Затаїли образу: чому косатки об'єднуються, щоб топити човни й де вони цьому навчилися

У більшості відомих випадків косатки використовують ту саму тактику, щоб нападати на вітрильники й топити їх.

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Води біля узбережжя Піренейського моря в Європі стали вкрай небезпечними: надходить все більше повідомлень про те, що місцеві косатки нападають на човни та топлять їх. Останнім став напад групи косаток на яхту в протоці Гібралтару, але дослідники вважають, що на рахунку цієї групи вбивць це вже третє потоплене судно з травня 2020 року, пише Inverse.

Цікавим здається те, що в більшості задокументованих випадків косатки, схоже, використовують ту саму тактику: кусають, згинають і ламають кермо вітрильників. Учені зазначають, що ініціатором останнього нападу китів-убивць, певно, була самка, яка пережила травматичне зіткнення з човном.

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У новому дослідженні доктор Люк Ренделл, який вивчає навчання, поведінку та спілкування морських ссавців в Університеті Сент-Ендрюс пролили світло на цю загадкову та моторошну поведінку групи косаток.

Чому косатки нападають на яхти біля Іберійського узбережжя?

За словами Ренделла, важливо розуміти, що вчені не можуть влізти в голову китів-убивць, а тому єдине, що вони можуть — це припускати, ґрунтуючись на спостереженнях і відомих фактах. Дослідник зазначає, що сьогодні вченим надто мало відомо про мотиви косаток, щоби бути впевненими.

Дослідник зазначає, що найцікавішим для біологів є те, як розвинулася ця поведінка у китів-убивць. У цих нападах відсутні очевидні заохочення, наприклад, їжа, а тому воно навряд чи розвинулося унаслідок еволюції, оскільки у цьому не було потреби для виживання. Подібні характеристики є адаптивними рисами та допомагають тваринам знаходити їжу, партнерів та успішно виховувати потомство.

Однак Ренделл вважає, що групи косаток, що нападають на човни, розвинули не явно адаптивні звички, які варіюються від однієї групи до іншої. Як приклади можна згадати здатність косаток носити на голові мертвого лосося або імітувати вокал морських левів.

Дослідник вважає, що походження та поширення нападів косаток на людей виглядає як тимчасова примха. Але проблема полягає у тому, що нікому не відомо, як довго вона триватиме. Ренделл також зазначає, що якщо поведінка косаток все ж таки пов'язана з адаптивними рисами, то, ймовірно, вона пов'язана з цікавістю. У такому разі воно може призвести до важливих інновацій щодо джерел їжі, якими косатки неодмінно поділяться з іншими.

Чи заразлива така поведінка косаток?

Ренделл зазначає, що напади косаток на човни, ймовірно, почалися з окремих особин, а потім поширилися і на інших через соціальне навчання.

Дослідники вважають, що ініціатором останнього нападу косаток на човен стала одна з самок — імовірно, раніше вона отримала травму під час зіткнення з човном, ймовірно, її вдарило кермо човна. Біолог зазначає, що встановити першопричину подібної поведінки китів-убивць вкрай складно, проте вченим відомо, що така поведінка пізніше поширилася у її групі.

Чи траплялися напади косаток раніше?

За словами біолога, одного разу під час експедиції у водах біля Сент-Вінсенту у східній частині Карибського моря група косаток плавала навколо дослідницького човна. Імовірно, косатки могли прийняти човен за іншого кита і вивчали його, проте не почали вступати у фізичну взаємодію.

Біолог зазначає, що наближення косаток до човнів не є рідкістю, проте нинішні події відрізняються тим, що раніше косатки ніколи не завдавали такого нищівного удару човнам.

Втім, подібна агресивна поведінка трапляється і з іншими видами, особливо з кашалотами, що й започаткувало історію про Мобі Діка.

Етична дилема

Проблема полягає у тому, що якщо косатки й надалі продовжать нападати на судна, то громадськість та місцеві жителі можуть вимагати контролю над цими китами-вбивцями, можливо, навіть їхнього вбивства. Однак ця популяція також перебуває під охороною, як уразлива.

Ренделл зазначає, навряд чи дослідники можуть відповісти питанням про доцільність захисту косаток чи його контролю, зрештою це питання так чи інакше доведеться вирішувати суспільству. Адже напад на невеликі судна по суті ставить місцевий бізнес та економіку під загрозу.

Раніше Фокус писав про те, що злісні косатки атакували яхту біля берегів Іспанії.