Затаили обиду: почему косатки объединяются, чтобы топить лодки и где они этому научились

В большинстве известных случаев косатки используют одну и ту же тактику, чтобы нападать на парусники и топить их.

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Воды у побережья Пиренейского моря в Европе стали крайне небезопасными: поступает все больше сообщений о том, что местные косатки нападают на лодки и топят их. Последним стало нападение группы косаток на яхту в Гибралтарском проливе, но исследователи полагают, что на счету этой группы убийц это уже третье потопленное судно с мая 2020 года, пишет Inverse.

Любопытным кажется то, что в большинстве задокументированных случаев косатки, похоже, используют одну и ту же тактику: кусают, сгибают и ломают рули парусников. Ученые отмечают, что инициатором последнего нападения китов-убийц, видимо, была самка, которая пережила травматическое столкновение с лодкой.

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В новом исследовании доктор Люк Ренделл, изучающий обучение, поведение и общение морских млекопитающих в Университете Сент-эндрюс пролили свет на столько загадочное и жуткое поведение группы косаток.

Почему косатки нападают на яхты у Иберийского побережья?

По словам Ренделла, важно понимать, что ученые не могут влезть в голову китов-убийц, а потому единственное, что они могут предполагать, основываясь на наблюдениях и известных фактах. Исследователь отмечает, что сегодня ученым слишком мало известно о мотивах косаток, чтобы быть уверенными наверняка.

Исследователь отмечает, что наиболее любопытным для биологов является то, как развилось это поведение у китов-убийц. В этих нападениях отсутствуют очевидные поощрения, например, пища, а потому оно вряд ли развилось в результате эволюции, поскольку в этом не было необходимости для выживания. Подобные характеристики являются адаптивными чертами и помогают животным находить пищу, партнеров и успешно воспитывать потомство.

Однако Ренделл считает, что группы косаток, нападающие на лодки, развили не явно адаптивные привычки, которые варьируются от одной группе к другой. В качестве примеров можно вспомнить способность косаток носить на голове мертвого лосося или имитировать вокал морских львов.

Исследователь считает, что происхождение и распространение нападений косаток на людей выглядит как временная причуда. Но проблема заключается в том, что никому не известно, как долго она продлится. Ренделл также отмечает, что если поведение косаток все же связано с адаптивными чертами, то, вероятно, оно связано с любопытством. В таком случае оно может привести к важным инновациям в отношении источников пищи, которыми косатки непременно поделятся с другими.

Заразительно ли такое поведение косаток?

Ренделл отмечает, что нападения косаток на лодки, вероятно, начались с отдельных особей, а затем распространились и на других через социальное обучение.

Исследователи полагают, что инициатором последнего нападения косаток на лодку стала одна из самок — предположительно, ранее она получила травму во время столкновения с лодкой, вероятно, ее ударил руль лодки. Биолог отмечает, что установить первопричину подобного поведения китов-убийц крайне сложно, однако ученым известно, что такое поведение позже распространилось в ее группе.

Случались ли нападения косаток ранее?

По словам биолога, однажды во время экспедиции в водах около Сент-Винсента в восточной части Карибского моря группа косаток плавала вокруг исследовательского судна. Предположительно, косатки могли принять лодку за другого кита и изучали его, однако не стали вступать в физическое взаимодействие.

Биолог отмечает, что приближение косаток к лодкам не является редкостью, однако нынешние события отличаются тем, что ранее косатки никогда не наносили столь сокрушительный удар по суднам.

Впрочем, подобное агрессивное поведение случается и с другими видами, в особенности с кашалотами, что и положило начало истории о Моби Дике.

Этическая дилемма

Проблема заключается в том, что если косатки и дальше продолжат нападать на суда, то общественность и местные жители могут потребовать контроля над этими китами-убийцами, возможно, даже вплоть до их убийства. Однако эта популяция также находится под охраной, как уязвимая.

Ренделл отмечает, едва ли исследователи могут ответить на вопрос о целесообразности защиты косаток или их контроля, в конце концов этот вопрос так или иначе придется решать обществу. Ведь нападение на небольшие суда, по сути, ставит местный бизнес и экономику под угрозу.

Ранее Фокус писал о том, что злобные косатки атаковали яхту у берегов Испании.