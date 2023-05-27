Розірвали на шматки: озлоблені косатки атакували яхту біля берегів Іспанії (відео)

Експерти вважають, що поранена самка на прізвисько Біла Гледіс вирішила помститися людям і навчила цьому інших китів-вбивць. На цей раз тварини проробили величезну пробоїну в корпусі яхти, яка ледь не затонула.

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Британка Ейпріл Бойс та троє її супутників стали жертвами нападу групи косаток на чолі з Білою Гледіс біля узбережжя Гібралтару 25 травня. Подробиці події стали відомі британському таблоїду The Sun.

31-річна Ейпріл Бойс разом з екіпажем прямувала до Гібралтарської протоки, коли косатки атакували її яхту в сутінках біля узбережжя Іспанії. Жінка зняла на камеру, як морські тварини кілька разів врізалися в судно, зламали кермо, пробили корпус і почали його розгризати.

"Те, що спочатку здалося унікальною зустріччю, закінчилося тим, що косатки відірвали наше кермо від яхти, а потім протягом години продовжували відривати від неї шматки", — сказала Ейпріл Бойс.

У корпусі корабля утворилася велика пробоїна, і його почало затоплювати. Один із членів екіпажу спустився в машинне відділення і почав вичерпувати воду відром, але це не надто допомагало. На відео можна почути, як інші моряки кажуть іспанським рятувальникам: "Нам негайно потрібна допомога, ми тонемо".

Берегова охорона Іспанії направила до постраждалих вертоліт та рятувальне судно, чим успішно врятували чотирьох людей ближче до ранку. Яхту під британським прапором відбуксували до порту Барбат у провінції Кадіс для ремонту.

Інцидент з яхтою Ейпріл Бойс продовжує серію з щонайменше 20 нападів косаток на невеликі судна в районі Гібралтарської протоки з травня 2020 року. На думку експертів, за атаками стоїть група на чолі з самкою на прізвисько Біла Гледіс, яку вже підозрюють у потопленні двох яхт. Косатки дуже товариські тварини, тому передбачається, що Гледіс пережила сильне потрясіння, почала мстити людям, а потім навчила цьому інших родичів. Одна з особливостей їхньої тактики — пошкодження керма.

Кілька днів тому жертвами нападу шести косаток стали жителі Кембриджу Джанет Морріс та Стівен Бідуелл, що прямують до берегів Марокко. Атака в Гібралтарській протоці тривала близько години. Ще один випадок стався на початку травня, тоді три косатки розхитували судно та зламали кермо.