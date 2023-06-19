Вивчають мови й поважають бабусю: вчені назвали чотири дивовижно лячних факти про косаток

Напад китів-вбивць на човни у Гібралтарській протоці змусив вчених згадати все, що нам відомо про цих надзвичайно розумних хижаків.

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У районі Гібралтарської протоки, що відокремлює Іспанію від Марокко, розмов лише про групу косаток, які поводяться дивно і вельми агресивно. Ось уже майже три роки, з липня 2020 року, тут фіксують випадки нападу китів убивць на човни, пише Science Alert.

Жертви нападу косаток розповідають, що кити-вбивці, ймовірно, навмисне нападають на яхти, руйнуючи їх. Відомо, що здебільшого об'єктами агресії косаток стають вітрильні човни, а зусилля китів-убивць спрямовані на кермо. Однак також відомі випадки, коли косатки продовжували переслідувати човен, навіть після руйнування керма, коли його буксирували до берега.

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Існує безліч теорій про те, чому це відбувається, але дослідники припускають, що ситуації дивніше, ніж ми могли б припустити. Річ у тому, що у багатовіковій морській літературі не зареєстровано жодного смертельного випадку нападу косаток на людей у дикій природі. Ба більше, вчені зазначають, що до цього моменту напади косаток на людей у дикій природі в принципі були надзвичайно рідкісними.

Дослідники все ж побоюються, що ситуація може вийти з-під контролю. Річ у тому, що косатки являють собою 10 тонн обтічного жиру, м'язів і зубів, а їхня швидкість перевершує швидкість яхти для перегонів. Однак не варто забувати також про те, що ці кити-вбивці є надзвичайно розумними і є одними з найефективніших хижаків в океані.

Використовують діалекти

Відомо, що звук є одним із найважливіших інструментів спілкування китоподібних — звук поширюється у воді набагато швидше, ніж повітрям, а також може долати великі відстані. Вченим уже відомо, що косатки поширені у всьому світі, а регіональні групи розробили власні діалекти

В одному з досліджень вчені вивчили клацання та свистки, які групи косаток використовують для спілкування, і дійшли висновку, що вони мають регіональні відмінності. Передбачається, що це може бути пов'язане зі спадковістю, тому що саме мати передає свій спосіб вимови потомству. Проте вчені також виявили, що загальний діалект не є надійною ознакою генетичного зв'язку. Навпаки, передбачається, що це є частково продуктом місцевої культури.

Культурна поведінка

Дослідники також виявили, що косатки досить вправно здатні вчитися одне в одного. Наприклад, влітку 1987 року вчені виявили, що в районі Пьюджен-Саунд, одна з самок косаток почала носити на голові мертвого лосося. Через кілька тижнів косатки з двох сусідніх зграй почали практикувати те саме.

Вчені також припускають, що соціальне навчання відіграє важливу роль у житті цих китів. Наприклад, відомо, що окремі регіональні групи використовують не лише власні діалекти, але також і тактику полювання залежно від того, на яку здобич полюють кити.

Деякі дослідники також вважають, що культура косаток є важливою рушійною силою їхньої еволюції, поряд із генетикою китів-убивць. Цікаво, що всі косатки відносяться до одного виду, проте також мають і регіональні відмінності.

Цінують бабусь

Косатки ведуть зграйний спосіб життя — їхнє полювання передбачає командну роботу, в якій кожен виконує своє завдання. Вчені зазначають, що соціальна структура китів-вбивць складна, проте, як правило, на чолі зграї стоїть самка.

Зазначимо, що косатки також є одним із небагатьох видів у світі, у яких настає менопауза — після того, як самки втрачають можливість розмножуватися, вони спрямовують свою енергію на підтримку більшої зграї. Вони часто знають найкращі мисливські угіддя та можуть допомогти своїм сім'ям у важкі часи.

Наприклад, дослідження показують, що після смерті бабусі-косатки у зграї зростає смертність дитинчат. Гіпотеза бабусі могла б пояснити ці переваги, припускаючи, що менопауза створює покоління мудріших членів сім'ї, які можуть сприяти загальному добробуту своїх родичів і клану.

Використовують інші мови

Кілька років тому дослідники виявили, що косатка, на ім'я Вікі навчилася відтворювати звуки, схожі на людські слова: "привіт" і "пока-пока". Ніщо не вказувало на те, що вона розуміла значення цих слів, проте дивовижним чином могла повторити ці звуки.

У 2011 році вчені виявили, що косатки здатні відтворювати звуки інших косаток, а також інших видів, наприклад, дельфінів-афалінів, морських левів.

Раніше Фокус писав про те, чому косатки об'єднуються, щоб топити човни й де вони цьому навчилися.