;

психічні розлади, наприклад, депресія та агресивна поведінка.

Дослідження показують, що косатки, яких утримують у неволі, рідко повертаються в дику природу. Єдиною косаткою з Північної Америки, випущеною назад, був Кейко, який зіграв знамениту роль у фільмі 1993 року "Звільніть Віллі". Його звільнили 2002 року після масової петиції за звільнення, проте 2003 року Кейко помер від пневмонії у водах Норвегії. Це стало причиною побоювань, що косатки насправді не можуть інтегруватися назад у дику природу.

Утім, усе змінилося пізніше, коли документальний фільм BBC "Заморожена планета-2" показав косатку з Росії, яку раніше утримували в неволі, а потім випустили в дику природу. Пізніше її помітили під час полювання та ігор зі зграєю косаток, це дало надію, що тварини все ж здатні повністю інтегруватися в дику природу.

Утримання косаток у неволі викликає великі суперечки. З 1961 року, коли було спіймано першу дику косатку, 174 косатки померли в неволі, не рахуючи 30 викиднів або мертвонароджених дитинчат від матерів у неволі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали чотири дивовижно лячні факти про косаток: вчать мови й поважають бабусю.